NASCAR Cup: Kyle Larson gana en el Roval y los playoffs se reducen a ocho

Kyle Larson consiguió una dominante victoria en el reconfigurado circuito Roval de Charlotte, por delante de Christopher Bell y William Byron. El piloto de Hendrick Motorsports llevó a su hija, Audrey, a dar una vuelta a la pista en su Chevrolet #5 después de que fuera ella quien recogiera la bandera a cuadros.

Aunque Larson dominó con claridad, los pilotos situados cerca del corte por la Ronda de 8 de los playoffs se vieron sometidos a una presión increíble. En concreto, Tyler Reddick, que vivió una auténtica montaña rusa en carrera. Comenzó con una victoria en la Stage 1, pero sólo para luego chocar contra la parte lateral del coche de su jefe de filas, Denny Hamlin al comienzo del segundo tramo de carrera, dañando ambos coches. El equipo pudo repararlos y Hamlin realizó una remontada heroica con neumáticos nuevos.

Así fue la anterior carrera de la NASCAR: NASCAR Cup NASCAR Cup: Ricky Stenhouse Jr. gana una dramática carrera en Talladega

A falta de unas pocas vueltas, Reddick recortó distancias con Joey Logano y le superó tanto en la pista como en la clasificación general, batiéndole por el último puesto de pase a la siguiente ronda de la postemporada.

Logano, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series, quedó eliminado, pero no por mucho tiempo. Tras la inspección posterior a la carrera, Alex Bowman fue descalificado por no cumplir los requisitos de peso mínimo. La penalización le dejó fuera de los playoffs, y Logano volvió a entrar.

Austin Cindric, que terminó cuarto, también se cayó de la lucha por el título. Daniel Suárez y Chase Briscoe fueron eliminados de igual manera, junto a Bowman, pero HMS podría apelar. Los diez primeros clasificados fueron Larson, Christopher Bell, William Byron, Austin Cindric, Chase Elliott, AJ Allmendinger, Shane van Gisbergen, Joey Logano, Bubba Wallace y Ryan Blaney.

Resumen de la carrera de la NASCAR 2024 en Charlotte (Roval)

Shane Van Gisbergen lideró desde la pole al principio de la carrera, pero como era de esperar, los que no necesitaban ganar puntos en la Stage 1 optaron por entrar en boxes justo antes del final de la etapa. Esto permitió a Reddick ganar el primer tramo, lo que resultó crucial más adelante.

En la salida de la Stage 2, Reddick y el resto de pilotos que no habían entrado en boxes se encontraban en la parte alta del pelotón. Los problemas no tardaron en llegar. Cuando el grupo de coches quedó amontonado debido al trompo de Austin Dillon en la curva 7, Reddick chocó contra el lateral del vehículo de Hamlin. El daño obligó a Reddick a hacer una parada en boxes bajo bandera verde, quejándose por radio de que algo no iba bien en la parte trasera.

Cuando el neumático pinchado de Chase Briscoe provocó una 'caution' por restos en pista, tanto Reddick como Hamlin estuvieron entre los que entraron en boxes. Reddick tuvo una parada prolongada para que el equipo arreglara los problemas en la parte trasera derecha. Desafortunadamente para Briscoe, no pudo continuar, poniendo fin a la lucha por el título de 2024 en el equipo Stewart-Haas Racing.

Alex Bowman ganó la Stage 2, y estrategias variadas pusieron a A.J. Allmendinger y Joey Logano al frente para la etapa final. Daniel Suárez entró en boxes por precaución en la vuelta 57, por posibles problemas con los frenos. Se levantó el capó del #99 y se vertió líquido de frenos.

A 43 vueltas del final, Larson se puso en cabeza de carrera con una pasada a Allmendinger en la curva 7 y ya no miró atrás. Una rueda perdida de Austin Dillon provocó una bandera amarilla en la parte final, pero no sirvió para cambiar el resultado, ya que Larson avanzó hacia su 29ª victoria de su carrera deportiva. Al reajustarse los puntos para la Ronda de 8 de los playoffs, Larson encabeza la general con una ventaja de 33 puntos sobre el corte.

Resultados de la carrera de la NASCAR Cup Series 2024 en Charlotte (Roval)