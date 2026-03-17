Verstappen, confirmado para la NLS2 como ensayo previo a las 24h de Nürburgring

Después de que el inicio de temporada se cancelara por el mal tiempo, la expectación en el Nürburgring es palpable: cuando el próximo sábado (21 de marzo), en el 58º ADAC Barbarossapreis, por fin se apague el semáforo en verde, toda la atención se centrará en una de las carreras más destacadas de los últimos años.

La pausa obligada no ha hecho más que aumentar el hambre de equipos y aficionados, y la parrilla de salida lo tiene todo preparado para este "verdadero" inicio de temporada: desde un campeón del mundo de Fórmula 1 en un GT3, pasando por un proyecto viral de fans, hasta nombres destacados llegados de otras disciplinas y espectaculares novedades en la zona media.

Uno de los grandes focos de adrenalina en la segunda prueba de la NLS tiene nombre propio: Max Verstappen. El neerlandés debutará este sábado en competición con el Mercedes-AMG GT3, en una aparición muy esperada. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 pilotará el coche número 3 del Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, con un llamativo diseño apoyado por Red Bull.

Que Verstappen pueda medirse ahora con los pilotos más experimentados de la Nordschleife supone un paso clave para él: "El Nürburgring es un lugar especial. No hay ningún otro circuito igual", afirma entusiasmado.

"El año pasado obtuve mi licencia y pude participar en la NLS9, que ganamos. Esa preparación es muy valiosa, porque aprendimos mucho que podemos aplicar en nuestro programa de este año. Ahora se trata de sacar lo máximo de nosotros mismos".

La competencia de Verstappen

Sin embargo, el camino hacia la prestigiosa victoria en el "Infierno Verde" pasa por una parrilla repleta de talento y diversidad técnica. Especialmente interesante será el duelo dentro de la propia marca: el Mercedes-AMG GT3 del Mercedes-AMG Team Ravenol (número 80) supone una competencia de alto nivel. Fabian Schiller y Maxime Martin, dos de los mayores especialistas de la Nordschleife, conocen el coche y las difíciles condiciones de la región de Eifel al detalle.

Además, el neerlandés tendrá que enfrentarse a la élite del GT3 mundial. Destaca la presencia de Rowe Racing con dos BMW M4 GT3 (números 98 y 99), con pilotos como Augusto Farfus, Raffaele Marciello y Sheldon van der Linde, una alineación prácticamente imbatible en experiencia y velocidad.

La competencia italiana tampoco se queda atrás: el Red Bull Team Abt pondrá en pista el Lamborghini Huracán GT3 EVO II (#130), con un equipo de primer nivel formado por el ex campeón del DTM Mirko Bortolotti, el experto en la Nordschleife Marco Mapelli y Patric Niederhauser.

Ein absolutes Highlight bei NLS2 ist das Renndebüt des BMW M3 Touring 24H Foto: BMW

La escuadra de Porsche también llega con ambición. Falken y Dunlop Motorsport alinean dos 911 GT3 R (#17 y #44), con pilotos como el veterano Nico Menzel y Tim Heinemann, habituales favoritos a la victoria.

La variedad de marcas en cabeza se completa con los nuevos Aston Martin Vantage de Walkenhorst Motorsport, donde destaca Christian Krognes, poseedor del récord oficial de vuelta, en el coche número 34. También estarán los llamativos Ford Mustang GT3 del Haupt Racing Team (#64 y #65) con Arjun Maini, así como el Ferrari 296 GT3 de Kondo Racing with Rinaldi.

Tampoco hay que olvidar a Scherer Sport PHX, que confía en la potencia de Audi. Para Verstappen, la lista de inscritos supone un reto enorme: deberá enfrentarse a la élite del automovilismo de resistencia internacional.

De broma viral a la Nordschleife

Uno de los grandes atractivos de esta segunda prueba es el debut del BMW M3 Touring 24H, que bajo el lema "You dreamed it, we built it" escribe una historia sin precedentes. Lo que en abril de 2025 fue una broma viral en redes sociales, ahora se convierte en un auténtico coche de competición en la Nordschleife.

Lo especial es que la comunidad no solo lo imaginó, sino que también forma parte del coche: el diseño incluye comentarios reales de los fans. Bajo su carrocería familiar se esconde tecnología pura basada en el M4 GT3 Evo, desarrollado por Schubert Motorsport en la categoría SP-X.

"El coche nació de una broma del Día de los Inocentes, pero se ha convertido en un auténtico coche de carreras competitivo", asegura el piloto oficial de BMW Jens Klingmann, que competirá junto a Ugo de Wilde.

El director de BMW Motorsport, Andreas Roos, también subraya la importancia del proyecto: "Algo así no se había visto nunca en BMW M Motorsport. Estoy encantado y seguro de que los fans también lo estarán. Prometemos un gran espectáculo".

De tal palo, tal astilla

El apellido Scheider no pasa desapercibido en el mundo del motor. En la NLS2, Loris Scheider representa a la nueva generación, siguiendo los pasos de su padre, el doble campeón del DTM y ganador de las 24 horas, Timo Scheider.

El joven de 22 años debutará en la NLS con un BMW M240i Racing de Keeevin Motorsport, junto a Maximilian Kurz y Riccardo Petrolo. Residente en la región de Eifel, también gestiona junto a su padre la empresa "Scheiders Nürburgring".

"En el último año y medio he dado cientos de vueltas a la Nordschleife, tanto en tandas abiertas como en trackdays y en el simulador", explica. "Ahora necesito el permiso para poder cumplir algún día el sueño de correr allí junto a mi padre".

Del micrófono al coche de carreras

También fuera de la pista hay nombres llamativos. La influencer “Happinessa” participará en la NLS2, aportando glamour al paddock.

Influencerin "Happinessa" sorgt für ordentlich Glamour im Fahrerlager Foto: Alexander Ahrens

Para ella, es un círculo que se cierra: entre 2019 y 2021 trabajó como presentadora de la serie. Ahora, ya consolidada como piloto y tras ser la mujer mejor clasificada en la NASCAR Euro Series el año pasado, da el salto a la competición.

Bajo su nombre real, Vanessa Neumann, y tras haber sido Playmate del mes en mayo de 2025, sigue los pasos de Jolanda Egger (más tarde Surer), quien ya compitió en la Nordschleife en 1992.

"Happinessa" pilotará un BMW 325i del equipo rent2Drive-racing y asegura: "Siempre soñé con correr en la Nordschleife. Ahora ese sueño se hace realidad y no puedo esperar a vivir el Infierno Verde desde el cockpit".

Tradición y legado en pista

En la categoría SP2T, Bitter Motorsport competirá con el Bitter Corsa (#380). Para el jefe de equipo Markus Bitter, correr en la Nordschleife es casi como jugar en casa, siguiendo el legado de su tío Erich, que hizo historia en los años 60 con el Opel Rekord 1900 "Viuda Negra".

Auch der Bitter Corsa feiert sein Debüt im Renneinsatz in der Grünen Hölle Foto: Bitter Motorsport

La marca Bitter mantiene su espíritu rebelde y apuesta por devolver dinamismo y deportividad. En 2026, el coche será pilotado por Katharina Lippka, Björn Morhin, Christian Schäffer, Jan Soumagne y el experto Volker Strycek.

Las entradas para la prueba cuestan 25 euros (gratis para menores de 14 años) y permiten acceso a tribunas, zonas de espectadores, paddock, boxes y parrilla de salida. La clasificación se disputará entre las 8:30 y las 10:00, mientras que la carrera, de cuatro horas de duración, comenzará a las 12:00. La retransmisión en directo en Motorsport-Total.com arrancará a las 8:15.