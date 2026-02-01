La perla española Christian Costoya ya gana: primera victoria en monoplazas

Cuando el río suena, agua lleva. Y en Dubái, ese murmullo que desde hace meses acompañaba al nombre de Christian Costoya ya es un rugido. El joven piloto gallego, de solo 15 años, ha dado su primer gran golpe sobre la mesa en monoplazas al lograr una victoria incontestable en la carrera 2 de la Ronda 3 del UAE F4, el Campeonato de los Emiratos Árabes de Fórmula 4. Apenas ocho carreras ha necesitado para subir a lo más alto del podio. Muy pocos 'rookies' pueden decir lo mismo.

El talento estaba ahí. Se intuía desde su debut en monoplazas el pasado 18 de enero, cuando ya se quedó rozando el podio. Pero este domingo, el piloto de Silleda (Pontevedra) confirmó que lo suyo va muy en serio. Al volante del Prema, y como miembro de la academia de desarrollo de pilotos de McLaren, Costoya transformó una oportunidad en una declaración de intenciones.

Salía segundo en parrilla, y no tardó en convertir esa posición en liderazgo. En la arrancada superó a Jarrett Clark para colocarse al frente y, desde ahí, no volvió a mirar atrás. Ni la aparición del coche de seguridad —tras un aparatoso accidente sin consecuencias— ni la presión final alteraron su ritmo. Tras la relanzada, Costoya gestionó con madurez impropia de su edad y cruzó la meta como ganador, con más de siete décimas de ventaja. Una victoria limpia, sólida y sin discusión.

Un fin de semana redondo que le pone 6º en la general

El fin de semana no fue perfecto sobre el papel, pero sí redondo en sensaciones. En la primera carrera, la fortuna le dio la espalda y terminó undécimo. Lejos de venirse abajo, respondió como lo hacen los grandes: ganando. Y en la tercera manga remató el trabajo con una séptima posición, siendo además el segundo mejor rookie. Resultado: un botín de puntos que le permite escalar posiciones en el campeonato y colocarse sexto en la general, con 57 puntos, en plena lucha en su primer año en la categoría.

En un certamen tan exigente y poblado de talento como el UAE Formula 4, Costoya no solo ha demostrado velocidad, sino también cabeza, adaptación y carácter. Tres cualidades imprescindibles para quien aspira a llegar lejos.

La victoria en Dubái no es un punto final, sino un punto de partida. El primer gran paso de un piloto que va quemando etapas a ritmo vertiginoso y que ya se ha ganado, por méritos propios, que nadie le pierda de vista. Porque si algo ha quedado claro este fin de semana es que Christian Costoya ha llegado a los monoplazas para quedarse.