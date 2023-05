Pelea a puñetazos en la NASCAR Cup: ¿qué pasó entre Chastain y Gragson?

La carrera de la NASCAR Cup Series de este pasado domingo en el óvalo de Kansas Speedway, que ganó Denny Hamlin sobre Kyle Larson en un bonito final, terminó marcada por un incidente más allá de la pista: una pelea a puñetazos entre dos pilotos de la categoría, Ross Chastain, en el Chevrolet #1 del equipo Trackhouse, y Noah Gragson, también de Chevrolet, pero en el #42 de la escuadra Legacy Motor Club.

La imagen, que se convirtió en viral al instante, fue promocionada por el campeonato, que suele prodigarse a la hora de enseñar y mostrar este tipo de acciones en favor del espectáculo. Pero, ¿qué originó esta pelea entre dos pilotos, que además son compañeros de marca? Normalmente, suele haber respeto al darse esa circunstancia.

El motivo de la pelea se remonta a la propia carrera de Kansas, unos instantes antes. Noah Gragson no acabó del todo contento con Ross Chastain, a quien algunos recordarán por su vuelta por el muro en Martinsville en la penúltima carrera de 2022 para clasificarse a la lucha por el título. El #42 alegó que el de Trackhouse le arrinconó al llegar a la curva 4 del óvalo de milla y media.

Aunque llegaron a evitar el toque, Gragson no quedó nada contento porque sí rozó el muro del circuito. Así, al término de la carrera fue a pedirle explicaciones a Chastain de forma agresiva, le cogió del pecho y del hombro izquierdo y comenzó a gritarle.

Pasados unos segundos, Chastain respondió con un puñetazo a su cara con la mano derecha, todo ello mientras las cámaras del campeonato y de FOX, la televisión que emitía la carrera, lo grababan atentamente.

Antes de que Gragson pudiera responder, un encargado de seguridad les separó, aunque la imagen ya estaba lista para dar la vuelta al mundo. La propia NASCAR publicó un vídeo en YouTube con audios exclusivos del accidente, en los que se escuchaba la queja del propio Noah.

Después de la propia pelea, ambos pilotos expusieron sus puntos de vista, aunque destacó el alegato de Gragson ante las cámaras de FOX.

"Acabo de ser arrinconado por el #1. Acabó con nosotros en Talladega, somos compañeros de equipo de Chevrolet y no trabajó con nosotros allí, y luego nos arrinconó aquí y simplemente lo superé. Nadie más tiene las pelotas de enfrentarse a él, así que si no le agarras y haces algo, va a seguir haciéndolo, y ya lo he hecho. Es la segunda vez", dijo.

Al incidente al que se refiere Gragson es que, durante la carrera de Talladega de hace unas semanas, Chastain también le tocó mientras luchaban por el liderato, acabando Gragson en el muro.

"Tengo respeto por Justin Marks y por el resto del equipo Trackhouse, y por eso no voy a destrozarle en la pista, pero estamos listos para luchar contra él. Ni siquiera pude pegarle porque los guardias de seguridad se metieron en medio, pero nadie se enfrenta al tipo. No para de hacerlo y estoy harto", finalizó.

Por su parte, Chastain se defendió: "Noah y yo tenemos una actitud muy similar en la pista y entrenamos juntos, nos preparamos juntos, sabemos todo el uno del otro. Sin duda, le acorralé en la salida de la curva 4, y él nos tocó en la curva 3, y luego bajó [a la calle de boxes] y me agarró. Un hombre muy importante me dijo una vez que aquí en Trackhouse tenemos una política de no empujar [a otros pilotos]", comentó.