Bathurst 1000: Kostecki y Hazelwood dominan en Mount Panorama

La Bathurst 1000 de 2024 fue un poco lenta, y el Chevrolet Camaro del equipo Erebus Motorsport, con Brodie Kostecki y Todd Hazelwood al volante durante toda la carrera en cabeza. Parecía que la distancia de 1.000 kilómetros se completaría con banderas verdes, hasta que Matt Payne perdió el control de su Grove Racing Ford Mustang en The Cutting, lo que provocó la única intervención del Safety Car y un sprint de 27 vueltas hasta la meta.

Eso puso al Triple Eight Camaro de Broc Feeney y Jamie Whincup a la estela de los líderes, con los dos coches de cabeza rápidamente con algo de margen con respecto al resto. Sin que ningún error por parte del líder, consiguieron el triunfo por más de un segundo, lo que llevó al campeón de los Supercars a decir: "No puedo creerlo, este tipo [Todd Hazelwood] hizo un trabajo estelar todo el fin de semana".

"Teníamos un coche realmente bueno para la tanda medio, pero en cuanto llegaron las nubes perdimos un poco de velocidad, fueron 32 vueltas de desempate", continuó. "Puedes recuperar un poco el ritmo y perderlo un poco".

Fue un gran resultado para Brodie Kostecki, que no estuvo en las dos primeras rondas del campeonato, y para Todd Hazelwood, que se subió al Camaro en las 500 millas de Bathurst y en Albert Park, y cuyo mejor resultado anterior era un tercer puesto, con lo que dijo: "Increíble, creo que estoy alucinando, no tengo palabras. 'Bush' [Kostecki] es una leyenda absoluta, ha sido un año duro, pero cuando ganas Bathurst, lo compensa todo, no hay nadie mejor con quien hacerlo, es un mago del Mountain".

La mayor parte de la carrera fue un pulso entre los dos equipos de Chevrolet, y Brodie Kostecki controló la primera parte de la cita tras partir desde la pole position por segundo curso consecutivo. Desde ahí se distanció de Broc Feeney y Jamie Whincup, aunque en un momento dado, los dos conjuntos ocuparon las cinco primeras posiciones, con Jack Le Broc y Jayden Ojeda en el cuarto lugar, por delante de Craig Lowndes, quien condujo con cautela durante su wildcard antes de ceder el volante a Cooper Murray, que más tarde recibió una penalización por infringir el procedimiento del coche de seguridad.

Cuando Jack Le Brocq perdió tiempo en la última parada en boxes, se quedó fuera de los cinco primeros, y la carrera se redujo a Brodie Kostecki, Broc Feeney y Will Brown, como líder de los Ford Mustangs, con Cameron Waters y James Moffat, Chaz Mostert y Lee Holdsworth, y Richie Stanaway y Dale Wood.

Cuando llegó la recta final, la velocidad de Will Brown no era muy buena, y él, junto con Scott Pye estuvieron a punto de subir más posiciones en el podio, pero no tenían más ritmo y acabaron a trece segundos del ganador. Cuarto llegó el mejor de los Ford, Cameron Waters, que se recuperó con fuerza de sus problemas y los de James Moffat para mantener a raya a Chaz Mostert y Richie Stanaway, que aún no tiene un asiento confirmado para 2025.

La ausencia de Safety Car durante más de 125 vueltas hizo que cualquier pequeño error significara una pérdida fatal, algo que le ocurrió a Cameron Waters, quien se aferró a los líderes hasta salirse por una escapatoria, en donde perdió ocho posiciones antes de recuperarse. Garth Tander hizo algo similar en uno de los Ford, y tuvo que ceder cinco puestos.

Anton De Pasquale parecía un aspirante a liderar el asalto de los Ford hasta que perdió cerca de medio minuto con un problemático cambio de frenos durante una parada en boxes. Andre Heimgartner solo consiguió poner 20 litros en el Chevrolet en la primera parada para repostar, bastante menos de lo previsto, y aunque el coche parecía tener velocidad para estar entre los seis primeros, sin ninguna bandera amarilla, estaba condenado a terminar en la muy por detrás.

Al terminar tercero, Will Brown, que llevaba una ventaja de 189 puntos a Mount Panorama, lidera ahora por 204 unidades, con 2.538, frente a los 2.334 de Broc Feeney, que pasa a ser segundo, mientras que Chaz Mostert es tercero con 2.313, por delante de Cameron Waters, que tiene 2.074, James Golding con 1.718, y Matt Payne con 1.659.

La próxima prueba del Campeonato de Supercars tendrá lugar en Gold Coast, del 25 al 27 de octubre, con dos carreras de 250 kilómetros por las estrechas calles de Surfers Paradise.

Resultados de la Supercars Bathurst 1000

