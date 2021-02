Por qué el cantante Pitbull se embarca en la NASCAR

Armando Christian Pérez, más conocido como la estrella internacional Pitbull, es copropietario junto con Justin Marks del nuevo equipo Trackhouse Racing, que alineará un Chevrolet Camaro a tiempo completo en la NASCAR Cup Series 2021 para el piloto Daniel Suárez (#99).

También ha sido nombrado gran comisario de la Daytona 500, que dará comienzo a la nueva temporada de la NASCAR el próximo 14 de febrero.

El anuncio del pasado 15 de enero sorprendió a muchos, pero el cantante deja claro que el proyecto tiene un motivo detrás y que es eso lo que le ha llevado a embarcarse en esta nueva aventura.

Mientras que el equipo Trackhouse, y Suárez en particular, se centran en el éxito en la pista de carreras, Pitbull también ve el equipo como un portador de un mensaje unificador muy necesario.

"Esto demuestra que, a través de la inspiración, no importa lo que pase, siempre vamos a encontrar una manera de unir a la gente. De eso se trata. Especialmente en estos tiempos que vivimos ahora", dijo. "Lo más importante es que todo el mundo sepa que solo hay una carrera más importante, que es la raza humana".

"De eso se tratan estas carreras, de llevar el deporte, de crear una cultura, de hacer saber a todo el mundo que a través de las carreras, de los coches, de nuestras historias, queremos que todo el mundo disfrute y vamos a utilizarlo como una forma de unir a todo el mundo".

"Por eso quise participar, porque lo veo como una vocación superior. Se trata de utilizar la cultura, de crear la cultura a través de la NASCAR para unir a la gente. Lo sé porque lo vivo".

Pitbull, copropietario de Trackhouse Racing Team

Pitbull dijo que lo ve cada día de su carrera musical, que incluye haber vendido más de 7,5 millones de álbumes y más de 100 millones de singles en todo el mundo.

"La música es un lenguaje universal", dijo. "Cuando estoy actuando para todo el mundo, no importa si hablas inglés, español, chino, italiano (o) si eres negro, blanco, rosa, morado o naranja. No importa. Todos hablamos de música cuando estamos allí".

"De la misma manera que la música es un lenguaje universal, también veo la NASCAR como un lenguaje universal. A todo el mundo le gusta un coche rápido y una gran historia".

Pitbull también ve la NASCAR como una herramienta útil en la promoción de la Academia de Liderazgo y Gestión Deportiva (SLAM!), de la que es embajador.

SLAM, que abrió sus puertas en 2013, atiende principalmente a estudiantes de color con bajos ingresos. Su objetivo es aprovechar el interés de los niños por el atletismo para mostrarles que hay otras opciones en la industria del deporte además de jugar en un equipo.

"Si has visto lo que he hecho en los últimos ocho años en educación, nunca he puesto mi cara al lado de nada para hacer propaganda. Tiene que haber una base, algo que sea real", dijo. "Porque si no es real, está claro que lo vamos a ver en un futuro próximo, que no va a ser el caso".

"Estamos todos aquí, estamos todos en la misma página, todos sobre una iniciativa de reunir a todo el mundo, utilizando, como he dicho antes, nuestras historias de pasar básicamente de la nada a algo, de negativo a positivo, y cómo podemos utilizar la plataforma de la NASCAR para ello".

Por su parte, la NASCAR comentó: "La NASCAR se complace en dar la bienvenida a la familia a la estrella internacional de la música Pitbull, que se une a Trackhouse Racing y a un piloto de increíble talento como Daniel Suárez. Pitbull es un talento icónico en la industria de la música y tiene una tremenda pasión por las carreras de NASCAR. Estamos deseando trabajar con él para atraer a diversas audiencias e introducir a nuevos aficionados a nuestro gran deporte".