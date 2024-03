Larson se lleva un vibrante duelo con Reddick en la NASCAR Cup en Las Vegas

Aunque Larson dominó estadísticamente la carrera -ganando ambas etapas y liderando 181 de las 267 vueltas-, el final de cada etapa se redujo a una batalla uno contra uno entre Kyle Larson y Tyler Reddick.

Larson se puso en cabeza al final de la última etapa cuando un accidente de Corey LaJoie provocó un neutralización y envió a todos los coches de cabeza a boxes para cambiar neumáticos.

Larson consiguió una gran ventaja en el reinicio de 27 vueltas, pero seis giros más tarde Reddick se había colocado en segundo lugar y comenzó a acercarse. Reddick se puso a varios coches de distancia mientras la carrera se mantuvo en verde el resto de las vueltas, pero Larson le superó por menos de medio segundo (0.441s) al ver la bandera a cuadros.

Ganador de la carrera Kyle Larson, Hendrick Motorsports, HendrickCars.com Chevrolet Camaro

"Sabía que Tyler iba a ser el hombre a batir desde la primera etapa, cuando fue realmente rápido", dijo Larson, que llevó a su hijo pequeño y a su hija a dar una vuelta en su Chevrolet #5 después de ganar la carrera.

"Pensé que él y Bubba (Wallace) iban a tratar de trabajar juntos y plantarme batalla. Así que me alegré de que no fuera así. En general, un gran, gran trabajo de este equipo. La ejecución de las paradas en boxes, los reinicios, todo eso fue genial. Es genial volver a ganar aquí en Las Vegas. Barrimos todas las etapas de nuevo. No se puede pedir mucho más".

Esta victoria es la primera para Larson esta temporada y la 24ª de su carrera. También es la 10ª victoria en Las Vegas Motor Speedway para Hendrick Motorsports y la cuarta consecutiva de un piloto de HMS en la carrera de primavera en este circuito.

El actual campeón de la categoría Ryan Blaney terminó tercero, Ross Chastain cuarto y Ty Gibbs completó los cinco primeros.

Completaron los 10 primeros Noah Gragson, Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Joey Logano y William Byron.

Larson lidera ahora la clasificación del campeonato con ocho puntos de ventaja sobre Blaney, mientras que Truex es tercero a 14 puntos de Larson.

Etapa 1 de la NASCAR Cup en Las Vegas

Laron aguantó a un decidido Reddick por 0.469 segundos para llevarse la victoria de la Etapa 1. Truex fue tercero, Kyle Busch cuarto y Hamlin terminó quinto.

Chris Buescher fue eliminado de la contienda al principio, cuando perdió su rueda trasera derecha, lo que le hizo golpear el muro entre las curvas 1 y 2 y causó daños significativos a su Ford #17. El incidente también provocó que la carrera se detuviera durante casi 11 minutos para hacer algunas reparaciones en el muro.

Etapa 2 de la NASCAR Cup en Las Vegas

Larson se puso en cabeza en un reinicio tardío y, una vez más, aguantó el ímpetu de Reddick y se llevó la victoria de la Etapa 2 por 0.176 segundos. Hamlin fue tercero, Blaney cuarto y Truex completó los cinco primeros.

Etapa 3 de la NASCAR Cup en Las Vegas

Tras la pausa entre las Etapas 2 y 3, la mayoría de los coches que lideraban la vuelta decidieron permanecer en la pista y Larson continuó en cabeza cuando la etapa final se puso en marcha con 95 vueltas restantes.

A 75 vueltas del final, Larson mantenía una ventaja de casi 1,5 segundos sobre Reddick mientras Hamlin rodaba tercero.

Con varias vueltas perdidas debido a problemas con su tuerca delantera izquierda, Bubba Wallace se puso detrás de Reddick, su compañero de equipo en 23XI Racing, y le ayudó a perseguir a Larson, recortando su ventaja a menos de medio segundo.

A 61 vueltas del final, Alex Bowman fue el primero de los coches de la vuelta de cabeza en entrar en boxes para iniciar una ronda final de paradas con bandera verde para montar neumáticos nuevos y cargar combustible para llegar al final de la carrera.

La NASCAR pilló a Busch por parar en boxes fuera de su lugar durante su parada y tuvo que cumplir una penalización de pass through, lo que le hizo perder una vuelta. Byron tuvo que dar marcha atrás al hacer su parada para evitar el mismo castigo, lo que le costó varias posiciones.

Cuando se completó el ciclo de paradas, Larson volvió al liderato con unos 2.6 segundos de ventaja sobre Reddick a 46 vueltas del final.

En la vuelta 235, LaJoie hizo un trompo al salir de la curva 2 y su Chevrolet #7 se estrelló contra el muro.

Todos los coches de la vuelta de cabeza decidieron entrar en boxes, siendo Larson el primero en salir, seguido de Chastain, que sólo llevó dos neumáticos nuevos. Larson lideraba la carrera a 27 vueltas del final.

Reddick superó a Chastain para colocarse en segunda posición a 21 vueltas del final y puso su punto de mira en Larson por el liderato.

Resultados de la NASCAR Cup en Las Vegas