Larson vence a Buescher en el final más ajustado de la historia de NASCAR

Chris Buescher y Kyle Larson rodaron codo con codo a la salida de la curva 4 en la última vuelta de la prórroga y así se mantuvieron hasta la bandera a cuadros.

El monitor de puntuación dijo que Buescher ganó por 0.001 segundos, pero los oficiales de NASCAR dijeron que iban a revisar las imágenes de vídeo, que mostraban al Chevrolet Hendrick Motorsports nº 5 de Larson superando al Ford de Buescher por centímetros en la línea de meta.

Chase Elliott y Martin Truex Jr. compitiendo por el tercer puesto, casi lo convierten en un final a cuatro bandas.

