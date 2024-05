Brad Pitt, estará entre los productores de la docuserie del TT Isla de Man

Free Association de Tatum, Plan B Entertainment de Pitt, Jason Keller [autor de Ford vs. Ferrari], Entertainment 360, Box to Box Films y Mediawan producirán una docuserie sobre el TT titulada The Greatest Race On Earth ['La Carrera Más Grande en al Planeta']. El rodaje de la serie ya comenzó, y se puso en marcha el lunes con el primer día de los entrenamientos de 2024.

Box to Box Films tiene un variado historial en la producción de documentales deportivos, entre los que destacada Drive to Survive, que supuso un aumento exponencial en el interés de la Fórmula 1 en ellos últimos años. El consorcio también trabajará en el guion de un largometraje y lo comercializará a finales de la campaña.

No te pierdas el TT Isla de Man de 2024: Road racing Llega el TT Isla de Man 2024: previa, horarios y cómo ver en TV

Los organizadores del TT se esforzaron en los últimos años por aumentar la notoriedad del evento, que comenzó en 2022 con la primera retransmisión íntegramente en directo de la carrera a través de su plataforma, TT+, que registró un aumento de 57.000 suscripciones de pago a 65.000 en 2023.

El TT produjo una docuserie a medida el año pasado que se emitió en ITV4, llamada No Room For Error ['No Hay Espacios Para Un Error'], que fue renovada para una segunda temporada. El evento experimentó un considerable incremento del interés en 2011 con el estreno de la película documental Closer to the Edge ['Acercándose al Límite'], y expuso a la cita a un nuevo público.

La narración corrió a cargo de Jared Leto, actor y protagonista de 30 Seconds to Mars, además de que Tatum también hizo una visita sorpresa a la carrera en 2023, mientras que Brad Pitt rodó en los grandes premios de Fórmula 1 para la próxima producción de Apple TV. La conocida estrella también produjo y puso voz al documental de MotoGP, Hittig the Apex ['Golpeando el Vértice'], que se estrenó en 2015.

La película de la Fórmula 1: Fórmula 1 ¿Qué esperar de la película de F1 de Brad Pitt y su prueba en Silverstone?

"Retamos a cualquiera a encontrar gente más impresionante o un mundo más vibrante que el TT de la Isla de Man", declararon los fundadores de Free Association, Channing Tatutm, Reid Carolin y Peter Kiernan. "Siempre nos han atraído los personajes que van más allá de lo posible, y esta carrera es su Shangri-La".

"Nos sentimos profundamente orgullosos de formar parte del equipo creativo que cuenta la historia de este legendario evento, y no podemos esperar a combatir por fin este deporte mítico que amamos con el público de todo el mundo", continuaron.

El confundador de Box to Box, James Gay-Reed, que también produjo Senna, añadió: "Es un gran privilegio trabajar con esos socios en este proyecto único. El TT de la Isla de Man es una de las carreras más viscerales, emocionantes e inusuales del calendario, estamos impacientes por acercar este increíble mundo a nuevos públicos".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!