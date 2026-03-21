Verstappen arrasa en la NLS2 y se lleva la pole a 2 segundos del récord

Max Verstappen subraya su clase en la Nürburgring-Nordschleife. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 colocó el Winward-Mercedes #3 (Verstappen/Juncadella/Gounon; 1º) en la pole position para el 58º ADAC Barbarossapreis de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2).

Verstappen tuvo la suerte de encontrar una ventana de unos 20 minutos en la última media hora en la que no hubo Code 60, y lo aprovechó al máximo. Con un tiempo de 7:51.751, fue 1,974 segundos más rápido que Christopher Haase con el Scherer-Phx-Audi #16 (Haase/Hantke; 2º). (Verstappen y sus rivales en el análisis de favoritos)

Dado que la combinación de 24,358 kilómetros entre el trazado sprint de Nürburgring y la Nordschleife es aproximadamente cuatro veces más larga que un circuito de Gran Premio habitual, la ventaja equivaldría a cerca de medio segundo en una pista "normal".

Tras lograr la pole, Verstappen mantiene los pies en el suelo: "Aquí siempre necesitas un poco de suerte con el tráfico. Y creo que en mi vuelta no había demasiado tráfico. Sí, fue, en realidad, creo, la única vuelta sin Code 60".

"El feeling en el coche es muy bueno. Evidentemente, como pilotos todavía tenemos que adaptarnos del todo al coche, pero tengo que decir que ayer ya fue un día muy bueno y ahora además ha salido el sol: encaja perfecto".

Para la carrera tiene un objetivo algo inusual: "Para mí hoy se trata sobre todo de practicar las paradas en boxes. En la Fórmula 1 no hay cambios de piloto, así que me falta rutina en ese aspecto. Necesito más experiencia en los procedimientos".

Un Code 60 al final frena el festival de tiempos

Poco después del mejor tiempo de Verstappen, la lucha contra el cronómetro volvió a detenerse por la aparición de un Code 60. Era la segunda vez que se interrumpía la sesión, lo que impidió también una mejora adicional de Verstappen, que estaba marcando sectores muy fuertes en su última vuelta antes de tener que reducir a 60 km/h.

La sesión de clasificación tuvo un inicio complicado, ya que se produjo un accidente temprano en la chicane de Hohenrain, lo que provocó unos 45 minutos de reparaciones de guardarraíles bajo Code 60. Después hubo 20 minutos de pista libre antes de que, en los últimos diez minutos, se produjeran neutralizaciones simultáneas en las zonas de Aremberg y Hohe Acht.

Así, Verstappen y Haase ocuparán la primera fila, seguidos por el Rowe-BMW #98 (Farfus/Marciello/van der Linde; 3º) y el Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Krognes/Drudi; 4º).

El Winward-Mercedes #80 (Schiller/Martin; 5º) y el KCMG-Mercedes #47 (Fukuzumi/Krohn/Pittard/Tsuboi; 6º) compartirán la tercera fila. El Mercedes de KCMG sufrió una colisión poco antes del final.

El Top 10 lo completan el Rowe-BMW #99 (Harper/Pepper; 7º), que fue añadido posteriormente, el Kondo-Ferrari #45 (Perel/Vermeulen/Neubauer; 8º), el HRT-Ford #65 (Haupt/Schumacher/Stippler; 9º) y el Falken-Porsche #44 (S. Müller/Heinemann; 10º).

Varios vehículos SP9 Pro perdieron la ventana para atacar la pole. Entre ellos, el HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Gjerdrum; 20º), el Dinamic-Porsche #54 (Sturm/Hatog/Beretta; 22º) y el Dunlop-Porsche #17 (Menzel/Boccolacci; 24º). Estos coches de la categoría SP9 Pro deberán protagonizar una remontada en las primeras vueltas de la carrera.

La salida del 58º ADAC Barbarossapreis del MSC Sinzig está programada para las 12:00.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Foto de: Max Verstappen