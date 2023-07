Cómo la NASCAR mantuvo a Max Verstappen gritando a la televisión

Max Verstappen lidera la clasificación general de la temporada 2023 de Fórmula 1, y sigue en busca de su tercer título consecutivo, pero estuvo muy atento a otras modalidades. En la primera callejera de la NASCAR, Shane van Gisbergen se llevó la victoria en su estreno en la categoría tras 75 frenéticas vueltas y remontar desde la 18ª posición.

¿Cómo fue la victoria de Shane van Gisbergen en NASCAR?: Shane van Gisbergen gana como invitado la carrera callejera de NASCAR

Además de ser el único neozelandés en ganar una prueba en el campeonato estadounidense, también se convirtió en el primer piloto desde Johnny Rutherford, hace más de 60 años, en ganar en su debut, y lo que es más impresionante, lo hizo con el equipo Project91 de Trackhouse Racing, en el que también compitió Kimi Raikkonen en dos ocasiones y no fue más allá del 29º puesto.

"Me quedé despierto para verlo", dijo Max Verstappen. "Y nunca me he sentido tan nervioso en mi vida viendo a otra persona correr e intentar ganar, así que estaba gritando delante de la pantalla para que lo hiciera. Es impresionante subirse al coche [de la NASCAR], porque son muy difíciles de pilotar, y él entra ahí y domina".

"Es un gran piloto, sé de lo que es capaz, y lo bueno que es en diferentes tipos de disciplinas. Es grande en V8, que es lo que sabe hacer, y lo es también con un coche de rally, pero ahora lo es en NASCAR, y me refiero a que Shane [van Gisbergen] es un loco frenando con el pie derecho", continuó el holandés, quien dijo que se puso en contacto con el neozelandés para felicitarle.

Tres veces campeón de los Supercars de Australia, Shane van Gisbergen ha abierto la puerta a un posible cambio a NASCAR a tiempo completo, aunque la transición hacia los óvalos será complicada, y sobre si está interesado en probar la categoría, Max Verstappen admitió que lo más probable es que solo siga viendo las carreras por la televisión.

"No es mi estilo", dijo el vigente campeón de la Fórmula 1. "Me gusta verlo, creo que es muy, muy divertido. Me alegré mucho por Shane, pero me encantaría ir allí y tomarme una cerveza para disfrutar del espectáculo".

