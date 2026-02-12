Revelados los siguientes planes de Christian Costoya para 2026
Después de terminar la UAE4, Christian Costoya, el joven y destacado piloto español, hará la F4 Italiana y la Euro 4, en su primer año en monoplazas.
Christian Costoya sigue dando pasos hacia adelante en su año de paso a los monoplazas. Este fin de semana rematará su primera aventura, la UAE4 (el campeonato de la FIA que antes era la F4 de Oriente Medio), disputando en el Circuito Internacional de Losail la cuarta ronda a la que llega después de su primera victoria, hace menos de dos semanas, en Dubai.
En ese campeonato aún tiene opciones de acabar en el top 5, pese a la mala suerte que tuvo en la ronda inicial, cuando aspiraba al podio. Con Prema, es sexto con 59 puntos, a 14 del quinto y a 20 del cuarto.
Precisamente con el equipo italiano hará los siguientes proyectos, tras anunciarse que disputará la F4 Italia y la Euro 4. "Christian Costoya competirá en los campeonatos italianos de F4 y la E4. Nuestro piloto español debutará en ambos campeonatos este mes de mayo, compitiendo con Prema. Esta semana, Christian está en Losail para la final de la UAE4 Series, tras conseguir su primera victoria en la tercera ronda. ¡Mucha suerte en las últimas carreras y en la temporada principal, Christian!", revelaba All Road Management en Instagram.
Después de la UAE4 series, Costoya, al que este año ha reclutado nada menos que McLaren para su cantera de jóvenes pilotos, tendrá tiempo de prepararse junto a Prema, ya que hasta el 10 de mayo no será su estreno en la F4 Italiana (el E4 no arranca hasta julio).
La F4 italiana 2026 consta de siete rondas en cuatro circuitos distintos (Misano, Mugello, Monza e Imola) y la Euro4, creado en 2023, de tres rondas, dos en Italia y una en Francia (visitará Vallelunga, Le Castellet y también en Monza).
Calendario de la F4 Italiana 2026 donde correrá Costoya
- Ronda 1 – 10 de mayo – Misano
- Ronda 2 – 24 de mayo – Vallelunga
- Ronda 3 – 21 de junio – Monza
- Ronda 4 – 26 de julio – Mugello
- Ronda 5 – 6 de septiembre – Imola
- Ronda 6 – 20 de septiembre – Misano
- Ronda 7 – 25 de octubre – Mugello
Calendario del E4 2026 donde correrá Costoya
- Ronda 1 – 5 de julio – Vallelunga
- Ronda 2 – 19 de julio – Le Castellet
- Ronda 3 – 11 de octubre – Monza
