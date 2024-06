Sordo y Hyundai hacen historia en Pikes Peak; Dumas gana la general

Tras semanas de preparación para la mítica subida a Pikes Peak, en Colorado (Estados Unidos), Dani Sordo hizo historia con el Hyundai Ioniq 5 N 'TA Spec', un vehículo 100% eléctrico esarrollado por el equipo americano Bryan Herta Autosport.

Sordo ganó la categoría Exhibition, convirtiéndose en el prmer piloto español que se impone en Pikes Peak, y además fue tercero en la general. Sordo se estrenaba con el Ioniq 5 N y como piloto de Hyundai América, y el debut no ha podido ser mejor en la llamada 'subida a las nubes'.

"La verdad que no nos esperábamos esta tercera plaza", admitió Sordo. "Ha superado todas nuestras expectativas poder estar en el podio en nuestra primera participación con el Hyundai Ioniq 5 N 'TA Spec'. He hecho una subida limpia, sin asumir riesgos. Felicidades al equipo por el desarrollo del coche, que nos ha permitido meternos muy arriba frente a otros modelos de una categoría superior".

Hyundai puso cuatro ejemplares del Ioniq 5 N 'TA Spec' en la competición, con hasta 641 caballos de potencia cuando el overboost está activo (en modo normal, la potencia total del sistema es de 601 CV).

El cántabro ha conseguido un magnífico e histórico resultado, dejando huella en Estados Unidos y subiendo en dos ocasiones al podio, una como ganador en Exhibition y otro como tercero en la general.

La victoria en la general fue a parar a manos de Romain Dumas, que consiguió su quinto triunfo absoluto en la Pikes Peak a los mandos del eléctrico F-150 Lightning SuperTruck de Ford, a pesar de detenerse brevemente y tener que volver a arrancar.

Dumas explicó que el fallo, que le obligó a realizar un ciclo de encendido, nunca había ocurrido antes en los dos años de desarrollo del prototipo y se calcula que le costó unos 26 segundos. Pero el tiempo del francés de 8:53.553s en el circuito de 12,42 millas, ligeramente por debajo de sus 8:47.682s de 2023 con la Ford SuperVan 4.2, fue suficiente para marcar el mejor tiempo global de los 61 participantes.

Dumas, que tiene el récord absoluto del circuito en 7:57.148s con el Volkswagen I.D. R en 2018, admitió que "fue bastante estresante, creo que la más estresante hasta ahora que he tenido desde que estoy aquí en Pikes Peak".

"No sé qué pasó al principio, pero el coche se apagó completamente solo, nunca me había pasado antes". Luego, reiniciada la marcha, no sabía si podría su recorrido hasta la cima, a 4.302 metros sobre el nivel del mar.

"Por radio me decían que era bandera roja, porque supongo que vieron que estaba parado en pista. Pero ya había reiniciado la carrera, así que no sabía si debía parar o no. Hubo un poco de confusión, pero en el primer parcial, sé exactamente el tiempo que debería tener, y perdí 26 segundos".

Dumas ahora ha ganado en Pikes Peak en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2024. El F-150 Lightning SuperTruck, codesarrollado por la empresa austriaca STARD, desarrolla más de 1.600 caballos de potencia y monta neumáticos Pirelli P-Zero.