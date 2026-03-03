S-CER: Skoda presenta el coche con el que 'Cohete' Suárez buscará su cuarto título

Skoda ha presentado este lunes, en el centro de Madrid, dos de sus productos estrella para este 2026: el Fabia RS Rally2 con el que competirán en la nueva campaña del Supercampeonato de España de Rallies, tras arrasar en 2025, y el nuevo Fabia 130, el coche de calle con el que la marca checa celebra su 130º aniversario.

Comenzando por los planes deportivos, el Fabia RS Rally2 de color blanco y verde claro, del equipo Recalvi, que este año pilotarán 'Cohete' Suárez y Alberto 'Pin' Iglesias y, como gran novedad, Nuria Pons y Raquel Rodríguez, centró gran parte de las miradas. Y no es para menos, puesto que Skoda vivió un S-CER 2025 de ensueño.

No solo Suárez fue campeón, sino que la marca se embolsó los títulos de copilotos, equipos y marcas. Además, ganaron en todos los rallies que integraron el calendario. El objetivo, por tanto, no es otro que el de repetir hazaña, por más que al piloto nacido en Pravia se le 'atraganten' los años pares, una curiosidad de la que quiso rehuir cada vez que se lo recordaron.

"El año pasado fue bien, ganamos en pilotos, copilotos, marcas y escuderías. Ya tenemos la mente en 2026, con el objetivo claro de repetir lo mismo", empezó diciendo el asturiano. Su copiloto, Iglesias, lo tuvo claro al ser preguntado por posibles rivales para este curso: "Nosotros mismos. Todavía no se han hecho las presentaciones, no sabemos quién va a correr este año. Hemos ganado todas las carreras a nivel de equipo, pero en 2025 nos apretaron mucho. Sabemos que todos van a ir muy fuertes".

Cuestionado por las novedades en el coche, Suárez confirmó que las espera, y que mientras tanto se presentará en el arranque del año en La Nucía (20 y 21 de marzo) con la misma unidad que el año pasado: "Por ahora no disponemos de evoluciones, que es lo que realmente me interesa. Llegarán con la evolución". Skoda anunció que aún "no hay fecha fija" para el nuevo vehículo, pero que se está apretando a la división de motorsport para la entrega.

La firma incorporará junto a un 'Cohete' que buscará su cuarto título del S-CER, tras 2021, 2023 y 2025, a la mallorquina Nuria Pons, campeona femenina el año pasado, también al volante de un Fabia, por lo que Skoda la ha recompensado con un paso al equipo oficial, en una apuesta por las mujeres. "Es un orgullo incorporarme al equipo. Afronto este reto con mucha ilusión y responsabilidad. Poder competir con una estructura de este nivel es una oportunidad muy importante para mí y para Raquel", comentó.

Al acto también acudió el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó. "El SuperCER es el campeonato referencia a nivel internacional, no solo nacional. Este año vamos a intentar producir más imágenes para la televisión, a través de DAZN, Teledeporte... El Nacional goza de muy buena salud. Y el equipo Recalvi es uno de los grandes puntales que tenemos. En Skoda deben estar orgullosos de su apuesta por el mundo del motorsport", valoró el dirigente.

Skoda lanza el Fabia 130

La otra joya de la corona del acto fue el Skoda Fabia 130, el nuevo modelo de serie de la marca europea con el que buscan celebrar su 130º aniversario y que, tanto en rallies como en coches de calle, van "como un tiro", como afirmó Fidel Jiménez de Parga, director general de la división española de la compañía.

El 130 se trata del modelo más potente de la gama, con un un motor de 177 caballos que se combina con un cambio DSG de 7 velocidades. En el exterior, cuenta con alerones delanteros y traseros en negro, un nuevo difusor trasero en negro brillante, otra franja en el maletero, y dos salidas de escape, además de llantas libra de 18 pulgadas con acabado exclusivo, pinzas de freno rojo, faros bi-led completos oscurecidos y un emblema '130' en las aletas delanteras y en el maletero.

En su interior, destacan un volante multifunción en tres radios con levas DSG, pedales de acero inoxidable, asientos deportivos y molduras de umbral exclusivas con el emblema 130. Alcanzará 228 kilómetros por hora, y costará desde 31.650 euros, con cuotas al mes de 250, en una gama de hasta cuatro colores.