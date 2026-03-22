Cohete Suárez sobrevive al caos de La Nucía y golpea primero en el S-CER 2026

El Supercampeonato de España de Rallyes 2026 arrancó como prometía: imprevisible, exigente y decidido por detalles mínimos. En ese escenario, 'Cohete' Suárez volvió a demostrar por qué es una de las referencias del nacional, firmando la victoria en el Rally de La Nucía tras un sábado marcado por la lluvia, las dudas estratégicas… y un giro de guion decisivo.

El asturiano, junto a Alberto Iglesias, se impuso por apenas tres segundos a Iván Ares después de 124 kilómetros cronometrados en los que la clasificación cambió constantemente. Un inicio de temporada que deja claro que este año, cada punto costará caro.

Un rally de supervivencia: lluvia, neumáticos y caos

La prueba alicantina fue una auténtica trampa. Las condiciones cambiantes —tramos mojados, húmedos y secos en cuestión de minutos— convirtieron la elección de neumáticos en una lotería constante.

Ahí emergió con fuerza Jorge Cagiao, que supo leer mejor que nadie el asfalto en la sección matinal del sábado. El gallego encadenó un ataque brillante que le llevó al liderato, llegando a tener más de ocho segundos de margen cuando el rally entraba en su fase decisiva.Pero La Nucía no perdonó.

Un pinchazo en el penúltimo tramo, cuando todo parecía de cara, le dejó fuera de la pelea por la victoria y reabrió una lucha que hasta ese momento parecía encarrilada.

Sangre fría de campeón

Suárez no había tenido un rally limpio. De hecho, el propio piloto reconocía errores en la elección de neumáticos durante la prueba. Pero ahí estuvo la clave: minimizar daños y mantenerse siempre en la pelea. Cuando llegó la oportunidad, no falló.

El piloto de Skoda asumió el liderato tras el problema de Cagiao y resistió la presión final de Ares para llevarse su primera victoria del año. Un triunfo construido más desde la gestión que desde el dominio absoluto, pero igual de valioso en un campeonato que arranca al alza.

La segunda posición de Iván Ares confirmó que el gallego vuelve a ser un candidato sólido tras una temporada irregular en cuanto a participación. Lideró tras la primera jornada y se mantuvo en la lucha hasta el final, quedándose a solo tres segundos del triunfo.

El tercer puesto tuvo un sabor especial. Diego Ruiloba llevó al podio al nuevo Lancia Ypsilon Rally2, firmando un resultado simbólico en el regreso de la marca italiana al campeonato. Un debut competitivo que deja entrever el potencial del proyecto.

Por detrás, Sergi Pérez se quedó a las puertas del podio, mientras que Pepe López cerró el top 5 tras una actuación de menos a más, llegando incluso a marcar el scratch final.

La Nucía volvió a confirmar su papel como uno de los rallies más exigentes del calendario. Con más de 60 equipos inscritos y una nutrida presencia de vehículos Rally2, el nivel del S-CER sigue creciendo temporada tras temporada.

El campeonato no da tregua: la próxima cita será el Rally Sierra Morena, donde el Europeo se cruzará con el nacional en otro test de alto nivel.

Clasificación final – Rally de La Nucía 2026 (Top 10)

Posición Piloto / Copiloto Vehículo Tiempo / Diferencia 1 Suárez / Iglesias Skoda Fabia RS Rally2 1:16:28.1 2 Ares / Rozada Toyota GR Yaris Rally2 +3.0 3 Ruiloba / Vela Lancia Ypsilon Rally2 +33.1 4 Pérez / Coronado Toyota GR Yaris Rally2 +34.6 5 López / Vázquez Hyundai i20 N Rally2 +59.2 6 Francolí / Moreno Toyota GR Yaris Rally2 +1:07.1 7 Allen / Drew Toyota GR Yaris Rally2 +1:15.4 8 Muñiz / Casal Skoda Fabia RS Rally2 +1:38.7 9 Cagiao / Martínez Citroën C3 Rally2 +2:01.8 10 Peláez / Murado Skoda Fabia RS Rally2 +3:04.9