El astro italiano hizo pública ayer la lista de los 45 pilotos invitados que, junto a él, tomarán parte en la undécima edición de 'La 100 Km dei Campioni', entre los que destacan hasta siete corredores de MotoGP y algunas de las estrellas de Moto2 y WorldSBK.

El evento, en formado de doble jornada, se celebrará este viernes y sábado en MotorRach VR46 de Tavullia, aunque este jueves ya se han podido ver los primeros vídeos de los pilotos entrenando y descubriendo, en algunos casos, el trazado de la pista de tierra donde se celebrará la prueba.

Pantallazo de las historias del Instagram de Valentino Rossi, donde el italiano saluda a Pedro Acosta

Entre los pilotos de la categoría reina atraídos por Valentino Rossi para tomar parte en el evento, están Pedro Acosta, al que se relacionó con un posible interés de ficharle para su equipo en MotoGP, el australiano Jack Miller, el joven novato y campeón de Moto2, el brasileño Diogo Moreira, y el piloto de pruebas y desarrollo de Yamaha Augusto Fernández; además de tres de los miembros de la VR6 Riders Academy, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi y el hermano de Rossi, Luca Marini.

También estará Nicolò Bulega, ex miembro de la Academy y ahora piloto de Ducati en SBK, que además sustituyó a Marc Márquez en el equipo oficial de Bolonia en las carreras de MotoGP de Portimao y Valencia.

Además del campeón de Moto2, está también el subcampeón Manu González y la estrella hispanocolombiana David Alonso, al que Valentino presta especial atención en los vídeos de sus 'historias' en Instragram. Junto a ellos también correrán Xavier Artigas, Ivan Ortolá o Celestino Vietti, llegado directamente del test de MotoGP que hizo en Valencia con el VR46 Racing Team y miembro de la Academy.

Los pilotos de Rossi, lesionados

En la lista de inscritos llama la atención la ausencia del amigo personal y primer miembro de la VR46 Riders Academy, el italobrasileño Franco Morbidelli, una baja totalmente justificada ya que se lesionó justo antes de arrancar la carrera del último gran premio del año, cuando en la parrilla de Cheste impactó con la Honda de Aleix Espargaró, sufriendo una fractura en el quinto metacarpiano de la mano izquierda que le llevó a abandonar en la primera vuelta de la carrera y no poder participar los test del martes posterior. El romano sigue en proceso de recuperación de la mano.

Pantallazo del instagram de Valentino Rossi, donde el italiano comparte impresiones con David Alonso

El que no está lesionado pero que tampoco podrá estar en 'La 100 Km dei Campioni' es Fabio Di Giannantonio, el otro piloto de la escudería de Valentino y Uccio Salucci. Diggia ya fue baja el año pasado por una lesión en el hombro que le llevó al quirófano a final de temporada. Ahora, el piloto italiano se someterá a una intervención a principios de la próxima semana para retirarse una de las placas que le colocaron el pasado año, por lo que estos días debe someterse en Roma a pruebas preparatorias que le impiden estar en Tavullia.

Lista de inscritos en 'La 100 KM dei Campioni':

Valentino Rossi

Pedro Acosta

Dominique Aegerter

Senna Agius

David Alonso

Niccolò Antonelli

Xavier Artigas

Francesco Bagnaia

Lorenzo Baldassarri

Barry Baltus

Elia Bartolini

Daniel Bewley

Marco Bezzecchi

Nicolò Bulega

Mattia Casadei

Francesco Cecchini

Thomas Chareyre

Filippo Farioli

Augusto Fernández

Matteo Ferrari

Alessandro Lupino

Federico Fuligni

Filippo Fuligni

Matteo Gabarrini

Marco Gaggi

Manuel González

Dean Harrison

Chris Holder

Andrea Mantovani

Luca Marini

Guy Martin

Andrea Migno

Jack Miller

Diogo Moreira

Tim Neave

Iván Ortolá

Luca Ottaviani

Mattia Pasini

Matteo Patacca

Lorenzo Pritelli

Tito Rabat

Bradley Ray

Alberto Surra

Davey Todd

Andrea Verona

Celestino Vietti