Toni Bou vuelve a desafiar lo imposible y suma otro Récord Guinness

Hay deportistas que persiguen récords. Y luego está Toni Bou, que parece haber convertido la búsqueda de nuevos desafíos en una extensión natural de su carrera. Cuando ya posee un palmarés imposible de igualar, con 39 títulos mundiales y el cartel de mejor piloto de trial de todos los tiempos, el catalán volvió a encontrar una forma de sorprender.

Esta vez lo hizo en casa. En Piera, la localidad que le vio crecer y donde incluso una rotonda lleva su nombre, Bou añadió un nuevo capítulo a su interminable colección de éxitos al lograr su tercer Récord Guinness. Lo hizo rodeado de familiares, amigos, vecinos y aficionados que acudieron para presenciar una exhibición de equilibrio, precisión y control al alcance de muy pocos.

El piloto del Repsol Honda HRC superó el reto tras completar 53 saltos consecutivos sobre la rueda trasera de su Montesa dentro de un círculo formado por bidones de Repsol instalados en la rotonda Toni Bou. Una maniobra tan espectacular como exigente, en la que cada apoyo debía ser perfecto para mantener el equilibrio y seguir avanzando.

La marca anterior estaba fijada en 36 saltos, pero Bou volvió a demostrar por qué lleva casi dos décadas dominando el trial mundial. En sus intentos fue más allá del objetivo inicial y terminó estableciendo una nueva referencia que ya forma parte de los registros oficiales de Guinness World Records.

El escenario elegido tampoco fue casual. El desafío se celebró junto a la estatua dedicada al piloto en su localidad natal, en un acto impulsado junto a Repsol que convirtió durante unas horas a Piera en el epicentro del trial mundial. La jornada reunió a centenares de personas y contó con la presencia de representantes institucionales, miembros del equipo Repsol Honda HRC y la jueza de Guinness World Records, Anouk de Timary, encargada de certificar oficialmente la hazaña.

Con este nuevo reconocimiento, Bou amplía una colección de récords que comenzó en 2014 con un salto vertical de 3,24 metros y que continuó en 2017, cuando elevó esa marca hasta los 3,28 metros y añadió otro Guinness gracias a un salto en parado de 2,05 metros.

Sin embargo, más allá de los números, el récord conseguido en Piera tiene un componente especial. No solo porque lo logró delante de los suyos, sino porque vuelve a confirmar que, incluso después de conquistar todo lo imaginable en el trial, Toni Bou sigue encontrando nuevas formas de desafiar los límites.

Y eso, probablemente, sea el récord más difícil de batir.

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