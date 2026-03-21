Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Crónica de clasificación
VLN NLS2

Verstappen arrasa en la NLS2 y se lleva la pole a 2 segundos del récord

Velocidad en el momento justo: Max Verstappen logra personalmente la pole para la NLS2 – un Code 60 frena la caza de tiempos al final.

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Publicado:
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto de: Max Verstappen

Max Verstappen subraya su clase en la Nürburgring-Nordschleife. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 colocó el Winward-Mercedes #3 (Verstappen/Juncadella/Gounon; 1º) en la pole position para el 58º ADAC Barbarossapreis de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2).

Verstappen tuvo la suerte de encontrar una ventana de unos 20 minutos en la última media hora en la que no hubo Code 60, y lo aprovechó al máximo. Con un tiempo de 7:51.751, fue 1,974 segundos más rápido que Christopher Haase con el Scherer-Phx-Audi #16 (Haase/Hantke; 2º). (Verstappen y sus rivales en el análisis de favoritos)

Dado que la combinación de 24,358 kilómetros entre el trazado sprint de Nürburgring y la Nordschleife es aproximadamente cuatro veces más larga que un circuito de Gran Premio habitual, la ventaja equivaldría a cerca de medio segundo en una pista "normal".

Tras lograr la pole, Verstappen mantiene los pies en el suelo: "Aquí siempre necesitas un poco de suerte con el tráfico. Y creo que en mi vuelta no había demasiado tráfico. Sí, fue, en realidad, creo, la única vuelta sin Code 60".

"El feeling en el coche es muy bueno. Evidentemente, como pilotos todavía tenemos que adaptarnos del todo al coche, pero tengo que decir que ayer ya fue un día muy bueno y ahora además ha salido el sol: encaja perfecto".

Para la carrera tiene un objetivo algo inusual: "Para mí hoy se trata sobre todo de practicar las paradas en boxes. En la Fórmula 1 no hay cambios de piloto, así que me falta rutina en ese aspecto. Necesito más experiencia en los procedimientos".

Un Code 60 al final frena el festival de tiempos

Poco después del mejor tiempo de Verstappen, la lucha contra el cronómetro volvió a detenerse por la aparición de un Code 60. Era la segunda vez que se interrumpía la sesión, lo que impidió también una mejora adicional de Verstappen, que estaba marcando sectores muy fuertes en su última vuelta antes de tener que reducir a 60 km/h.

La sesión de clasificación tuvo un inicio complicado, ya que se produjo un accidente temprano en la chicane de Hohenrain, lo que provocó unos 45 minutos de reparaciones de guardarraíles bajo Code 60. Después hubo 20 minutos de pista libre antes de que, en los últimos diez minutos, se produjeran neutralizaciones simultáneas en las zonas de Aremberg y Hohe Acht.

Así, Verstappen y Haase ocuparán la primera fila, seguidos por el Rowe-BMW #98 (Farfus/Marciello/van der Linde; 3º) y el Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Krognes/Drudi; 4º).

El Winward-Mercedes #80 (Schiller/Martin; 5º) y el KCMG-Mercedes #47 (Fukuzumi/Krohn/Pittard/Tsuboi; 6º) compartirán la tercera fila. El Mercedes de KCMG sufrió una colisión poco antes del final.

El Top 10 lo completan el Rowe-BMW #99 (Harper/Pepper; 7º), que fue añadido posteriormente, el Kondo-Ferrari #45 (Perel/Vermeulen/Neubauer; 8º), el HRT-Ford #65 (Haupt/Schumacher/Stippler; 9º) y el Falken-Porsche #44 (S. Müller/Heinemann; 10º).

Varios vehículos SP9 Pro perdieron la ventana para atacar la pole. Entre ellos, el HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Gjerdrum; 20º), el Dinamic-Porsche #54 (Sturm/Hatog/Beretta; 22º) y el Dunlop-Porsche #17 (Menzel/Boccolacci; 24º). Estos coches de la categoría SP9 Pro deberán protagonizar una remontada en las primeras vueltas de la carrera.

La salida del 58º ADAC Barbarossapreis del MSC Sinzig está programada para las 12:00.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto de: Max Verstappen

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Aldeguer: "Yo tengo contrato con Ducati y ellos me dirán en qué equipo voy a correr"
Siguiente artículo Bagnaia: "El año pasado, en estas condiciones, meterme en Q2 era misión imposible"

Mejores comentarios

Más de
Heiko Stritzke

BMW presentará el M3 GT3 Touring, "su broma de los Inocentes", en las 24H de Nürburgring

GT
GT
BMW presentará el M3 GT3 Touring, "su broma de los Inocentes", en las 24H de Nürburgring

Cómo ha vivido Lotterer la creación de Genesis WEC y qué espera del proyecto

Le Mans
Le Mans
Cómo ha vivido Lotterer la creación de Genesis WEC y qué espera del proyecto

Los veteranos de la IndyCar elogian a Mick Schumacher por su gran debut en óvalos

IndyCar
IndyCar
Phoenix Raceway
Los veteranos de la IndyCar elogian a Mick Schumacher por su gran debut en óvalos

Últimas noticias

Quién es Bradley Lord, el nuevo director adjunto de Mercedes F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Quién es Bradley Lord, el nuevo director adjunto de Mercedes F1

Ocho cambios sorprendentes de jefes de equipo en la Fórmula 1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Ocho cambios sorprendentes de jefes de equipo en la Fórmula 1

Razgatlioglu: "Cuando volví al box y me vi tercero, me sorprendió a mi mismo"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Brasil
Razgatlioglu: "Cuando volví al box y me vi tercero, me sorprendió a mi mismo"

Verstappen hoy en directo: sigue la NLS2 2026 en Nürburgring

VLN
VLN VLN
Verstappen hoy en directo: sigue la NLS2 2026 en Nürburgring