Otros monoplazas

Frank Porté apunta alto en 2026 en la Porsche Benelux: "El objetivo es ganar el campeonato"

El piloto presentó su temporada 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde explicó su evolución en los GT y su objetivo de luchar por el título en la Porsche Carrera Cup Benelux.

Pol Hermoso
Publicado:
Frank Porté, PORSCHE

Frank Porté, en la presentación de su temporada 2026 con el Porsche que correrá la Benelux Cup

El piloto andorrano Frank Porté presentó oficialmente su proyecto deportivo para la temporada 2026 de la Porsche Carrera Cup Benelux en un acto celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde compartió con patrocinadores, medios de comunicación y colaboradores los objetivos de un año que puede marcar un punto de inflexión en su carrera.

Motorsport.com España estuvo presente en la presentación, donde el piloto explicó las claves de su segunda temporada en el campeonato monomarca de Porsche, después de un primer curso en el que logró el subcampeonato de rookies y empezó a consolidarse en la categoría.

Porté llega al nuevo año con ambición renovada y con la sensación de haber completado el proceso de adaptación tras su salto a los GT. "Arrancamos este 2026 como segundo año en esta categoría con muchísimas ganas y más preparados que nunca. El objetivo es intentar ganar el campeonato", explicó el piloto durante la presentación.

Tras una temporada 2025 marcada por el aprendizaje, Porté considera que el bagaje acumulado será clave para aspirar a todo desde el inicio. "El año pasado tuvimos algunos errores y también mala suerte con accidentes que nos hicieron perder el campeonato de rookies. Pero todo ese aprendizaje nos ha dado mucha experiencia para afrontar este año", añadió.

 

Del simulador a los GT: una progresión meteórica

La trayectoria de Porté es una de las más singulares entre los pilotos emergentes del panorama europeo. Su camino hacia el automovilismo comenzó en los simuladores antes de dar el salto a los monoplazas en Fórmula 4 y, posteriormente, iniciar su etapa en los GT con Porsche.

El piloto reconoce que el cambio de filosofía entre categorías fue uno de los mayores retos de su carrera reciente. "Al principio de la temporada pasada todavía me costaba entender el cambio en los pesos y el comportamiento del coche, pero a partir de la segunda o tercera carrera ya estaba peleando por las primeras posiciones de la general", explicó a Motorsport.com.

Ahora, con una temporada completa de experiencia, afronta 2026 convencido de poder luchar desde el inicio.

Un Porsche 911 GT3 Cup preparado para competir

Porsche 911 (922) GT

Durante el evento, los asistentes también pudieron conocer de cerca el coche con el que Porté competirá esta temporada: el Porsche 911 GT3 Cup (992), la versión de competición del icónico deportivo alemán.

El piloto destacó que, pese a mantener la esencia del modelo de calle, el coche está radicalmente optimizado para el circuito. "Es básicamente el Porsche 911 GT3, pero la versión copa del circuito. Está completamente preparado de fábrica para competir; es un coche de calle radicalizado para ir lo más rápido posible", explicó.

Una de las novedades técnicas de esta temporada es la introducción del sistema ABS, que modifica ligeramente el enfoque de conducción.

"Gracias al ABS tienes más confianza en las frenadas y puedes frenar más fuerte y más tarde. Cambia un poco la filosofía de conducción, pero también te permite ser más constante", detalló.

Un año clave para el futuro

Aunque esta temporada Porté centrará todos sus esfuerzos en la Porsche Carrera Cup Benelux, el campeonato también representa una oportunidad para seguir escalando dentro del ecosistema de Porsche Motorsport.

El piloto no oculta que la progresión natural pasa por el siguiente nivel: la Porsche Supercup, el campeonato mundial que acompaña a la Fórmula 1. "La línea a seguir es dar el salto a la Supercup y al Mundial, pero no me cierro ninguna puerta a otras categorías", explicó.

La temporada 2026 del campeonato contará con seis citas internacionales en algunos de los circuitos más emblemáticos de Europa, como Spa-Francorchamps, Zandvoort, Imola, Assen, Hockenheim y Zolder, un calendario que pondrá a prueba tanto la velocidad como la consistencia de los pilotos.

Con más experiencia, un nuevo equipo y objetivos ambiciosos, Porté afronta el curso convencido de que puede dar el paso definitivo. "El objetivo deportivo este año es claro: seguir aprendiendo… y ganar".

Los problemas de Honda reabren el recuerdo de 2015 para Alonso: "Ahora se me entiende"

A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

El tiempo para el GP de China de F1 2026: frío y pista delicada en Shanghai

Por qué la carrera de F1 en China debería ser "más normal" que Melbourne

Mercedes presiona para cambiar las salidas en la F1 y Ferrari bloquea el plan

Audi F1 sorprende con pinzas delanteras de ocho pistones únicas en la parrilla

