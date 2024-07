NASCAR Cup Nashville: Logano logra su '33' tras cinco prórrogas

Joey Logano heredó el liderato tras la tercera prórroga, cuando Denny Hamlin y Martin Truex Jr. se vieron obligados a parar en boxes para repostar. Parecía estar en posición de conseguir la victoria en el cuarto tiempo adicional, pero se produjo una advertencia justo antes de que el líder tomara la bandera blanca y, sabiendo que si entraba en boxes perdería, él y su director de equipo, Paul Wolfe, decidieron quedarse fuera y protagonizar un buen reinicio en el quinto tiempo extra.

Con la luz de combustible encendida en su Ford durante la última vuelta, Joey Logano fue capaz de defenderse de Tyler Reddick y superó a Zane Smith por escasas milésimas para conseguir su victoria de la temporada y la 33ª de su trayectoria.

"Sé que en la tercera curva se me encendió la luz de combustible, y eso fue todo, pero estoy muy orgulloso de este equipo. Han sido unas semanas estresantes tratando de entrar en los playoffs, y ser capaz de ganar aquí es enorme para nuestra temporada", dijo Joey Logano tras la prueba. "Fue genial conseguirlo. Vaya, qué bien sienta".

"Estoy sin aliento. Lo teníamos ganado en la cuarta curva [en el cuarto tiempo extra] y entonces salió la advertencia, y yo estaba como, 'oh, Dios mío', pero no puedes entrar en boxes, tienes que ir a por todas, estuvo cerca", continuó antes de que se le preguntara por el alivio de llegar a los playoffs. "Tanta presión. Intentar llegar a los playoffs no es fácil hoy en día con estos coches nueva generación y todos tan igualados, cometí muchos errores, incluso algunos esta noche, y es bueno poder superarlos, es una victoria muy necesaria".

Con su victoria, los tres pilotos de Penske se clasificaron para los playoffs en las últimas cinco carreras. Tayler Reddick terminó tercero, con Ryan Preece cuarto, mientras que Chris Buescher acabó quinto, por delante de Ryan Blaney, Bubba Wallace, Kyle Larson, Daniel Hemric y Noah Gragson. Por su parte, Denny Hamlin parecía encaminado a la victoria después de adelantar a Ross Chastain a falta de siete vueltas de las 300 previstas, cuando Austin Cindric hizo un trompo que provocó una bandera amarilla y envió la carrera a la primera de las cinco prórrogas.

Etapa 1

Christopher Bell mantuvo su liderato durante una larga ronda de paradas en boxes con bandera verde y se impuso a Denny Hamlin por menos de un segundos, mientras que Tayker Reddick fue tercero, por delante de Kyle Larson, cuarto, y Brad Keselowski, quinto.

Etapa 2

Después de que la carrera se reanudara tras un largo retraso, Christopher Bell superó a Tayler Reddick por medio segundo para llevarse el triunfo en la segunda etapa, su novena victoria de la temporada 2024. Kyle Larson fue tercero, Denny Hamlin cuarto y Brad Keselowski completó los cinco primeros.

La NASCAR mostró bandera roja después de la vuelta 136 cuando los relámpagos y la lluvia llegaron a la pista, y la prueba se reanudó después de un retraso de casi una hora y media.

Etapa 3

Tras la pausa entre la segunda y tercera etapa, todos los coches de la vuelta de cabeza entraron en boxes, con Christopher Bell como el primero en salir, y era él quien lideraba sobre Denny Hamlin y Tayler Reddick cuando la carrera se reanudó con 108 giros restantes. Chase Elliott hizo un trompo al salir de la segunda curva, y se deslizó por la hierba en la vuelta 219, lo que provocó la octava interrupción de la carrera.

La advertencia, que se produjo cerca de la ventana para llegar al final de la cita con el combustible, obligó a los equipos a optar diferentes estrategias. Ross Chastain fue el primero en salir de boxes de los que decidió detenerse a poner dos neumáticos, mientras que Ryan Blaney permaneció en el asfalto, heredó el liderato y se puso en cabeza en la reanudación a falta de 75 vueltas.

Christopher Bell, que lideró la mayor parte de la carrera, hizo un trompo en la segunda curva y se estrelló contra el muro en la vuelta 228, lo que puso fin a su carrera.

Varios pilotos entraron en boxes, pero Ryan Blaney se mantuvo en la pista y en cabeza cuando la cita se reanudó con 66 giros por delante. Brad Keselowski hizo un trompo en la vuelta 243 y poco después de que saliera la advertencia, Carson Hocevar provocó otro incidente con Harrison Burton cuando estaba frenando por el caution.

Ross Chastain superó a Ryan Blaney en la reanudación, a 52 vueltas del final, y se puso en cabeza por primera vez, mientras que a falta de 30 giros para la bandera a cuadros consiguió una ventaja de casi tres segundos sobre Denny Hamlin, ya que tanto Ryan Blaney como Bubba Wallace se vieron obligados a entrar en boxes para repostar.

Denny Hamlin se acercó al parachoques trasero de Ross Chastain a falta de diez giros, pero perdió mucho terreno, y finalmente logró pasar a Ross Chastain cuando faltaban siete de los 300 giros previstas.

CLA CONDUCTOR # FABRICANTE VUELTAS TIEMPO INTERVALO PITS PUNTOS 1 J. Logano TEAM PENSKE 22 Ford 331 4:03'53.729 10 40 2 Z. Smith SPIRE MOTORSPORTS 71 Chevrolet 331 +0.068 4:03'53.797 0.068 11 35 3 T. Reddick 23XI RACING 45 Toyota 331 +0.071 4:03'53.800 0.003 10 51 4 R. Preece STEWART-HAAS RACING 41 Ford 331 +0.251 4:03'53.980 0.180 11 33 5 C. Buescher RFK RACING 17 Ford 331 +0.275 4:03'54.004 0.024 11 37 6 R. Blaney TEAM PENSKE 12 Ford 331 +0.560 4:03'54.289 0.285 10 34 7 B. Wallace 23XI RACING 23 Toyota 331 +0.576 4:03'54.305 0.016 12 31 8 K. Larson HENDRICK MOTORSPORTS 5 Chevrolet 331 +1.856 4:03'55.585 1.280 10 44 9 D. Hemric KAULIG RACING 31 Chevrolet 331 +1.895 4:03'55.624 0.039 13 28 10 N. Gragson STEWART-HAAS RACING 10 Ford 331 +1.947 4:03'55.676 0.052 9 28 11 A. Allmendinger KAULIG RACING 16 Chevrolet 331 +2.025 4:03'55.754 0.078 12 12 D. Hamlin JOE GIBBS RACING 11 Toyota 331 +2.134 4:03'55.863 0.109 10 41 13 J. Haley RICK WARE RACING 51 Ford 331 +2.164 4:03'55.893 0.030 15 24 14 A. Bowman HENDRICK MOTORSPORTS 48 Chevrolet 331 +2.363 4:03'56.092 0.199 11 23 15 A. Cindric TEAM PENSKE 2 Ford 331 +2.504 4:03'56.233 0.141 12 22 16 C. Hocevar SPIRE MOTORSPORTS 77 Chevrolet 331 +2.525 4:03'56.254 0.021 10 21 17 T. Gilliland FRONT ROW MOTORSPORTS 38 Ford 331 +2.655 4:03'56.384 0.130 11 20 18 C. Elliott HENDRICK MOTORSPORTS 9 Chevrolet 331 +4.247 4:03'57.976 1.592 12 24 19 W. Byron HENDRICK MOTORSPORTS 24 Chevrolet 331 +4.906 4:03'58.635 0.659 13 22 20 C. Lajoie SPIRE MOTORSPORTS 7 Chevrolet 331 +6.991 4:04'00.720 2.085 12 17 21 C. Briscoe STEWART-HAAS RACING 14 Ford 331 +8.549 4:04'02.278 1.558 10 16 22 D. Suarez TRACKHOUSE RACING 99 Chevrolet 331 +10.810 4:04'04.539 2.261 13 15 23 T. Gibbs JOE GIBBS RACING 54 Toyota 331 +33.491 4:04'27.220 22.681 13 19 24 M. Truex Jr JOE GIBBS RACING 19 Toyota 331 +36.321 4:04'30.050 2.830 10 19 25 B. Keselowski RFK RACING 6 Ford 330 +1 Vuelta 4:04'03.276 1 Vuelta 15 24 26 J. Berry STEWART-HAAS RACING 4 Ford 327 +4 Vueltas 4:00'17.615 3 Vueltas 18 11 27 K. Busch RICHARD CHILDRESS RACING 8 Chevrolet 319 +12 Vueltas 3:50'35.028 8 Vueltas 14 10 28 H. Burton WOOD BROTHERS RACING 21 Ford 312 +19 Vueltas 3:41'13.528 7 vueltas 11 9 29 C. Heim 23XI RACING 50 Toyota 312 +19 Vueltas 3:41'13.747 0.219 9 30 R. Stenhouse Jr JTG DAUGHERTY RACING 47 Chevrolet 312 +19 Vueltas 3:41'14.046 0.299 12 7 31 J. Nemechek LEGACY MOTOR CLUB 42 Toyota 306 +25 Vueltas 3:35'06.406 6 vueltas 17 6 32 A. Dillon RICHARD CHILDRESS RACING 3 Chevrolet 305 +26 Vueltas 3:31'55.528 1 Vuelta 13 5 33 R. Chastain TRACKHOUSE RACING 1 Chevrolet 304 +27 vueltas 3:30'35.294 1 Vuelta 10 4 34 E. Jones LEGACY MOTOR CLUB 43 Toyota 287 +44 Vueltas 3:19'24.465 17 vueltas 17 3 35 M. McDowell FRONT ROW MOTORSPORTS 34 Ford 239 +92 Vueltas 2:48'27.944 48 vueltas 13 2 36 C. Bell JOE GIBBS RACING 20 Toyota 227 +104 Vueltas 2:36'44.265 12 vueltas 9 21 37 R. Herbst RICK WARE RACING 15 Ford 201 +130 Vueltas 2:09'10.719 26 vueltas 8 38 C. Finchum MBM 66 Ford 132 +199 Vueltas 1:28'57.267 69 vueltas 8

