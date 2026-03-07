Toni Bou no baja del Olimpo y suma su 39º título mundial de trial

Hay un axioma que sigue cumpliéndose desde hace casi 20 años: Toni Bou es campeón del mundo de trial. Ya sea en modalidad 'indoor' o 'outdoor'. Por estas fechas, suele tener lugar con la primera, al disputarse el campeonato de X-Trial. Este pasado viernes, el legendario piloto español afrontaba su primera oportunidad de ganar una nueva corona mundial, en la octava cita del curso 2026, en Chalon-sur-Saône (Francia). El catalán no falló, alcanzando su 39º entorchado, nada menos que el vigésimo en la categoría bajo techo.

El barcelonés tenía al alcance de su mano el éxito y no falló, al ganar con apenas 12 puntos de penalización, por delante de su compañero de equipo en Honda, Gabriel Marcelli, que acumuló 16. El británico Harry Hemingway fue tercero, con 21, y otro español, Jaime Busto, acabó cuarto, con un total de 25 unidades.

De esta manera, el catalán cerró su 39º título mundial y el vigésimo en X-Trial, al mantener el liderato de la clasificación general con 155 puntos, aventajando en 47 a Marcelli. Con un máximo de 20 tantos otorgados por ronda, y a falta de dos citas para el final de la temporada (en Lisboa, el 12 de abril, y en Tarragona, el día 18 del mismo mes), el de Montesa volvió a alcanzar el objetivo. Entre medias se disputará el X-Trial de las Naciones, el 14 de marzo en el Pabellón Municipal de San Pablo de Sevilla, donde España, por supuesto, partirá como la gran favorita.

El palmarés de Toni Bou a estas alturas, con 39 años camino de 40 en octubre, es mareante. En X-Trial, lleva 20 campeonatos mundiales, 128 participaciones, 98 victorias (7 de 8 en 2026, solo el ganó Jaime Busto en Saint Denis) y 116 podios desde 2007. Al aire libre, en el Mundial de TrialGP, acumula 19 títulos mundiales, 166 victorias en 279 participaciones y un total de 224 podios. Por supuesto, el español está dispuesto a seguir ganando en la campaña que arrancará el fin de semana del 15 al 17 de mayo en Japón.

En declaraciones a 'Esport3', el canal de deportes de la televisión autonómica TV3, Bou explicó cómo ha llegado hasta este nuevo título, que no ha sido fácil aunque lo pueda parecer, y qué supone para él acumular el mismo número de mundiales que su edad.

"El final de la prueba de hoy ha sido muy extraño, patinaba mucho la zona, quedaban cuatro o cinco segundos, he visto que no llegaba y me he hecho un corte [señalándose la muñeca]. Serán unos puntitos de sutura. Pero bueno, por el día de hoy no me molesta. Ha sido una noche fantástica. Como siempre digo, ganar [el título] ganando es lo mejor que te puede pasar. Y con el año que he tenido, con la lesión en el hombro, he trabajado como nunca para poder conseguirlo. Así que estoy muy orgulloso".

"¿Cansa ganar? Esto es muy duro psicológicamente, pero estos momentos siempre recompensan. Como siempre digo, hago lo que más me gusta, lo disfruto en mi día a día, y eso es lo que me lleva a ser tan competitivo. Los rivales vienen apretando muy fuerte, están mejorando, y eso también me da más motivación. Iremos a por el 40º, ahora no puedo decir otra cosa. 39 mundiales era un número con el que no había ni soñado en el mejor de los casos, sinceramente. Ya hemos llegado hasta aquí, lucharemos por más", cerró.

Más noticias de motociclismo: MotoGP Cómo Raúl Fernández busca su nuevo contrato en MotoGP