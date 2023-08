El piloto japonés rodaba entre los diez primeros en la vuelta que daba inicio a la carrera cuando el miembro de la academia de Red Bull, Liam Lawson, sufrió un trompo mientras luchaba contra su compañero de equipo de Mugen, Tomoki Nojiri, por el liderato. El de Dandelion fue incapaz de esquivar el monoplaza del neozelandés que tenía justo delante y el contacto provocó que saltara por los aires.

Tadasuke Makino aterrizó en la pista en una posición casi vertical antes de estrellarse contra las barreras de seguridad del otro lado del trazado, sufriendo otro impacto. Al parecer, el piloto asiático necesitó ayuda para salir del habitáculo de su coche destrozado, y posteriormente fue trasladado en helicóptero a un hospital para someterse a más pruebas.

El de 26 años tenía fuertes dolores en la espalda y el pecho tras el accidente, y se perderá la carrera de SUPER GT del próximo fin de semana en Suzuka, donde iba a ponerse a los mandos de un Honda NSX-GT del equipo Kunimitsu junto a Naoki Yamamoto. Además de Lawson y Makini, el del conjunto de B-Max, Nobuharu Matsushita, y el del Impul, Yuhi Sekiguchi, también se vieron implicados en el incidente que provocó la detención de la prueba con una bandera roja.

Todos salieron ilesos del choque excepto el que tuvo que ser evacuado para recibir atención médica, y el compañero del neozelandés pudo hacerse con la victoria, lo que le permite volver a la pelea por el título antes de las carreras decisivas de Suzuka de este mismo mes de agosto.

Por su parte, Liam Lawson cruzó la línea de meta con una diferencia de más de un minuto con respecto al otro coche de Mugen, en la 13ª posición tras cumplir un drive-through como penalización por reparar su monoplaza bajo un periodo de bandera roja en el circuito japonés.

"Mirando atrás, quizá fui demasiado agresivo y debería haberme quedado segundo", declaró el piloto de 21 años a Motorsport.com. "Pero soy un piloto de carreras, así que siempre busco un hueco. Fue agresivo, me reafirmo [en que me empujaron], es una curva larga, y desde la entrada, tenía ruedas al lado".

"A medida que avanzábamos por la curva, seguía moviéndome a mi lado, ganaba y ganaba. Cuando corres contra diferentes pilotos, te haces una idea de cómo compite la gente", dijo Lawson. "Con ciertos pilotos, no haría ese tipo de maniobra, pero con Nojiri-san, normalmente lo haría, basándome en cómo ha competido conmigo este año".

"No obstante, como quedan dos carreras y necesitaba recuperar puntos, quizá hoy ha sido más agresivo. Para ser sincero, no me lo esperaba, en la primera vuelta, mirando atrás, debería haberlo dejado, pero en ese momento sentí que me había pasado", comentó el neozelandés.

Conoce más sobre las carreras en Japón: Lawson no piensa en los rumores de F1 tras su última victoria

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!