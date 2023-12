Diego Ruiloba seguirá con Citröen para tratar de ganar el S-CER en 2024

Diego Ruiloba y Ángel Vela quieren seguir apuntando alto en el Supercampeonato de España de Rallies, el S-CER. La pareja ha sido una de las sensaciones de la temporada 2023: en su año de debut con el Citroën C3 Rally2 del equipo Sports&You, el asturiano de 23 años no ha defraudado y se ha llevado el título junior del campeonato nacional, además de haber liderado en varios rallies del calendario y de haber conseguido varios podios.

Así, en un acto de repaso a la campaña de la marca francesa en el Nacional, en el que estuvo presente Motorsport.com, el piloto de Pravia anunció su continuidad de cara a la temporada 2024. Ello a pesar de haber recibido múltiples ofertas de otras fábricas para ficharle, como reconoció el propio Ruiloba, y con un objetivo claro: luchar por el título absoluto del S-CER, que este año ha ido a parar a José Antonio 'Cohete' Suárez y a su copiloto, Alberto Iglesias.

"Me siento muy orgulloso, y sobre todo muy agradecido, de que Citroën vuelva a apostar por mí la próxima temporada. Me propusieron otros proyectos para el año que viene, pero sinceramente no se me pasó por la cabeza en ningún momento la idea de cambiar nada. Estoy comprometido al cien por cien con este equipo, quiero intentar ganar el Supercampeonato de España de Rallies en 2024 con el Citroën Rally Team. Ese es mi objetivo y voy a trabajar al máximo para tratar de conseguirlo", dijo Ruiloba.

Y es que, a pesar de su buen 2023, que se ha cerrado este fin de semana con su victoria en el Rallyshow del Jarama frente a Jan Solans, Ruiloba se ha quedado con ganas de más: "Está claro que me hubiera gustado ganar algún rally, soy muy exigente conmigo mismo y siempre me cuesta estar satisfecho con mis resultados. Pero creo que, en líneas generales, hicimos una buena temporada y fuimos dando pasos adelante según la idea que teníamos en mente a principio de año".

"Fue una pena el pinchazo que tuvimos en Llanes, porque creo que podríamos haber estado luchando hasta el final por el rally. Me quedo con los podios que conseguimos en tierra, algo que no me esperaba, ya que es una superficie donde apenas tenía experiencia, y con el hecho de haber podido ganar tramos y liderar tres rallies en terrenos muy distintos y con condiciones muy diferentes durante la segunda mitad del campeonato. Tener el apoyo de un fabricante de neumáticos del nivel y la experiencia de Pirelli también ha sido toda una garantía y nos ha servido de mucho", detalló.

"Ha sido un año increíble. Seguramente, el más importante de toda mi carrera deportiva, en el que más evolucioné, en el que más tuve que sacrificarme para estar al nivel, y en el que empecé a experimentar de verdad lo que es ser piloto profesional. Cuando empecé en los rallies, era casi impensable para mí poder llegar a vivir algún día algo así. Gracias a la escalera de promoción de Stellantis Motorsport, he podido tener esta oportunidad. Me siento más que un privilegiado por ello. Estaré agradecido de por vida a Citroën y a todo el equipo", finalizó.

El acto estuvo marcado por la presencia de Chus Puras, leyenda de los rallies nacionales, con ocho títulos de España en su haber. El cántabro celebró el buen trabajo de promoción de Citröen en esta modalidad, remarcó la "cantera de rallies impresionante" que hay en nuestro país, y dio un consejo a Ruiloba y a Vela: "Tenéis potencial, pero la carrera no es fácil. No os confiéis".