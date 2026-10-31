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Sainz gana en su propio homenaje: Asturias celebra un regreso para el recuerdo

Carlos Sainz y Luis Moya ganan el Rally de Asturias Histórico con el Ford Puma Rally1 tras el abandono de Loeb. Pravia y los tramos asturianos se vuelcan en un tributo que reunió a varias generaciones.

Pol Hermoso

Publicado: 31 oct 2026, 20:36

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La sonrisa de Carlos Sainz Sr se había adelantado varios días a la victoria. Estaba al subir al coche, al quitarse el casco y al detenerse con los aficionados. El sábado llegó también el triunfo: el madrileño y Luis Moya ganaron el Rally de Asturias Histórico al volante del Ford Puma Rally1, con Francois Delecour y Rui Madeira completando el podio. El homenaje acabó entregándole incluso el primer puesto, aunque el propio protagonista encontró una palabra bastante menos solemne para describirlo: "anecdótico".

Se entiende después de tres días en los que Asturias convirtió un rally en una celebración compartida. Pravia llenó sus calles, los aficionados acompañaron cada movimiento de los pilotos y Sainz volvió a tener a su derecha a quien tantas veces le ayudó a encontrar el camino. Entre los dos había un coche nuevo por descubrir; alrededor, muchísima gente con recuerdos que devolverles.

Ford y Red Bull hicieron posible que ese reencuentro se produjera dentro de un Puma Rally1 de última generación. Una oportunidad que Sainz había reconocido que ya no esperaba tener y que añadió curiosidad deportiva a la emoción del tributo. Acabó descubriendo la máquina, recuperando sensaciones sobre asfalto y ganando con ella.

Loeb puso la velocidad; el embrague decidió el desenlace

El homenaje tuvo una competición a la altura de sus protagonistas. Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche, con el Peugeot 306 Maxi, marcaron el ritmo del viernes y terminaron la jornada por delante de Sainz y Moya. El francés había acudido a celebrar la carrera de un amigo, pero también a disfrutar exprimiendo su coche.

El sábado mantuvo el liderato durante el primer bucle. Sainz seguía adaptándose al Puma y a unas carreteras estrechas, técnicas y llenas de curvas ciegas, mientras Loeb defendía su ventaja. La resolución llegó por la mecánica: un problema de embrague dejó fuera al francés cuando quedaban tres especiales para terminar.

Sainz heredó el primer puesto y completó la faena junto a Moya con un tiempo de 1h08:16.0. Delecour y Fabrice Gordon terminaron segundos con su Peugeot 306 Maxi, a 1:03.6, mientras Rui y Paula Madeira cerraron el podio con el Mitsubishi Lancer Evo X R4, a 3:22.5.

La avería de Loeb privó al público de ver resuelto en los últimos kilómetros el duelo entre las dos grandes referencias del fin de semana.

La victoria añadió el último detalle a la celebración. Para Sainz, sin embargo, el balance ya estaba escrito antes de mirar la clasificación: el cariño recibido y la respuesta de los aficionados pesaban más que el resultado.

Pravia, las notas de Moya y un relevo que ya está aquí

El jueves había dejado una de las imágenes del evento: el centro de Pravia abarrotado para el tramo espectáculo nocturno. Los trompos, las aceleraciones y el sonido de coches de distintas épocas pusieron al público en pie antes de que comenzara la lucha contra el cronómetro.

Gil Membrado también se sumó al espectáculo con su Ford Fiesta Rally3. Para el joven, participar en el homenaje a su mentor tenía un significado particular: compartir escenario con el piloto al que admira y que ahora le ayuda a construir su propia carrera. Jose Antonio 'Cohete' Suarez aportó otro vínculo entre las leyendas reunidas y el presente de los rallys españoles.

Fuera de los coches también sucedía parte de la historia. Sainz y Loeb conversando, Delecour entre antiguos conocidos, Gustavo Trelles y Jorge del Buono de nuevo juntos, Fernando Capdevila con su Sierra Cosworth. El parque de asistencia permitía pasar de una generación a otra caminando apenas unos metros.

Y en medio de todo, Moya. Antes de empezar la competición ya había confesado que se emocionó al volver a cantar las notas a Carlos. El sábado, aquella emoción tenía además una victoria con la que regresar a casa. La naturalidad que ambos describían al reencontrarse había vuelto a funcionar dentro del coche.

Un tributo que encontró su mejor versión en la carretera

El XVII Rally de Asturias Histórico estrenaba el concepto Rally Tribute con una responsabilidad considerable: reunir grandes nombres, responder a la expectación y convertir el homenaje en algo que también pudieran disfrutar quienes estaban al otro lado de las vallas.

La respuesta estuvo en las calles, en las asistencias y en los tramos. La exposición de coches de Sainz permitió recorrer su trayectoria; verlo salir con el Puma añadió un capítulo que todavía estaba por escribir.

Asturias celebró al campeón, pero también al piloto que sigue sintiendo curiosidad por una máquina desconocida y al compañero que vuelve a entenderse con Moya. El sábado ambos acabaron arriba de la clasificación. La sonrisa de Carlos, esa que llevaba días apareciendo cada vez que se acercaba alguien, ya había explicado el resto.

Clasificación final del Rally de Asturias Histórico 2026: top 10

Pos. Piloto / copiloto Coche Tiempo / diferencia 1 Carlos Sainz / Luis Moya Ford Puma Rally1 1:08:16.0 2 François Delecour / Fabrice Gordon Peugeot 306 Maxi +1:03.6 3 Rui Madeira / Paula Madeira Mitsubishi Lancer Evo X R4 +3:22.5 4 Arnaud Genesca / Valentin Augé Subaru Legacy 4WD Turbo +4:49.7 5 Luis Borra / Alejandro Fernández Areces BMW E30 +5:45.7 6 Cele Foncueva / David de la Puente BMW M3 E30 +6:05.7 7 Gustavo Trelles / Jorge del Buono Subaru Impreza 555 +6:21.3 8 "Ordiales" / Jorge Miranda Ford Escort MK2 +6:29.5 9 Antonio Sainz / Víctor Ferrero Subaru Impreza 555 +6:38.3 10 Jorge Fernández Ledo / Daniel Lorenzo García Škoda Fabia N5 +7:02.6

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