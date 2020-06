La NASCAR prohíbe la bandera confederada en sus carreras

La presencia de la bandera confederada ya estaba prohibida en cualquier evento oficial de NASCAR, pero su uso seguía siendo frecuente dentro del infield en las pistas donde llegaba la categoría.

Pero NASCAR ha ido un paso más allá luego de los comentarios de Bubba Wallace el lunes en CNN con Don Lemon, donde dijo que ya no existía lugar para la bandera dentro del deporte, por lo que la organización la ha vedado.

"La presencia de la bandera confederada en los eventos de NASCAR va en contra de nuestro compromiso de proporcionar un ambiente acogedor e inclusivo para todos los fanáticos, nuestros competidores y nuestra industria. Unir a las personas en torno al amor por las carreras y la comunidad que crea es lo que hace especial a nuestros fanáticos y el deporte. La exhibición de la bandera confederada estará prohibida en todos los eventos y propiedades de NASCAR".

La organización que dirige el mayor campeonato del deporte motor en Estados Unidos adoptó una postura firme contra el racismo el pasado fin de semana en el Atlanta Motor Speedway, guardando un momento de silencio en apoyo a la lucha por la desigualdad racial.

El oficial de NASCAR y veterano del ejército de Estados Unidos, Kirk Price, se arrodilló durante los actos protocolarios a la carrera cuando la parrilla se formaba.

Wallace y el famoso equipo Richard Petty Motorsports, con quienes conduce el No. 43, utilizará este miércoles en Martinsville un esquema de pintura en apoyo al movimiento Black Lives Matter.

Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Photo by: NASCAR Media

Piloto en contra de la medida

Por su parte, el piloto Ray Ciccarelli, quien tiene apariciones en la categoría de camionetas, se mostró a disgusto con la decisión de NASCAR.

A través un post en su cuenta de Facebook dijo: “Bueno, ha sido un viaje divertido y un sueño hecho realidad, pero si esta es la dirección a la que NASCAR se dirige, no participaremos después de que la temporada 2020 termine”.

“No creo en arrodillarme durante el himno y no creo en quitarle el derecho a la gente a ondear la bandera que quiera. Me podría importar menos la bandera confederada, pero hay gente que lo hace y eso no significa que sean racistas. Todo lo que están haciendo es molestar a un grupo para atender a otro”.

Para concluir y demostrar que su decisión era seria escribió: "Todo está a la venta", en referencia a sus vehículos de competencia.