NASCAR Cup: Logano vence por su apuesta y aprieta por el título

Joey Logano consiguió la victoria en la carrera de Las Vegas con un gran riesgo al final, puesto que, mientras que la mayoría de los pilotos de cabeza entró en boxes para repostar con bandera verde, decidió quedarse fuera y alargar su tanda con el combustible hasta el final. Daniel Suárez lideró el grupo de los que se ahorraron la detención, pero con algo de ayuda de Ryan Blaney, finalmente fue el de Connecticut quien se hizo con el triunfo.

Aguantó los intentos de Christopher Bell para vencer y meterse en la lucha por el título, algo que hizo todos los años desde el estreno del formato en 2014, y la última vez que ganó la carrera de otoño en la Ciudad del Pecado también se hizo con el campeonato, en 2022: "Dios mío, qué increíble giro de los acontecimientos, tuvimos un Mustang rápido. Hola a mis hijos en casa, me gustaría que estuvieran aquí, pero vamos a por el título, no sé qué pasa con lo del año pasado, pero quizá sea real".

También reconoció el mérito de su directo, Paul Wolfe, por una "gran llamada" al recordar las últimas vueltas: "Todo el mundo hace un buen trabajo dándome la información que necesitaba. Tienes que ir al ritmo adecuado para asegurarte de que llegas delante del nº 99 [Suárez] pero no sabía si el nº 20 [Bell] iba a alcanzarme".

"Ha sido un día increíble, se necesita a todo el equipo para hacer las cosas de combustible. No se trata solo del ingeniero, o del piloto, o del spotter, sino de todos juntos", dijo. "Una victoria total del equipo. Puede que hoy no hayamos sido el coche más rápido, pero hemos estado entre los cinco primeros y hemos sabido aprovecharlo al máximo al final".

Fue una dramáticas semana para Joey Logano, eliminado de los playoffs el pasado fin de semana, aunque la descalificación de Alex Bowman dio la vuelta a todo, por lo que tiene la oportunidad de convertirse en el primer tres veces campeón de la NASCAR Cup bajo este formato eliminatorio.

Christopher Bell, que dominó la carrera antes de que el combustible se convirtiera en un factor determinante, parecía conmocionado, y sale de Las Vegas con un margen de 42 puntos sobre la línea de corte: "No lo sé, y no creo que haya llegado a un acuerdo todavía, es un fastidio. Creo que todos en este equipo hicieron todo perfecto, hicieron todo lo que necesitábamos para poner este Camry en Victory Lane y, desafortunadamente, no estaba destinado a que pasara".

Daniel Suárez terminó tercero, con William Byron cuarto y Alex Bowman quinto. Martin Truex Jr. fue sexto, por delante de Ross Chastain, Denny Hamlin, John-Hunter Nemechek y Chris Buescher.

El accidente de Tyler Reddick

Tyler Reddick ganó la primera etapa, pero minutos después se convirtió en el primer piloto que volcaba en Las Vegas Motor Speedway en coche de la NASCAR desde el año 2000. En un extraño accidente, chocó con Chase Elliott y Brad Keselowski, y los tres cayeron al infield, pero se llevó la peor parte y comenzó a girar sobre sí mismo, lo que puso fin a su participación.

La dupla del Team Penske, formada por Ryan Blaney y Austin Cindric, también se vio envuelta en el incidente, aunque fue Christian Bell quien se llevó la segunda etapa después de pelear contra Martin Truex Jr. En la etapa final, se desató una animada batalla entre Kyle Larson, que estaba tratando de recuperarse de una parada en boxes no programada, y Ty Gibbs, que estaba una vuelta abajo después de una penalización por exceso de velocidad, aunque terminó con un trompo que provocó una bandera amarilla justo fuera de la ventana de las detenciones.

Los primeros en entrar en boxes fueron Chris Buescher y Martin Truex Jr., ambos entre los cinco primeros, mientras que el líder, Christopher Bell, decidió entrar a 38 vueltas del final. Daniel Suárez, Joey Logano y Denny Hamlin lideraron a los que intentaban llegar hasta el final, y fue el segundo de ellos quien tomó la delantera a solo cinco giros de la meta para después ganar.

Christopher Bell está en el lugar más seguro en cuanto a puntos, a +42, seguido por Kyle Larson, en +35, y William Byron, con +27. Los pilotos en zona de eliminación son Denny Hamlin, con -27, Tyler Reddick, con -30, Ryan Blaney, con -47, y Chase Elliott, con -53.

