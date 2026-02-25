Ir al contenido principal

Super Formula Pruebas en Suzuka

Vídeo: el espeluznante accidente en la mítica 130R de Suzuka en la Super Fórmula

El británico perdió el control bajo la lluvia en la rapidísima 130R de Suzuka, salió volando tras impactar contra las protecciones y, pese a la violencia del golpe, salió ileso.

Pol Hermoso
Publicado:
Luke Browning, REALIZE KONDO RACING

Foto de: Masahide Kamio

Hay curvas que no perdonan. Y la 130R de Suzuka es una de ellas. El automovilismo volvió a contener la respiración este miércoles durante los test de pretemporada de la Super Formula japonesa, cuando Luke Browning sufrió un accidente tan violento como escalofriante en uno de los puntos más rápidos y legendarios del trazado nipón.

El británico, ex piloto de Fórmula 2 y reserva de Williams en Fórmula 1, perdió el control de su Dallara-Toyota en condiciones de lluvia intensa cuando afrontaba la rapidísima curva 130R, ese curvón de izquierdas que en F1 se toma a fondo… pero que bajo agua se convierte en una trampa.

 

La secuencia, visible en el vídeo que acompaña esta noticia, impresiona incluso a cámara lenta.

Browning hace aquaplaning en plena trayectoria, el coche se cruza y, de repente, ya no hay piloto: hay pasajero. La parte trasera impacta contra las protecciones, el monoplaza se clava en la grava y sale catapultado. Supera las defensas, da vueltas en el aire y aterriza boca abajo, con una violencia que encoge el estómago.

Durante unos segundos, el silencio. Afortunadamente, todo quedó en el susto.

Browing explica cómo salió ileso: "El HANS me salvó el cuello"

El piloto británico pudo salir por su propio pie tras recibir ayuda de los comisarios. Según recoge la edición japonesa de Motorsport.com, Browning explicó con serenidad lo ocurrido: "Fue un accidente un poco desafortunado. Hice aquaplaning y me convertí en pasajero. Viéndolo ahora, quizá debería haber entrado a boxes cuando la lluvia empezó a intensificarse. Son lecciones que aprendes, y hoy he aprendido una que me servirá para mi carrera".

El británico confirmó que se encontraba perfectamente: "Estoy completamente bien, sin dolor. Aterricé en la zona de hierba y no golpeé directamente las barreras. El HANS es fantástico, probablemente me salvó el cuello".

La 130R no es una curva cualquiera. Es el escenario del inolvidable adelantamiento de Fernando Alonso a Michael Schumacher en 2005. Un icono del automovilismo moderno. Pero también un punto donde el error se paga caro, especialmente en condiciones extremas.

Mira:

Pese a la espectacularidad del accidente, el equipo Kondo Racing confía en que los daños del monoplaza no sean tan graves como se temió en un primer momento, lo que incluso podría permitir a Browning volver a pista en la siguiente jornada de test.

El susto fue enorme. Las imágenes, impactantes. Pero el desenlace, por suerte, fue el mejor posible.

En un deporte donde los márgenes son mínimos y la velocidad no admite dudas, Suzuka recordó —una vez más— que bajo la lluvia incluso las curvas que se hacen a fondo pueden convertirse en una lotería. Y esta vez, Luke Browning tuvo la fortuna de salir caminando.

