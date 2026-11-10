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Saltos, historia y una sorpresa: la gran fiesta de Toni Bou y Repsol Honda en Barcelona

El piloto del Repsol Honda HRC celebró sus 40 títulos con una exhibición abierta al público en el Moll de la Marina: saltos, recuerdos de dos décadas de éxitos y hasta una sorpresa sobre cuatro ruedas.

Pol Hermoso

Publicado: 10 nov 2026, 17:59

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Hay dos maneras de intentar entender lo de Toni Bou: contar sus Mundiales o verle encima de una moto. La primera impresiona. La segunda ayuda a explicar por qué ya lleva 40.

Barcelona pudo disfrutar de ambas el pasado domingo 8 de noviembre. El Moll de la Marina se convirtió en el escenario de una celebración organizada por el Repsol Honda HRC y Honda Racing Corporation, con el gran dominador del trial compartiendo con los aficionados algo más que una cifra de esas que cuesta asimilar. Porque los títulos se acumulan en las estadísticas, pero el talento de Bou se entiende mucho mejor cuando lo tienes delante.

Y para celebrar semejante colección, qué mejor que dejarle hacer lo suyo. Saltos, equilibrio y obstáculos resueltos con esa facilidad tan engañosa: la que invita a pensar que aquello no puede ser tan difícil… hasta que uno recuerda que quien está sobre la moto es Toni Bou. El homenaje tenía mucho de fiesta, pero también de oportunidad para acercarse a una especialidad que gana una dimensión distinta vista de cerca.

Toni Bou

VÍDEO: Así celebró Toni Bou sus 40 Mundiales en Barcelona

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Un pequeño museo y un regalo sobre cuatro ruedas

La celebración también tuvo espacio para bajar las pulsaciones y mirar atrás. El camión del equipo, acostumbrado a transportar piezas y recambios, se transformó por un día en una pequeña exposición de la trayectoria de Bou. Equipaciones históricas, guantes, botas y algunos de sus cascos más emblemáticos permitieron recorrer una historia que ya abarca dos décadas de éxitos.

Veinte títulos de TrialGP y otros veinte de X-Trial desde su llegada al Repsol Honda en 2007. Dicho así ocupa una línea. Conseguirlo ha supuesto veinte años encadenando el doblete mundialista. Conviene detenerse un segundo en el dato para que la costumbre de verle ganar no termine quitándole valor.

Esta vez, además, al campeón le tocó recibir alguna sorpresa. Honda le obsequió con un coche que el propio Bou describió como "único", poniendo un detalle sobre cuatro ruedas a una jornada dedicada a su magia sobre dos.

El regalo a Toni Bou

"Ha sido un día muy especial y emotivo para mí. Poder celebrar mis 40 títulos de Campeón del Mundo de esta manera, en Barcelona y rodeado de tantos aficionados, es algo que nunca olvidaré", explicó el piloto del Repsol Honda HRC.

Bou también agradeció el respaldo de Honda, HRC, sus patrocinadores y el equipo, además de la acogida de Barcelona. Y dejó una frase que resume bien el sentido de la fiesta: "Espero que todos los aficionados lo hayan disfrutado tanto como yo".

Cuarenta Mundiales daban para un buen homenaje. Bou puso, además, el espectáculo.

Más de Bou:

Toni Bou, en el evento de celebración en Barcelona

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