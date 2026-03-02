NASCAR: Tyler Reddick hace historia en Austin con su tercera victoria seguida

Tyler Reddick es imparable. Ni siquiera Shane van Gisbergen en un circuito rutero como el de Austin fue capaz de detenerlo, ya que consiguió su tercera victoria consecutiva en el inicio de la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series.

Y es que Reddick es el primer piloto en toda la historia de la NASCAR en ganar las tres primeras carreras de una nueva campaña: Daytona, Atlanta y ahora COTA. 23XI Racing, escuadra copropiedad de Michael Jordan y Denny Hamlin, es también el primer equipo en ganar las tres primeras carreras del año desde que Petty Enterprises lo hiciera en 1963. Con la victoria del domingo, consolida aún más su posición en lo más alto de la clasificación del campeonato, cruzando la línea de meta con unos cuatro segundos de ventaja sobre van Gisbergen.

"Significa mucho para mí", dijo Reddick. "Es muy apropiado. Empezamos al final de la carrera, yo iba en cabeza y ahí estaba SVG, el tipo al que llevo tiempo intentando superar. Poder superarlo aquí y aguantar para ganar es simplemente increíble. Estoy muy orgulloso de todos los miembros del 23XI. Hemos trabajado muy duro y no nos gustaba que nos ganaran así en los circuitos ruteros. Es solo una carrera, pero es muy importante, muy apropiado poder conseguir tres victorias consecutivas y hacer historia".

Detrás de Reddick y SVG, Christopher Bell terminó tercero, Ty Gibbs cuarto y Michael McDowell quinto. Kyle Larson, Chase Elliott, Ryan Blaney, AJ Allmendinger y Denny Hamlin completaron el resto de los diez primeros puestos.

Etapa 1 de la carrera de la NASCAR Cup Series 2026 en el COTA

Briscoe adelantó a Reddick y Chastain en la primera curva nada más empezar la carrera, tomando la delantera desde el principio. La prueba se desarrolló sin incidentes, y Blaney, que había demostrado una gran velocidad en los entrenamientos, alcanzó a Briscoe. Se puso en cabeza y se alejó varios segundos del resto de pilotos.

Tras salir en 13.ª posición, van Gisbergen remontó hasta la tercera. Al acercarse el final de la etapa, varios pilotos optaron por hacer una parada corta en boxes, sacrificando puntos de stage por la posición en pista. Blaney fue uno de ellos, lo que le dio la victoria de la Stage 1 a Chastain.

A Chastain le siguieron su compañero de equipo van Gisbergen, y luego McDowell, Buescher, Allmendinger, Gibbs, Bowman, Elliott, Hocevar y Hamlin.

Etapa 2 de la carrera de la NASCAR Cup Series 2026 en el COTA

Blaney recuperó el liderato mientras el resto del pelotón entraba en boxes, con van Gisbergen a la cabeza al salir de la detención. Chastain perdió cinco posiciones tras un breve calado del motor. Van Gisbergen volvió a salir en 15ª plaza, pero tenía los neumáticos ligeramente más nuevos que los coches que ahora tenía delante.

En la reanudación, Zilisch hizo un trompo en la curva 1 tras un golpe por detrás de Suárez. Poco después, Gragson hizo un trompo en la curva 6. En cabeza, Reddick tomó el control de la carrera por primera vez desde que salió desde la pole. Lideró hasta entrar en boxes a tres vueltas del final de la etapa.

Josh Berry dio vueltas de campana en el pelotón, pero continuó sin necesidad de una bandera amarilla en toda la pista. Durante las detenciones en boxes, Bowman recibió una penalización de 'drive through' por una rueda descontrolada. Austin Dillon también pasó mucho tiempo parado por una palanca de cambios rota.

Cuando el resto de los líderes se dirigieron a boxes, Gibbs tuvo vía libre para ganar la Stage 2. Le siguieron Allmendinger, Suárez, Gilliland, Reddick, Wallace, Blaney, Custer, Byron y van Gisbergen.

Etapa 3 de la carrera de la NASCAR Cup Series 2026 en el COTA

Reddick mantuvo el liderato por delante de Blaney, mientras que van Gisbergen se colocó quinto en la reanudación. En la parte trasera del pelotón, Erik Jones hizo un trompo, pero pudo volver a rodar. En la parte trasera del Top 10, Larson y Bell tuvieron un fuerte contacto en una reñida batalla por posición.

Briscoe redujo bruscamente la velocidad a 32 vueltas del final, ya que algo se rompió en la parte trasera. Iba entre los cinco primeros. Se convirtió en el primer coche en retirarse durante la carrera del domingo. Reddick entró en boxes yendo en cabeza a 26 vueltas del final, seguido por Blaney. Van Gisbergen les siguió una vuelta más tarde.

De repente, todo cambió cuando Chastain se salió de la pista debido a una rueda suelta. La NASCAR mostró una bandera amarilla y el ganador de la Stage 1 se detuvo durante dos vueltas. Habrá sanciones adicionales la próxima semana. Durante la primera bandera amarilla natural de la carrera, varios coches entraron en boxes, pero Reddick, Blaney, van Gisbergen y Zilisch lideraron a otro grupo de pilotos que se quedaron fuera con neumáticos más viejos. Además, Bowman salió del coche porque se encontraba mal y Myatt Snider terminó la carrera por él en el Chevrolet #48 de Hendrick Motorsports.

En la reanudación, van Gisbergen superó a Blaney por el segundo puesto, mientras que su compañero de equipo Zilisch hizo un trompo en la curva 1 por segunda vez en la misma carrera. Zane Smith también se vio involucrado, lo que le arruinó el día. Más atrás, Busch chocó con su compañero de equipo Jesse Love, lo que provocó que Buescher hiciera un trompo a la salida de la última curva.

Con neumáticos nuevos, Bell se abrió paso hasta la tercera posición, pero la lucha por el liderato era entre van Gisbergen y Reddick. El neozelandés se acercó, pero no fue capaz de lanzar un ataque adecuado contra el líder del campeonato. Finalmente se quedó atrás y el Toyota #45 de 23XI Racing se alejó hacia el atardecer. La carrera se desarrolló sin incidentes hasta el final, a pesar de que Carson Hocevar hizo un trompo en la última vuelta, lo que le costó varias posiciones.

Galería de fotos de la carrera en el Circuito de las Américas

Resultados de la carrera de la NASCAR Cup Series 2026 en el COTA