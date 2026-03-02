Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Crónica de carrera
NASCAR Cup Circuito de las Américas

NASCAR: Tyler Reddick hace historia en Austin con su tercera victoria seguida

La racha de victorias de SVG en circuitos urbanos ha llegado a su fin, pero la de Reddick en la NASCAR 2026 continúa tras un triunfo histórico en Austin.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Tyler Reddick, 23XI Racing

Tyler Reddick es imparable. Ni siquiera Shane van Gisbergen en un circuito rutero como el de Austin fue capaz de detenerlo, ya que consiguió su tercera victoria consecutiva en el inicio de la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series.

Qué había pasado en la carrera anterior:

Y es que Reddick es el primer piloto en toda la historia de la NASCAR en ganar las tres primeras carreras de una nueva campaña: Daytona, Atlanta y ahora COTA. 23XI Racing, escuadra copropiedad de Michael Jordan y Denny Hamlin, es también el primer equipo en ganar las tres primeras carreras del año desde que Petty Enterprises lo hiciera en 1963. Con la victoria del domingo, consolida aún más su posición en lo más alto de la clasificación del campeonato, cruzando la línea de meta con unos cuatro segundos de ventaja sobre van Gisbergen.

"Significa mucho para mí", dijo Reddick. "Es muy apropiado. Empezamos al final de la carrera, yo iba en cabeza y ahí estaba SVG, el tipo al que llevo tiempo intentando superar. Poder superarlo aquí y aguantar para ganar es simplemente increíble. Estoy muy orgulloso de todos los miembros del 23XI. Hemos trabajado muy duro y no nos gustaba que nos ganaran así en los circuitos ruteros. Es solo una carrera, pero es muy importante, muy apropiado poder conseguir tres victorias consecutivas y hacer historia".

Detrás de Reddick y SVG, Christopher Bell terminó tercero, Ty Gibbs cuarto y Michael McDowell quinto. Kyle Larson, Chase Elliott, Ryan Blaney, AJ Allmendinger y Denny Hamlin completaron el resto de los diez primeros puestos. 

Watch: Hear from the expert: Michael Jordan shares reaction to latest three-peat

Etapa 1 de la carrera de la NASCAR Cup Series 2026 en el COTA

Briscoe adelantó a Reddick y Chastain en la primera curva nada más empezar la carrera, tomando la delantera desde el principio. La prueba se desarrolló sin incidentes, y Blaney, que había demostrado una gran velocidad en los entrenamientos, alcanzó a Briscoe. Se puso en cabeza y se alejó varios segundos del resto de pilotos.

Tras salir en 13.ª posición, van Gisbergen remontó hasta la tercera. Al acercarse el final de la etapa, varios pilotos optaron por hacer una parada corta en boxes, sacrificando puntos de stage por la posición en pista. Blaney fue uno de ellos, lo que le dio la victoria de la Stage 1 a Chastain.

A Chastain le siguieron su compañero de equipo van Gisbergen, y luego McDowell, Buescher, Allmendinger, Gibbs, Bowman, Elliott, Hocevar y Hamlin.

Etapa 2 de la carrera de la NASCAR Cup Series 2026 en el COTA

Blaney recuperó el liderato mientras el resto del pelotón entraba en boxes, con van Gisbergen a la cabeza al salir de la detención. Chastain perdió cinco posiciones tras un breve calado del motor. Van Gisbergen volvió a salir en 15ª plaza, pero tenía los neumáticos ligeramente más nuevos que los coches que ahora tenía delante.

En la reanudación, Zilisch hizo un trompo en la curva 1 tras un golpe por detrás de Suárez. Poco después, Gragson hizo un trompo en la curva 6. En cabeza, Reddick tomó el control de la carrera por primera vez desde que salió desde la pole. Lideró hasta entrar en boxes a tres vueltas del final de la etapa.

Josh Berry dio vueltas de campana en el pelotón, pero continuó sin necesidad de una bandera amarilla en toda la pista. Durante las detenciones en boxes, Bowman recibió una penalización de 'drive through' por una rueda descontrolada. Austin Dillon también pasó mucho tiempo parado por una palanca de cambios rota.

Cuando el resto de los líderes se dirigieron a boxes, Gibbs tuvo vía libre para ganar la Stage 2. Le siguieron Allmendinger, Suárez, Gilliland, Reddick, Wallace, Blaney, Custer, Byron y van Gisbergen.

Etapa 3 de la carrera de la NASCAR Cup Series 2026 en el COTA

Reddick mantuvo el liderato por delante de Blaney, mientras que van Gisbergen se colocó quinto en la reanudación. En la parte trasera del pelotón, Erik Jones hizo un trompo, pero pudo volver a rodar. En la parte trasera del Top 10, Larson y Bell tuvieron un fuerte contacto en una reñida batalla por posición.

Briscoe redujo bruscamente la velocidad a 32 vueltas del final, ya que algo se rompió en la parte trasera. Iba entre los cinco primeros. Se convirtió en el primer coche en retirarse durante la carrera del domingo. Reddick entró en boxes yendo en cabeza a 26 vueltas del final, seguido por Blaney. Van Gisbergen les siguió una vuelta más tarde.

De repente, todo cambió cuando Chastain se salió de la pista debido a una rueda suelta. La NASCAR mostró una bandera amarilla y el ganador de la Stage 1 se detuvo durante dos vueltas. Habrá sanciones adicionales la próxima semana. Durante la primera bandera amarilla natural de la carrera, varios coches entraron en boxes, pero Reddick, Blaney, van Gisbergen y Zilisch lideraron a otro grupo de pilotos que se quedaron fuera con neumáticos más viejos. Además, Bowman salió del coche porque se encontraba mal y Myatt Snider terminó la carrera por él en el Chevrolet #48 de Hendrick Motorsports.

En la reanudación, van Gisbergen superó a Blaney por el segundo puesto, mientras que su compañero de equipo Zilisch hizo un trompo en la curva 1 por segunda vez en la misma carrera. Zane Smith también se vio involucrado, lo que le arruinó el día. Más atrás, Busch chocó con su compañero de equipo Jesse Love, lo que provocó que Buescher hiciera un trompo a la salida de la última curva.

Con neumáticos nuevos, Bell se abrió paso hasta la tercera posición, pero la lucha por el liderato era entre van Gisbergen y Reddick. El neozelandés se acercó, pero no fue capaz de lanzar un ataque adecuado contra el líder del campeonato. Finalmente se quedó atrás y el Toyota #45 de 23XI Racing se alejó hacia el atardecer. La carrera se desarrolló sin incidentes hasta el final, a pesar de que Carson Hocevar hizo un trompo en la última vuelta, lo que le costó varias posiciones.

Galería de fotos de la carrera en el Circuito de las Américas

Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Austin Cindric, Equipo Penske

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Kyle Busch, Richard Childress Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Vista general

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Ross Chastain, Trackhouse Racing, Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Vista general

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Josh Berry, Wood Brothers Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Ross Chastain, Trackhouse Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Kyle Busch, Richard Childress Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Alex Bowman, Chevrolet n.º 48 de Hendrick Motorsports

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Todd Gilliland, Front Row Motorsports

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
AJ Allmendinger, Kaulig Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Ryan Preece, RFK Racing, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing, Michael McDowell, Spire Motorsports

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Ross Chastain, Trackhouse Racing, Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Ryan Blaney, Equipo Penske

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Ricky Stenhouse Jr., HYAK Motorsports

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Bubba Wallace, 23XI Racing, Erik Jones, Legacy Motor Club

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
William Byron, Hendrick Motorsports

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Carson Hocevar, Spire Motorsports, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Bubba Wallace, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Chris Buescher, RFK Racing; Erik Jones, Legacy Motor Club; Ross Chastain, Trackhouse Racing; Bubba Wallace, 23XI Racing.

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Todd Gilliland, Front Row Motorsports, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Joey Logano, Team Penske

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Chris Buescher, RFK Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Todd Gilliland, Front Row Motorsports

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing, Ryan Blaney, Team Penske

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, n.º 45, 23XI Racing Toyota; Shane van Gisbergen, n.º 97, Trackhouse Racing Chevrolet.

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing, Michael Jordan

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing, Michael Jordan

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing, Bubba Wallace, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Tyler Reddick, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Billy Scott, 23XI Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Fotos: carrera de la NASCAR Cup 2026 en Austin
NASCAR Cup
47

Resultados de la carrera de la NASCAR Cup Series 2026 en el COTA

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono
1 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 95

2:58'52.130

   5 61  
2 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 95

+3.944

2:58'56.074

 3.944 6 45  
3 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 95

+4.705

2:58'56.835

 0.761 7 34  
4 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 95

+8.152

2:59'00.282

 3.447 7 48  
5 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 95

+10.423

2:59'02.553

 2.271 6 40  
6 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 95

+12.719

2:59'04.849

 2.296 7 31  
7 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 95

+14.197

2:59'06.327

 1.478 8 33  
8 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 95

+14.213

2:59'06.343

 0.016 6 33  
9 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 95

+14.894

2:59'07.024

 0.681 7 43  
10 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 95

+15.424

2:59'07.554

 0.530 6 28  
11 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 95

+18.834

2:59'10.964

 3.410 7 31  
12 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 95

+19.736

2:59'11.866

 0.902 7 25  
13 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 95

+21.438

2:59'13.568

 1.702 6 26  
14
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 95

+23.589

2:59'15.719

 2.151 6 23  
15 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 95

+23.946

2:59'16.076

 0.357 7 22  
16 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 95

+25.462

2:59'17.592

 1.516 7 21  
17 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 95

+25.650

2:59'17.780

 0.188 6 20  
18 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 95

+26.276

2:59'18.406

 0.626 7 19  
19 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 95

+29.805

2:59'21.935

 3.529 8 18  
20 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 95

+31.278

2:59'23.408

 1.473 7 17  
21 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 95

+32.311

2:59'24.441

 1.033 6 23  
22 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 95

+33.718

2:59'25.848

 1.407 6 15  
23 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 95

+35.123

2:59'27.253

 1.405 5 14  
24 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 95

+35.834

2:59'27.964

 0.711 6 20  
25 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 95

+35.912

2:59'28.042

 0.078 6 20  
26
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 95

+37.169

2:59'29.299

 1.257 6 11  
27
J. Love Richard Childress Racing
 33 Chevrolet 95

+39.086

2:59'31.216

 1.917 6    
28 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 95

+41.900

2:59'34.030

 2.814 5 9  
29 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 95

+43.951

2:59'36.081

 2.051 6 11  
30 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 95

+46.933

2:59'39.063

 2.982 7 7  
31 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 95

+1'07.424

2:59'59.554

 20.491 14 8  
32 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 95

+1'31.014

3:00'23.144

 23.590 6 5  
33 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 95

+1'36.260

3:00'28.390

 5.246 6 4  
34 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 93

+2 Vueltas

2:59'39.894

 2 Vueltas 7 3  
35 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 93

+2 Vueltas

2:59'43.167

 3.273 7 13  
36 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 89

+6 Vueltas

2:59'45.398

 4 Vueltas 8 5  
37 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 62

+33 Vueltas

1:57'23.964

 27 Vueltas 5 1 Transaxle
Ver resultados

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Tyler Reddick repite tras Daytona y gana una loca carrera de la NASCAR en Atlanta

Mejores comentarios

Más de
Nick DeGroot

Tyler Reddick repite tras Daytona y gana una loca carrera de la NASCAR en Atlanta

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Atlanta
Tyler Reddick repite tras Daytona y gana una loca carrera de la NASCAR en Atlanta

Michael Jordan gana las 500 Millas de Daytona: "Se siente como un anillo"

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
Michael Jordan gana las 500 Millas de Daytona: "Se siente como un anillo"

Vídeo: enmarañado accidente en la NASCAR, con casi 20 coches implicados

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
Vídeo: enmarañado accidente en la NASCAR, con casi 20 coches implicados

Últimas noticias

Aston Martin F1, a Australia con escasez de repuestos Honda: plan de pocas vueltas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Aston Martin F1, a Australia con escasez de repuestos Honda: plan de pocas vueltas

Ricos y pobres en energía: así cambiarán los circuitos la F1 de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Ricos y pobres en energía: así cambiarán los circuitos la F1 de 2026

"Yamaha tiene una montaña que escalar", admite el director de la escudería

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Tailandia
"Yamaha tiene una montaña que escalar", admite el director de la escudería

La odisea de los cascos de Bagnaia, Bastianini y Moreira en Tailandia

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Tailandia
La odisea de los cascos de Bagnaia, Bastianini y Moreira en Tailandia