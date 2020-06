El FBI trabaja con NASCAR para encontrar a culpable del acto racista

Luego de que el domingo se encontró una soga con un nudo de horca en el garaje del piloto Darrell Wallace, el presidente de NASCAR, Steve Phelps, realizó una teleconferencia para explicar los avances en la investigación por el suceso en el superovalo de Talladega.

"En este momento no tenemos muchas respuestas, pero a medida que salgan a la luz más cosas, también lo mantendremos informado", dijo el directivo de la categoría.

El presidente de NASCAR aprovechó la teleconferencia para explicar la forma en que los hechos se suscitaron.

“Ayer (domingo) por la tarde, un miembro del equipo #43 descubrió una soga en garaje del equipo y fue él quien informó a NASCAR quien, de inmediato, involucró a la seguridad de la categoría. Rápidamente, un grupo de altos líderes de NASCAR nos reunimos para determinar cuáles serían los pasos a seguir”.

"Lo primero fue iniciar inmediatamente una investigación sobre este acto atroz. Como parte de eso, a las 7:30 de la mañana notificamos a la oficina del FBI en Birmingham, quienes actualmente están en el lugar y comenzaron a trabajar".

Phelps agregó que, por ahora, todo está en las primeras etapas, pero esperan encontrar a quien cometió este acto para que “enfrente a la justicia”.

Se cree que el culpable tiene que ser alguien cercano a la familia NASCAR, dado que solo personal esencial puede estar en esa zona del paddock debido a las medidas de seguridad tomadas por la categoría ante la pandemia COVID-19.

Respecto a si pudo existir una posible violación de seguridad y que alguien ajeno pudo haber accedido, Phelps dijo: "Con certeza no puedo decir que no”.

Phelps se negó a entrar en detalles con respecto a las cámaras alrededor del garaje. "No vamos a entrar en detalles sobre la cantidad de cámaras qué tenemos. Recopilaremos toda esa información y es algo que el FBI está observando”.

A view of pit road is seen with an #IStandWithBubba stencil painted on the grass

Photo by: NASCAR Media