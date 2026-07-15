Nace la Eurocup-5: el nuevo puente a la F4 con costes limitados y premio de 100.000€

Dar el salto del karting a un monoplaza siempre ha sido uno de los momentos más complicados en la carrera de cualquier piloto. No solo por el enorme cambio deportivo que supone, sino también por el importante desembolso económico que exige. Con la intención de reducir esa barrera y construir una escalera más sólida hacia la élite, la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) ha anunciado el nacimiento de la Eurocup-5, un nuevo campeonato nacional que arrancará en 2027 y que servirá como categoría intermedia antes de la F4 España.

La nueva competición estará dirigida a pilotos de entre 14 y 15 años y nace con una filosofía muy marcada: que el talento tenga más peso que el presupuesto. Para ello, la RFEDA ha diseñado un campeonato con costes limitados, igualdad deportiva y un calendario integrado dentro del ecosistema de los grandes certámenes nacionales de monoplazas.

La gestión deportiva correrá a cargo de EPIC Championships, responsable de campeonatos como la F4 España y la Eurocup-3, una elección que garantiza una continuidad natural para los jóvenes pilotos que comiencen su camino en la nueva categoría y aspiren a seguir ascendiendo dentro de la pirámide del automovilismo.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es el control económico. La Federación ha establecido un presupuesto máximo de 150.000 euros por temporada, una cifra con la que pretende contener la escalada de costes que vive la formación de pilotos y evitar que la diferencia entre programas deportivos venga marcada por la capacidad económica de cada familia.

Pero la igualdad no se limitará al apartado financiero. Los participantes no podrán realizar entrenamientos privados, test o sesiones adicionales con monoplazas o vehículos de competición similares durante la temporada. La única excepción será el karting, que sí podrá utilizarse como herramienta de preparación. Con esta medida, la RFEDA busca que todos los pilotos lleguen a cada cita con las mismas oportunidades deportivas y que el campeonato se decida en la pista.

Becas para llegar y un premio para seguir creciendo

La Federación también ha querido reforzar el aspecto formativo con un sistema de ayudas. El mejor piloto júnior del Campeonato de España de Karting Hyundai 2026 recibirá una beca de 42.000 euros para facilitar su participación en la primera temporada de la Eurocup-5, siempre que pueda acreditar que dispone del presupuesto necesario para completar el resto del programa.

Además, el campeón de la categoría obtendrá un premio de 100.000 euros, destinado a financiar su siguiente paso dentro de la escalera promocional: competir en el Campeonato de España de F4.

La categoría estará reservada a pilotos que hayan cumplido 14 años antes de la primera carrera del año y que todavía no tengan 16 al finalizar la temporada, situándose como el escenario pensado específicamente para el primer contacto con los monoplazas.

El calendario contará con cinco reuniones, cada una con dos carreras, además de cinco jornadas oficiales de test. La mayoría de los eventos compartirán paddock con la F4 España y algunos lo harán junto a la Eurocup-3, permitiendo que los jóvenes talentos se formen desde el primer día en un entorno plenamente profesional.

Para ello utilizarán un monoplaza desarrollado específicamente para esta etapa de aprendizaje. El chasis ha sido diseñado por ADESS, la empresa fundada por el exingeniero de Fórmula 1 Stéphane Chosse, con experiencia en el desarrollo de prototipos LMP3 y otros proyectos internacionales. El reglamento técnico también ha sido concebido para minimizar las diferencias entre equipos y poner el foco en el rendimiento del piloto.

Con la creación de la Eurocup-5, la RFEDA añade un nuevo peldaño a una estructura de formación que ya cuenta con el karting, la F4 España y la Eurocup-3 como principales categorías de desarrollo. Un proyecto con el que España busca seguir consolidándose como uno de los grandes referentes europeos en la formación de jóvenes pilotos y, al mismo tiempo, hacer más accesible un salto que hasta ahora suponía uno de los mayores obstáculos para las futuras promesas del automovilismo.