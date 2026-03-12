Pepe López continúa con Hyundai en el S-CER 2026

Hyundai Motor España anunció su alineación para el Supercampeonato de España de Rallies (S-CER) en el que competirá con dos coches oficiales, asegurando la continuidad de Pepe López y dando la alternativa a Arnau Bartés, actual campeón de la Copa i20 N que competirá en tres pruebas del campeonato.

En un evento celebrado en las oficinas de Hyundai Motor España, en Madrid, Polo Satrústegui, presidente y CEO de la compañía, introdujo las novedades y detalló que contar con la pareja Pepe López - David Vázquez multiplica “las posibilidades de conquistar el campeonato tanto a nivel individual como de equipo. Su calidad es innegable y contribuirán, sin duda alguna, a posicionar a Hyundai en lo más alto, e intentar conseguir los máximos logros en un campeonato que se presenta apasionante".

El Hyundai i20 N Rally 2 promete un paquete de actualizaciones, sobre todo enfocado en una nueva suspension, que pretende paliar el déficit que tuvo el pasado año con sus rivales. López estuvo probando el coche hace pocas fechas y parece que esta contento con la evolución.

El madrileño, que participará en ocho de los rallies del campeonato, ausentándoselo del Rally Sierra Morena, puntuable para el europeo y que generalmente es un poco caótico para los pilotos, tiene plena confianza en sus posibilidades. "Este año el objetivo es el mismo con el Hyundai i20N Rally2 pelear por el Supercampeonato de España de Rallies 2025" comentó el pentacampeón de España en la presentación del equipo.

Por su parte Arnau Bartés estará junto a su copilota habitual Melissa Lorenzo en tres pruebas del campeonato: Ourense, Reas Baixas y Llanes en las que Hyundai contará con dos coches oficiales."Gracias a Hyundai, voy a poder cumplir el objetivo y el sueño de poder competir con un coche de la categoría Rally2 en el Supercampeonato de España de Rallies. Tenemos que aprender todo lo posible lo más rápido que podamos y demostrar de lo que somos capaces" explico el piloto catalán.

Además del plato fuerte que supone para Hyundai la participación en el S-CER, también anunciaron la continuidad de la Copa i20 N que disputará 6 ralles dentro del S-CER comenzando con la primera prueba del campeonato en La Nucía los próximos días 20 y 21 de marzo.

También se confirmo la continuidad en el CEEA (Campeonato de España de Energías Alternativas) esta vez con un Hyundai INSTER Cross en la categoría de coches 100% eléctricos y en las manos del múltiple campeón del certamen, José Manuel Pérez-Aicart, que se impuso ya en la primera prueba del año, el eco rally Comunitat Valenciana.

Sin embargo, la gran novedad de Hyundai para 2026 no está relacionado con el mundo de los ralles y sí con los más jóvenes del mundo del motor y es que pasan a ser este año el socio principal del Campeonato de España de Karting que se denominará CEK Hyundai y en el que la marca coreana pretende apoyar el desarrollo como pilotos de los niños y niñas que se inician en el automovilismo.