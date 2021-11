Merhi se lanza a la aventura australiana

La Copa Tasman, un campeonato dentro del Campeonato S5000, se disputará con un formato reducido de sólo dos carreras al no poder correr ninguna prueba en suelo neozelandés.

Roberto Merhi, un piloto con muy buen cartel en Asia gracias a sus buenas actuaciones en el Circuito de Guia, donde siempre ha rendido a muy buen nivel, pese a no haber podido llevarse nunca la victoria, ha decidido enrolarse en este mini campeonato para tratar de traerse la copa a casa.

"Tengo una gente con la que trabajo que son japoneses y viven en Macao", explicó Merhi a Motorsport.com acerca de esta sorprendente nueva aventura en la que ha decidido participar. "Hace unos meses me ofrecieron esto de ir a Australia, pero cerraron las fronteras y tuvimos que cancelarlo todo. Después, poco antes de que empezase el campeonato, abrieron de nuevo la frontera, me llamaron y me dijeron que si tirábamos para adelante. Yo les dije que sí, que encantado, pero al final el patrocinador que tenían se echó para atrás y se quedaron sin dinero, pero llegamos a un acuerdo con el campeonato para venir a correr y creo que la oportunidad merece la pena".

Merhi llevaba desde el año 2018 sin competir en monoplazas y las últimas temporadas ha estado más centrado en las carreras de resistencia, compitiendo tanto en las Asian Le Mans Series como en el WEC, incluyendo las 24 Horas de Le Mans. Estos años de ausencia de los monoplazas no parecen haber pasado factura el piloto español que, aunque con dificultades en los primeros momentos, se encontró muy cómodo durante todo el fin de semana.

"Me he visto muy bien, me costó muy poco adaptarme al coche, al principio tuve algunos problemas que el equipo no daba con lo que era, pero luego lo solucionaron y la verdad es que muy bien, volaba en pista".

Un monoplaza equipado con un motor V8, muy diferente de los coches que disputan los campeonatos en Europa y con los que Merhi ha corrido durante muchos años de su carrera.

"El coche es un poco pesado si lo comparas con un World Series o un F2", comentó. "El motor es muy potente y tiene muchos bajos. A nivel aerodinámico, tiene mucha menos carga que un F2 o un World Series, es más difícil de llevar, además las ruedas delanteras son mucho más pequeñas que las traseras lo que lo dificulta también, es muy diferente".

Pese a todas estas diferencias, el castellonense fue ganando confianza poco a poco y siendo cada vez más competitivo. Consiguió la quinta posición en la sesión cronometrada después de ver cómo se arruinaba su mejor tiempo, que habría supuesto la pole, cuando el accidente de otro piloto provocó la bandera roja.

En la primera carrera de las tres que se disputaban el fin de semana, Merhi no pudo mejorar su lugar de salida. "Perdí una posición pero pude adelantar a un coche, y luego fuimos todo el rato detrás del coche de seguridad y ahí me quedé, no quise arriesgar mucho porque no sabía como se iba a comportar el coche en carrera", explicó Merhi.

En la segunda carrera es donde pudo explotar todo su potencial. Saliendo en quinto lugar de nuevo, esta vez sin coches de seguridad, pudo adelantar y cruzar la meta en segunda posición, habiendo también obtenido la vuelta rápida y el récord del circuito. La posterior descalificación del ganador le dio la victoria.

Roberto Merhi

La última carrera del fin de semana se disputó bajo una intensa lluvia, algo que en principio beneficia al pilotaje de Merhi, aunque esta vez no pudo exprimir todo su potencial en agua. "No acertamos con los reglajes", admitió Roberto, "el coche iba muy bajo y era muy complicado de conducir. Salí tercero, pero cada vez que remontaba, hacía aquaplaning y tenía que volver a empezar y terminé tercero".

Merhi es segundo en el campeonato, empatado a 86 puntos con el veterano Tim Macrow y a 19 del líder Aaron Cameron. La segunda y definitiva cita de las Tasman Series se disputará en el mítico circuito de Bathurst en primer fin de semana de diciembre. Un circuito que Merhi tampoco conoce, pero en el que está deseando poder competir: "El circuito de Bathurst tiene muy buena pinta, me recuerda un poco a Macao el sector del medio de la montaña".

Una experiencia que está resultando muy positiva para el castellonense y que podría abrirle las puertas de campeonatos asiáticos de mayor nivel como la Super Formula nipona.

"Estoy muy contento. Me gusta el país, además de que es verano ahora aquí, me están acogiendo como en casa. Incluso el equipo rival me ha invitado a estar con ellos unos días en Melbourne. Estoy muy contento con el ambiente que hay aquí en las carreras, es un poco 'old school' y eso me gusta, es algo que en Europa se ha perdido", explicó para terminar, antes de coger su bici para desarrollar su otra pasión en las carreteras australianas.

