Super Formula Pruebas en Suzuka

"El HANS me salvó el cuello", explica Luke Browning sobre su grave accidente

Luke Browning sufrió un accidente a gran velocidad en la curva 130R durante los test de la Super Fórmula de esta semana, del que salió ileso. El británico agradeció la ayuda del HANS.

Benjamin Vinel Kenichiro Ebii
Editado:
Luke Browning elogió el dispositivo HANS por "salvarle el cuello" en un accidente a alta velocidad en Suzuka, durante los test de la Super Fórmula de esta semana.

Browning, campeón de la GB3, ganador del Gran Premio de Macao y líder de Fórmula 3 y Fórmula 2, se ha pasado al campeonato japonés de monoplazas para la temporada 2026, compitiendo para Kondo Racing, en un coche con motor Toyota.

El piloto reserva de Williams en la Fórmula 1 se familiarizó con los monoplazas de la Super Fórmula durante dos días, en las pruebas del pasado mes de diciembre, y luego participó en los ensyaos de pretemporada de esta semana.

Las lluvias torrenciales dejaron la pista de Suzuka muy mojada el miércoles, y Browning perdió repentinamente el control de su coche en la curva 130R, a alta velocidad, acabando en la grava y volcando sobre la barrera de neumáticos. Su monoplaza quedó boca abajo en el terraplén.

 

"Era solo una vuelta rápida", dijo el británico de 24 años el miércoles por la noche. "Ha sido un accidente un poco desafortunado, simplemente hice 'aquaplaning' cuando empezó a llover. Así que en ese momento era un poco como un pasajero en el coche".

"Creo que, en retrospectiva, tendría que haber entrado en boxes cuando empezó a llover tan fuerte. Estas son lecciones que aprendes, aquí se trata de aprender. Y sí, para mí, esa ha sido una lección que he aprendido hoy, y que puedo aprovechar para avanzar en mi carrera".

Cuando se le preguntó si sentía algún dolor, ya que las imágenes parecían mostrar que su cabeza y su cuello habían recibido un golpe considerable, Browning respondió: "Todo bien, completamente bien. Por suerte, aterricé sobre el heno y no choqué contra las barreras, así que me siento bien. El dispositivo HANS es fantástico. Creo que me ha salvado el cuello. Muchas gracias a él".

Los mecánicos de Kondo repararon el coche de Browning a tiempo para la prueba del jueves, y el inglés terminó en el puesto 18º de la clasificación general, a 1.075 segundos del líder, aunque fue más competitivo en condiciones de lluvia.

"La verdad es que está yendo mucho mejor de lo que pensábamos", comentó antes de la segunda jornada de entrenamientos. "Quiero decir, sin duda es muy difícil. El nivel aquí es muy alto. Siempre se me han dado bien las condiciones de lluvia, y creo que hoy he podido demostrarlo con los tiempos que hemos conseguido".

"Teniendo en cuenta que nuestro tiempo por vuelta se ha conseguido sin modo de adelantamiento, creo que somos muy rápidos en comparación, o al menos lo parecemos. Ya veremos qué pasa en seco, cuando quizá tengamos que desarrollar un poco más. Pero el coche de Kondo ha sido rápido. Tengo muchas ganas de demostrar que este equipo puede ser rápido. Se ha trabajado mucho en el desarrollo durante la pretemporada para ser rápidos, y creo que lo hemos demostrado", cerró.

