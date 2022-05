El amargo debut de Lorenzo con Porsche en automovilismo

Cargar el reproductor de audio

Jorge Lorenzo ganó cinco mundiales en motociclismo, dos en 250cc y tres en MotoGP, pero estos logros no parecen haberse trasladado a las cuatro ruedas. Su debut a tiempo completo en el automovilismo, tras participar en algunas pruebas sueltas en sus ratos libres, no ha sido el deseado.

La Porsche Carrera Cup Italia ha sido el campeonato elegido por el mallorquín para dar el salto a las cuatro ruedas, de la mano del equipo Q8 Hi Perform y al volante de un 911 GT3 Cup decorado con el número 8.

El nuevo reto de Lorenzo no comenzó de la mejor manera posible, ya que se vio forzado a perderse los entrenamientos libres del viernes por no poder llegar a tiempo desde Madrid. Ya tras la clasificación, expuso sus ideas sobre cómo afrontaría el inicio de la primera carrera: "El procedimiento de salida es diferente", explicó, comparándola a las de MotoGP. "No debemos crear caos, debemos pasar las dos primeras vueltas ilesos".

El mallorquín sí pudo cumplir con esta promesa que se hizo a sí mismo en la primera prueba, y aunque perdió algunas posiciones en la salida, las pudo recuperar en los compases finales.

"No hice un gran comienzo y perdí algunas posiciones", admitió sobre la carrera del sábado. "Fui un poco demasiado conservador, podría haber arriesgado un poco más, pero al final salió bien, lo importante era terminar".

Unos adelantamientos en las últimas vueltas disputadas el sábado le dejaron con un buen sabor de boca de cara al domingo, a pesar de terminar en 19ª posición y fuera de los puntos, pero Lorenzo no se imaginaba cuál sería el resultado al día siguiente.

Tras una salida considerablemente mejor que la del sábado, descrita como "buena" por el propio piloto tras la experiencia y el aprendizaje del día anterior, no pudo acumular más kilómetros bajo su brazo.

"Gané una posición, luego otra con un adelantamiento en Piratella pero poco después, en Tamburello, frené muy tarde, por lo que no entiendo cómo ha sido posible que el chaval me diera por detrás, arruinándome el fin de semana", dijo Lorenzo, contrariado por el incidente con Kajus Siksnelsis, el piloto novato lituano.

"Creo que es una maniobra por falta de experiencia, y por lo tanto, hay que sancionarlo para que tome conciencia del riesgo y que no puede comprometer las carreras de los demás por no valorar bien las situaciones", pidió el mallorquín.

"Es una pena, porque era una carrera para ganar mucha experiencia, una carrera con mucho calor, para aprender a conducir mejor el coche. Era una carrera importante que podría haber significado mis primeros puntos".