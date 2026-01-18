Christian Costoya pierde su primer podio en su debut en monoplazas

Christian Costoya ha rozado el podio en su debut en monoplazas. El piloto español es uno de los mayores talentos que tiene el automovilismo español en su cantera: de 15 años, nacido en Silleda (Pontevedra), viene de ser campeón de Europa de karting en la temporada 2025, lo que le valió entrar en el programa de jóvenes pilotos de McLaren, uno de los más prolíficos del panorama internacional en estos momentos.

El gallego ha dado el salto a los monoplazas este fin de semana, debutando en la UAE4 Series de Emiratos Árabes Unidos, el campeonato de la escalera de la FIA que sucede a la Fórmula 4 de Oriente Medio, con el equipo PREMA. Los jóvenes pilotos han disfrutado de casi una semana de rodaje en pista en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, con varias jornadas de test y el primer fin de semana de competición de la edición 2026. En la misma pista se disputará también la segunda ronda, el próximo fin de semana, antes de dar el salto al Autódromo de Dubai (31 de enero y 1 de febrero) y a Losail, en Qatar, donde se cerrará el curso el 12 y el 13 de febrero.

Costoya fue mejorando notablemente durante los test y los primeros entrenamientos libres, llegando a las clasificaciones medianamente preparado. En la primera cronometrada fue undécimo, en posiciones de parrilla invertida para la segunda carrera, y en la segunda 'qualy', donde le afectaron banderas rojas en pista y hasta algunos problemas en el pitlane, pudo salvar la papeleta y terminar en un meritorio octavo lugar, aunque finalmente iba a salir décimo en la Race 3.

Su debut en monoplazas, en la primera de las tres carreras previstas para este fin de semana, se saldó con una novena posición, rodando en 1:56.3 como mejor vuelta rápida y terminando a 15 segundos del ganador, el ucraniano Oleksandr Bondarev. Sumó así sus primeros puntos. Peor le fueron las cosas en la Race 2, ganada por el italiano Niccolò Maccagnani: pese a mantener la posición en la salida, un toque de otro piloto, un más que agresivo Elia Weiss, le hizo abandonar y le dejó sin opciones, quedándose sin alerón trasero.

Pero el gran golpe en la mesa de Costoya llegó en la tercera y definitiva carrera del finde. El piloto nacional llegó a ponerse séptimo antes de un Safety Car, después el coche de seguridad volvió a salir otra vez, pero Costoya fue pescando en río revuelto en todas las situaciones que se le presentaron para remontar hasta la tercera plaza.

Sin embargo, en una situación extraña y arbitraria por parte de Dirección de Carrera, una bandera roja cuando gran parte de los pilotos habían cruzado la línea de meta anuló la última vuelta, lo que hizo que Costoya bajara del tercer al sexto lugar, quedando a más de dos segundos del primero, el francés Andy Consani.

Pese a todo, Costoya pudo subir al podio como mejor 'rookie', y se mostró contento en sus declaraciones postcarrera, publicadas en las redes sociales del campeonato: "Creo que ha sido una muy buena carrera. Puede que pudiera haber hecho una mejor salida, pero igualmente hemos gestionado muy bien los adelantamientos, y el momento correcto para pasar. El ritmo fue bueno, sufrimos un poco, pero lo gestionamos bien", comentó sobre la tercera manga de la ronda.