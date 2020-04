Ganassi despide a Kyle Larson por el insulto racista

Después de haber sido suspendido sin sueldo, el equipo Chip Ganassi emitió un nuevo comunicado este martes en el que informó del despido del piloto de 27 años, considerado una de las estrellas más prometedoras en la máxima división de NASCAR.

"Tras muchas consideraciones, Chip Ganassi Racing ha decidido que finaliza su relación con el piloto Kyle Larson. Como dijimos antes, los comentarios que hizo fueron ofensivos e inaceptables, especialmente para nuestra organización”.

"A medida que continuamos evaluando la situación con todas las partes afectadas, era evidente que esta era la única acción apropiada para adoptar".

Por ahora, no se ha anunciado ningún sustituto inmediato para el Chevrolet #42 de Larson.

El lunes se anunciaron distintas acciones a raíz de lo sucedido. NASCAR le suspendió indefinidamente y le obligó a asistir a un curso de sensibilización, y también fue suspendido de la plataforma virtual iRacing.

El lunes por la noche, los tres patrocinadores principales de Larson en su Chevrolet #42, First Data, McDonald's y Credit One, anunciaron que apoyarían las decisiones de Ganassi y NASCAR y que no patrocinarían al piloto personalmente.

Larson emitió un video disculpándose en sus redes sociales el lunes por la tarde.