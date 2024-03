Multas, sanciones y dolor: los desastres con la ropa de los pilotos

A lo largo de los años, muchos pilotos tuvieron problemas con su indumentaria de competición y sus cascos, o fueron multados por utilizar un tipo incorrecto o no homologado.

Empezando por Joey Logano, he aquí cinco casos famosos.

Joey Logano y sus guantes ilegales en la NASCAR

Durante la inspección previa a la carrera en la NASCAR en el Atlanta Motor Speedway, se descubrió que Joey Logano llevaba unos guantes que fueron modificados para para obtener una ventaja competitiva de forma potencial. Se añadieron correas negras entre el pulgar y el dedo índice del guante izquierdo, y se pudo ver al piloto colocando su mano izquierda contra la red de la ventana durante su vuelta de clasificación del sábado.

El vídeo del giro de clasificación del estadounidense en Atlanta, y la discusión sobre el uso de sus guantes está en el vídeo de Fox Sports:

Las alteraciones que hicieron significaba que estaba utilizando guantes de carreras que no estaban certificados por la SFI. Como resultado, Joey Logano, que se clasificó segundo, tuvo que comenzar la carrera del domingo desde la parte trasera de la parrilla y tuvo que cumplir un drive-through en la calle de boxes una vez que tomó la bandera verde.

Posteriormente se le impuso una multa de 10.000 dólares por infringir el código de seguridad de la NASCAR, en el apartado "Driver Responsibilities & Driver Protective Clothing/Equipment".

Lucas di Grassi, multado por la ropa interior incorrecta

Lucas di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler

Lucas di Grassi recibió una multa por llevar ropa interior ignífuga no reglamentaria durante el ePrix de Punta del Este en 2018, en el que terminó segundo tras Jean-Eric Vergne. El brasileño fue citado por los comisarios tras la carrera y se determinó que "tras comprobar la ropa, el casco y el FHR [reposacabezas frontal, o dispositivo HANS] de los pilotos se descubrió que el piloto [llevaba] pantalones cortos de ropa interior ignífuga que no están permitidos por el ISC [código deportivo internacional]", según un boletín de la FIA.

El entonces vigente campeón tuvo que pagar 10.000 euros y le quitaron tres puntos en su licencia, pero se le permitió conservar su primer podio de la temporada.

"El piloto se disculpó", continuó el comunicado. "Los comisarios consideran que en este caso una multa es suficiente. Los puntos de penalización [tienen] que añadirse debido al incidente contra las normas de seguridad".

Lucas Di Grassi explicó que se puso la ropa no reglamentaria después de quedarse sin ropa interior seca en el caluroso circuito de la costa uruguaya: "Fue una decisión que tomé hoy debido al calor extremo, ya que me quedé sin ropa interior. No quería usar una mojada, así que me puse una nueva, y no pensé que este asunto de la ropa interior fuera a ser ningún problema, pero, por supuesto, tengo que ser consciente de que debo cumplir la normativa durante una carrera".

Colton Herta recibe una descarga no deseada de su calcetín de cabeza

Colton Herta se llevó una sorpresa en las calles de Toronto en 2022, cuando en su persecución sobre el ganador de la carrera, Scott Dixon, y en la defensa del segundo puesto sobre Felix Rosenqvist, tuvo problemas cuando su pelo le cayó en la cara por un fallo en el balaclava que llevaba dentro del casco. El estadounidense admitió que su trabajo se hizo mucho más difícil en los últimos compases de la prueba cuando su famosa melena se le echó hacia delante, limitando su visión a través de la visera.

"No podía ver mucho porque se me rompió el balaclava de la cabeza", dijo. "Todo el pelo se me puso delante de la cara. Cuando pasé por la tercera curva pude ver a Felix [Rosenqvist]. Tenía que mirar por los laterales de la visera en vez de por delante. Parece una excusa poco convincente e intento no poner excusas. Realmente no podía ver mucho, este calcetín que tengo en la cabeza tiene que contener mucho pelo, así que puedo entender por qué se rompió, es la primera vez que veo u oigo algo así".

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de utilizar accesorios para el pelo en el futuro, Colton Herta respondió: "¿Podría cortarme el pelo y hacerme un tupé o algo así? No sé".

Cuando David Coulthard le pidió un favor a Michel Schumacher

David Coulthard y Michael Schumacher no siempre se llevaron bien, y su infame pelea tras chocar en Spa-Francorchamps en el Gran Premio de Bélgica de 1998 viene a la memoria, pero dos años antes, el alemán le hizo un gran favor al escocés. Tras sufrir con el empañamiento de la visera en la sesión de calentamiento, el de McLaren se dirigió al de Ferrari, que llevaba la misma marca de casco, y le preguntó si podía tomar prestado el de repuesto de la leyenda germana.

"Tuve un problema terrible con mi casco en el calentamiento", explicó David Coulthard. "La visera estaba completamente empañada y no podía ver después de una vuelta, y no me sentía seguro de poder solucionar el problema, así que le pregunté a Michael [Schumacher] si podía prestarme uno de sus cascos, y no tuvo ningún problema en prestármelo, cubrimos sus patrocinadores personales y me puse en marcha. Fue algo muy inusual. No lo dudó, dijo, 'sí vale, no hay problema' y corrí y acabé segundo".

Lo que fue genial para el escocés, pero no tan bueno para Michael Schumacher, que se estrelló desde la pole position a mitad de la primera vuelta. El jefe de equipo de David Coulthard, Ron Dennis, quería el casco después de la carrera como recuerdo, pero su piloto se quedó con el original y se encargó de que su director recibiera una réplica.

George Russell con unas botas demasiado grandes

Cuando George Russell tuvo su gran oportunidad al unirse al todopoderoso equipo Mercedes en sustitución de un Lewis Hamilton que dio positivo de COVID-19 en el Gran Premio de Sakhir de 2020, tenía un problema, no cabía en el coche. Durante la prueba de su asiento en el W11 el miércoles antes de la carrera, el piloto se dio cuenta de que estaba más apretado que en su habitual Williams, puesto que es mucho más alto que el que ahora es su compañero.

Para remediarlo, el británico reveló que utilizó botas de carreras de la talla 10 [44], en lugar de su 11 [45] habitual, mientras que Lewis Hamilton lo hacía con unas de la talla 9 [43].

"Sin duda fue un poco apretado", admitió George Russell. "Mis pies de la talla 11 no daban abasto, así que tengo que llevar una talla menos de calzado de lo que sería ideal, es un poco incómodo. No me imaginaba así mi primera oportunidad en un Mercedes, pero estoy seguro de que podré soportar el dolor para tener esta oportunidad".

Después de perder por poco la pole position en el poco utilizado circuito exterior de Sakhir, el inglés parecía a punto de ganar hasta que un pinchazo en la rueda trasera izquierda dio la victoria a Sergio Pérez.

Conoce más sobre la altura de los pilotos de Fórmula 1: Fórmula 1 La altura y el peso de los pilotos de F1: récords y estadísticas

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!