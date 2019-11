Vídeo: el accidente antes siquiera de empezar la Dream Race

Duval había logrado un prometedor segundo lugar en la clasificación 1, justo detrás de Nick Cassidy, quien finalmente se llevó la victoria.

El francés iba camino de la parrilla en unas condiciones de asfalto húmedas y perdió la parte trasera de su Audi al acercarse a la curva Dunlop, golpeando diagonalmente las barreras frente a un puesto de comisarios.

El daño en la suspensión y la carrocería del automóvil resultó ser terminal y el campeón del SUPER GT 2010 no pudo comenzar la primera de las dos carreras en Fuji.

"Salí con el primer juego de neumáticos para limpiarlo", dijo Duval a Motorsport.com. "Y luego salí por segunda vez y creo que había estado lloviendo un poco más. Básicamente, el comienzo de la pista hasta la curva de Dunlop estaba un poco seca. Entonces supe que era el momento de poner carga, tratar de calentarlos lo mejor posible y...".

“Estaba zigzagueando, no iba súper rápido. Era una especie de línea recta, solo estaba zigzagueando y de repente perdí la parte trasera. Pero no la perdí lo suficiente como para girar por completo, así que me fui de lado. Entonces vi que podía volver. Pero luego estaba por el exterior de la pista y allí está aún más resbaladizo".

Duval dice que podría haber lograr un resultado entre los cinco primeros, ya que los DTM no fueron tan fuertes como los SUPER GT en carrera como sí lo fueron en la clasificación.

"Creo que mi ritmo en seco el jueves fue un poco mejor que los del DTM", dijo. "Pero también está relacionado con la caída del neumático. Así que nunca sabes cuánto va a caer. Rene [Rast] antes del coche de seguridad era P8. Tal vez podría haber sido P5, P6. No creo que pudiera haberlo hecho mejor que eso".

"Espero que mañana tengamos un día mejor, aunque creo que en la clasificación podemos estar con los muchachos de SUPER GT. En la carrera parece ser un poco más difícil".

