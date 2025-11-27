Valentino Rossi seduce hasta a siete pilotos de MotoGP para 'La 100 Km dei Campioni'
De los 46 corredores que tomarán parte este viernes y sábado en el evento que se lleva a cabo en el MotorRanch VR46, destaca la baja de los pilotos del equipo de Valentino en MotoGP.
El astro italiano hizo pública ayer la lista de los 45 pilotos invitados que, junto a él, tomarán parte en la undécima edición de 'La 100 Km dei Campioni', entre los que destacan hasta siete corredores de MotoGP y algunas de las estrellas de Moto2 y WorldSBK.
El evento, en formado de doble jornada, se celebrará este viernes y sábado en MotorRach VR46 de Tavullia, aunque este jueves ya se han podido ver los primeros vídeos de los pilotos entrenando y descubriendo, en algunos casos, el trazado de la pista de tierra donde se celebrará la prueba.
Pantallazo de las historias del Instagram de Valentino Rossi, donde el italiano saluda a Pedro Acosta
Entre los pilotos de la categoría reina atraídos por Valentino Rossi para tomar parte en el evento, están Pedro Acosta, al que se relacionó con un posible interés de ficharle para su equipo en MotoGP, el australiano Jack Miller, el joven novato y campeón de Moto2, el brasileño Diogo Moreira, y el piloto de pruebas y desarrollo de Yamaha Augusto Fernández; además de tres de los miembros de la VR6 Riders Academy, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi y el hermano de Rossi, Luca Marini.
También estará Nicolò Bulega, ex miembro de la Academy y ahora piloto de Ducati en SBK, que además sustituyó a Marc Márquez en el equipo oficial de Bolonia en las carreras de MotoGP de Portimao y Valencia.
Además del campeón de Moto2, está también el subcampeón Manu González y la estrella hispanocolombiana David Alonso, al que Valentino presta especial atención en los vídeos de sus 'historias' en Instragram. Junto a ellos también correrán Xavier Artigas, Ivan Ortolá o Celestino Vietti, llegado directamente del test de MotoGP que hizo en Valencia con el VR46 Racing Team y miembro de la Academy.
Los pilotos de Rossi, lesionados
En la lista de inscritos llama la atención la ausencia del amigo personal y primer miembro de la VR46 Riders Academy, el italobrasileño Franco Morbidelli, una baja totalmente justificada ya que se lesionó justo antes de arrancar la carrera del último gran premio del año, cuando en la parrilla de Cheste impactó con la Honda de Aleix Espargaró, sufriendo una fractura en el quinto metacarpiano de la mano izquierda que le llevó a abandonar en la primera vuelta de la carrera y no poder participar los test del martes posterior. El romano sigue en proceso de recuperación de la mano.
Pantallazo del instagram de Valentino Rossi, donde el italiano comparte impresiones con David Alonso
El que no está lesionado pero que tampoco podrá estar en 'La 100 Km dei Campioni' es Fabio Di Giannantonio, el otro piloto de la escudería de Valentino y Uccio Salucci. Diggia ya fue baja el año pasado por una lesión en el hombro que le llevó al quirófano a final de temporada. Ahora, el piloto italiano se someterá a una intervención a principios de la próxima semana para retirarse una de las placas que le colocaron el pasado año, por lo que estos días debe someterse en Roma a pruebas preparatorias que le impiden estar en Tavullia.
Lista de inscritos en 'La 100 KM dei Campioni':
Valentino Rossi
Pedro Acosta
Dominique Aegerter
Senna Agius
David Alonso
Niccolò Antonelli
Xavier Artigas
Francesco Bagnaia
Lorenzo Baldassarri
Barry Baltus
Elia Bartolini
Daniel Bewley
Marco Bezzecchi
Nicolò Bulega
Mattia Casadei
Francesco Cecchini
Thomas Chareyre
Filippo Farioli
Augusto Fernández
Matteo Ferrari
Alessandro Lupino
Federico Fuligni
Filippo Fuligni
Matteo Gabarrini
Marco Gaggi
Manuel González
Dean Harrison
Chris Holder
Andrea Mantovani
Luca Marini
Guy Martin
Andrea Migno
Jack Miller
Diogo Moreira
Tim Neave
Iván Ortolá
Luca Ottaviani
Mattia Pasini
Matteo Patacca
Lorenzo Pritelli
Tito Rabat
Bradley Ray
Alberto Surra
Davey Todd
Andrea Verona
Celestino Vietti
