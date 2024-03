Kobayashi volverá a la NASCAR en 2024 con el equipo de Michael Jordan

El japonés se convirtió en el primer piloto de su nacionalidad en competir en una carrera de la NASCAR Cup desde hace dos décadas, cuando debutó en el Indianapolis Road Course el pasado año. Salió 28º y terminó 33º tras verse involucrado en algunos incidentes durante la prueba, y Kamui Kobayashi volverá para seguir con el que era el sueño de su vida, incluso más allá de estar en la Fórmula 1.

En la máxima categoría del automovilismo participó en 75 carreras, y logró un podio en el Gran Premio de Japón 2012. Sin embargo, su mayor éxito lo cosechó en el mundo de los deportivos, cuando conquistó dos veces el título del WEC y subió a lo más alto del podio en las 24 Horas de Le Mans.

También es el director del Toyota Gazoo Racing WEC, y además de haber ganado en dos ocasiones las 24 Horas de Daytona, volverá a pilotar el Camry #67 para el 23XI Racing en Austin, la tercera participación del conjunto junto con los titulares, Bubba Wallace y Tyler Reddick.

Correr en la NASCAR, un sueño hecho realidad

Antes de debutar en 2023, Kamui Kobayashi dijo: "Quiero que la gente de Japón conozca este increíble mundo que es la NASCAR. El sonido del motor V8 es increíble, y quiero que la gente piense, 'así es como debería ser al automovilismo'. Es cierto que algunos pueden pensar que no es justo porque no penalizan por los toques, pero creo que es mejor dejar eso a un lado, porque los rápidos siguen ganando".

Aunque su estreno no fue como esperaba al hacer dos trompos, incluyendo uno en el que estuvo involucrado Ricky Stenhouse Jr. lo calificó como "un sueño hecho realidad", y comentó: "En primer lugar, estaba esperando un 'caution', nunca ocurrió, pero lo disfruté. Gracias a todos".

"77 vueltas sin un 'caution' es mucho tiempo, creo que he aprendido mucho, tuvimos muy buena velocidad. Me golpeó alguien, pero esto es la NASCAR, aunque la carrera en el pelotón fue genial", continuó. "Es un campeonato genial, he tenido una gran experiencia aquí. Gracias a todo el apoyo de Toyota, Toyota Gazoo Racing North America".

