Isla de Man TT 2024: revelado el orden de salida de los pilotos

John McGuinness, que cumple 52 años este mes, ya confirmó a finales del año pasado su regreso al TT para 2024 aún con el equipo oficial Honda.

La leyenda del TT liderará la parrilla con su Fireblade CBR1000RR-R en las carreras de Superbike, Senior y Superstock en el evento de este año.

A McGuinness le seguirá Jamie Coward con KTS Racing a los mandos de una Honda, y el nuevo fichaje oficial de Honda, Dean Harrison, comenzará en el puesto 3 para su primer TT desde que cambió de DAO Racing y Kawasaki.

Ian Hutchinson volverá al TT con el equipo Padgetts Honda desde el cuarto lugar en la carretera, tras perderse el evento el año pasado cuando sufrió un derrame cerebral a principios de 2023 en España.

Hutchinson logró su histórico éxito de cinco victorias en una semana en 2010 con el equipo de Clive Padgetts.

James Hillier saldrá desde el quinto lugar en el nuevo Honda del equipo WTF Racing, y Michael Dunlop comenzará desde el puesto seis, como de costumbre.

Dunlop Superbike Senior

Dunlop, que consiguió su victoria número 25 en TT el año pasado y está a punto de superar el antiguo récord de 26 de su tío Joey Dunlop en 2024, aún no ha anunciado su moto para las grandes categorías de motos, pero se espera que corra otra vez con una Honda.

Josh Brookes saldrá desde el séptimo lugar con el primero de los BMW de FHO Racing, y Davey Todd comenzará octavo en su primera crono con el equipo TAS Racing BMW.

Craig Neve empezará noveno con el Bathams Ales Honda, mientras que el poseedor del récord de vuelta TT y actual ganador senior TT, Peter Hickman, continúa con su tradicional puesto número 10 en la salida.

Orden de salida del TT de Isla de Man 2024 en Superbike (Top 20)

1. John McGuinness – Honda Racing UK, Honda

2. Jamie Coward – KTS Racing Powered by Steadplan, Honda

3. Dean Harrison – Honda Racing UK, Honda

4. Ian Hutchinson – Milenco by Padgett’s Motorcycles, Honda

5. James Hillier – WTF Racing, Honda

6. Michael Dunlop – Por anunciar

7. Josh Brookes – Monster Energy BMW by FHO Racing, BMW

8. Davey Todd – Milwaukee BMW Motorrad, BMW

9. Craig Neve – Bathams Ales, Honda

10. Peter Hickman – Monster Energy BMW by FHO Racing, BMW

11. Conor Cummins – Milenco by Padgett’s Motorcycles, Honda

12. David Johnson – Platinum Club Racing Kawasaki, Kawasaki

13. Lee Johnston – Ashcourt Racing, Honda

14. Michael Rutter – Bathams Ales, BMW*

15. Rod Hodson – SMT Racing, Honda

16. Dominic Herbertson – Burrows Engineering by RK Racing, BMW

17. Gary Johnson – Bill Smith Motors, Honda

18. Shaun Anderson – Team Classic Suzuki, Suzuki

19. Phillip Crowe – Nigel Appleyard Agri Wash, BMW

20. Mike Browne – Por anunciar

*Solo Carreras Superbike y Senior

El orden de salida de los 20 primeros para las otras clases en el TT de 2024 ya se han publicado y se pueden encontrar a continuación.

Peter Hickman, FHO Racing BMW

2024 TT Supertwin, orden de salida de los 20 primeros

1. Paul Jordan – Stop & Seal/Rev2Race, Yamaha

2. Jamie Coward – KTS Racing powered by Steadplan, Kawasaki

3. Pierre-Yves Bian – VAS Engine, Paton

4. Michael Rutter – Bathams Ales, Yamaha

5. Rob Hodson – SMT Racing, Paton

6. Michael Dunlop – MD Racing, Paton

7. Josh Brookes – Stop & Seal/Rev2Race, Yamaha

8. Davey Todd – Dafabet Racing, Kawasaki

9. Dominic Herbertson – Burrows Engineering by RK Racing, Paton

10. Peter Hickman – PHR Performance, Yamaha

11. Gary Johnson – Dafabet Racing, Kawasaki

12. Stefano Bonetti – VAS Engine Racing, Paton

13. Lee Johnston – Ashcourt Racing, Aprilia

14. Mike Browne – Por anunciar

15. Victor Lopez – Por anunciar

16. Joe Yeardsley – Team ILR by Frog Vehicle Developments, Paton

17. Joey Thompson – Por anunciar

18. Barry Furber – DC Autos Newton, Yamaha

19. James Hind – Por anunciar

20. Michael Evans – Golden Site Solutions Ltd, Kawasaki

2024 TT Supersport, orden de salida de los 20 primeros

1. Paul Jordan - Jackson Racing, Honda

2. Jamie Coward - KTS Racing powered by Stanley Stewart Racing, Triumph

3. Dean Harrison - Honda Racing UK, Honda

4. Ian Hutchinson - Milenco by Padgett’s Motorcycles, Honda

5. James Hillier - Bournemouth Kawasaki Racing, Kawasaki

6. Michael Dunlop - MD Racing, Yamaha

7. Josh Brookes - Boyce Precision Engineering by Russell Racing, Yamaha

8. Davey Todd - Powertoolmate Ducati, Ducati

9. Craig Neve - Bathams Racing, Triumph

10. Peter Hickman - K2 Trooper Triumph by PHR, Triumph

11. Conor Cummins - Milenco by Padgett’s Motorcycles, Honda

12. David Johnson - Platinum Club Racing Kawasaki, Kawasaki

13. Lee Johnston - Ashcourt Racing, Triumph

14. Mike Browne - Boyce Precision Engineering by Russell Racing, Yamaha

15. Rob Hodson - SMT/Vehicle Recovery Services, Yamaha

16. Dom Herbertson - Burrows Engineering by RK Racing, Yamaha

17. Gary Johnson - NL Motorcycles/Astro Van Centre, Suzuki

18. Shaun Anderson - Butterfields of Skipton with ARD, Suzuki

19. James Hind - North Lincs Components, Suzuki

20. Michael Evans - Smith Racing, Triumph

John McGuinness, Superbike

2024 TT Sidecar, orden de salida de los 20 primeros

1. Ben Birchall/Kevin Rousseau – Wyckham Blackwell/Hager, LCR Honda

2. Peter Founds/Jevan Walmsley – FHO Racing, DDM Honda

3. Ryan Crowe/Callum Crowe – Kelproperties, LCR Honda

4. Tim Reeves/Mark Wilkes – Bonovo Action Racing/Carl Cox Motorsport, LCR Honda

5. Dave Molyneux/Jake Roberts – Kelproperties, DMR Kawasaki

6. John Holden/Frank Claeys – Marin/Carl Cox Motorsport/Ocean Motor Village, Christie Suzuki

7. Steve Ramsden/Matthew Ramsden – Ramsden Racing/RS Motorcycles, LCR Honda

8. Lee Crawford/Scott Hardie – ARC Newton Aycliffe/SJH Bodyworks, LCR Kawasaki

9. Lewis Blackstock/Patrick Rosney – Dave Holden Racing, LCR Yamaha

10. Alan Founds/Rhys Gibbons – Team Founds Racing, LCR Yamaha