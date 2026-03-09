Ir al contenido principal

Crónica de carrera
NASCAR Cup Phoenix

NASCAR: Blaney y Penske se llevan la victoria en un Phoenix repleto de accidentes

Dos problemas con las ruedas no fueron suficientes para impedir que Ryan Blaney se llevase la victoria en la carrera de la NASCAR Cup este domingo en el Phoenix Raceway.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Ryan Blaney, Team Penske

Ryan Blaney tuvo que sobreponerse a numerosos contratiempos para llevarse la victoria este domingo en la carrera de la NASCAR Cup disputada en el Phoenix Raceway. El piloto estadounidense protagonizó una gran remontada tras sufrir problemas con dos neumáticos y terminó imponiéndose tras una intensa lucha final.

Blaney logró mantener a raya a Christopher Bell, que montaba cuatro neumáticos nuevos y cruzó la meta en segunda posición después de liderar 176 de las 312 vueltas de la prueba. Kyle Larson completó el podio, mientras que Ty Gibbs fue cuarto y Denny Hamlin terminó quinto.

Bubba Wallace, William Byron, Tyler Reddick, Michael McDowell y Erik Jones completaron las diez primeras posiciones.

Shane van Gisbergen, por su parte, logró remontar hasta la undécima posición pese a sufrir dos trompos, continuando con su progresión en circuitos ovales. La carrera contó con un total de 12 periodos de bandera amarilla, igualando el récord de la Nascar Cup en Phoenix.

Watch: Desert dominator! Ryan Blaney holds off Bell at Phoenix for victory

Etapa 1 de la carrera de la Nascar Cup 2026 en Phoenix 

Joey Logano lideró la salida desde la pole position, mientras que Carson Hocevar tuvo que abandonar su séptimo puesto en parrilla y salir desde el fondo tras cambiar el alternador antes de la carrera.

El equipo de Zane Smith fue observado realizando ajustes no autorizados el sábado y parte de la sanción consistió en tener que cumplir un "pass-through" bajo bandera verde al inicio de la carrera. Pese a ello, logró mantenerse durante un tiempo en la vuelta del líder antes de que los tres coches de Penske le alcanzaran.

Penske ocupó durante varias vueltas las tres primeras posiciones, pero Tyler Reddick, en su intento por lograr su cuarta victoria consecutiva, rompió ese dominio al adelantar a Austin Cindric.

Cuando los líderes se encontraron con tráfico lento rodando en paralelo, Blaney aprovechó la oportunidad para superar a su compañero de equipo y hacerse con el liderato, camino de la victoria en la primera etapa.

Christopher Bell adelantó a Reddick y Logano en los últimos compases para cruzar la meta en segunda posición, seguido de Logano, Reddick y Hamlin. Austin Cindric, Daniel Suárez, Ty Gibbs, William Byron y Ross Chastain completaron las diez primeras posiciones.

Blaney llegó a doblar hasta el 26º clasificado, mientras que Riley Herbst recibió el "free pass" durante el descanso de la etapa.

Joey Logano, Team Penske, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Joey Logano, Team Penske, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Foto: Sean Gardner / Getty Images

Etapa 2 de la carrera de la Nascar Cup 2026 en Phoenix 

Bell salió primero del pit lane tras la parada en boxes, superando a los pilotos de Penske. Larson, que había arrancado desde la primera fila pero había caído fuera del top 10 al final de la primera etapa, fue sancionado por exceso de velocidad en el pit lane.

Bell se mantuvo al frente tras la reanudación, aunque los primeros problemas con los neumáticos aparecieron unas 30 vueltas después de comenzar la etapa. Kyle Busch golpeó el muro y regresó lentamente a boxes con el coche dañado. Al mismo tiempo, Shane van Gisbergen trompeó cuando rodaba entre los quince primeros tras sufrir un pinchazo.

Todo el pelotón pasó por boxes, pero Blaney tuvo que realizar una segunda parada para asegurarse de que las ruedas estaban bien apretadas. Antes de ese posible problema marchaba tercero. Wallace, por su parte, también tuvo que reiniciar desde la parte trasera tras ser sancionado por exceso de velocidad en el pit lane.

Brad Keselowski recibió el “free pass”. En la reanudación, Daniel Suárez perdió el control por el interior de Ryan Preece, se fue contra el muro y arrastró a Chase Elliott, que acabó trompeando. Josh Berry también sufrió ligeros daños en el morro, aunque todos los coches implicados lograron mantenerse en la vuelta del líder. Zane Smith, mientras tanto, consiguió recuperarse de la penalización inicial y obtuvo el “free pass” durante esa bandera amarilla. Además, una apuesta estratégica de Trackhouse con el “wave-around” devolvió a Connor Zilisch a la vuelta del líder.

En la siguiente reanudación, Joey Logano recuperó el liderato con un espectacular adelantamiento por el exterior sobre Bell. Sin embargo, Bell tenía mejor ritmo en tandas largas y volvió a ponerse al frente a medida que avanzaba la etapa.

Chase Briscoe superó a Tyler Reddick para colocarse tercero, pero poco después perdió una rueda y se estrelló con fuerza contra el muro exterior, lo que provocó una nueva bandera amarilla. Fue el primer piloto en retirarse definitivamente al garaje durante la carrera del domingo y ya no regresó a pista. Erik Jones recibió el "free pass".

Joey Logano, Team Penske, Ryan Blaney, Team Penske

Joey Logano, Team Penske, Ryan Blaney, Team Penske

Foto: Meg Oliphant / Getty Images

Logano volvió a salir primero del pit lane tras la siguiente parada, mientras que los problemas con las ruedas continuaban para Blaney. El piloto de Penske había logrado remontar hasta situarse entre los diez primeros, pero tuvo que detenerse en el box de su compañero de equipo para que le apretaran otra rueda.

El siguiente incidente relacionado con los neumáticos lo protagonizó Noah Gragson, justo cuando Bell recuperaba el control de la carrera. Gragson se fue contra el muro tras sufrir un fallo en los frenos, lo que permitió a Van Gisbergen recibir el "free pass". Bajo esa misma bandera amarilla, Byron, Zilisch y McDowell también sufrieron pinchazos y tuvieron que entrar a boxes cuando el pit lane estaba cerrado. Cole Custer, además, golpeó algunos restos en la pista y tuvo que ser empujado detrás del muro.

Denny Hamlin formó parte de un pequeño grupo de pilotos que optaron por montar solo dos neumáticos, mientras que los compañeros de RFK Racing, Ryan Preece y Brad Keselowski, decidieron quedarse en pista. Su apuesta duró poco, ya que Hamlin se puso líder y ambos comenzaron a perder posiciones.

Bell adelantó después a Hamlin y se llevó la victoria en la segunda etapa. Tras él cruzaron la meta Hamlin, Logano, Chris Buescher, Wallace, Cindric, Hocevar, Reddick, Larson y Todd Gilliland.

Kyle Busch recibió el "free pass", lo que significaba que los 34 coches que seguían en carrera estaban nuevamente en la vuelta del líder. Para entonces, Noah Gragson, Cole Custer y Chase Briscoe ya se habían visto obligados a abandonar la prueba.

Etapa 3 de la carrera de la Nascar Cup 2026 en Phoenix 

En la última parte de la carrera, Bell mantuvo el control durante muchas vueltas, hasta que Connor Zilisch perdió el control y provocó otra bandera amarilla tras tocarse con Ryan Preece.

Con los juegos de neumáticos empezando a escasear, algunos pilotos apostaron por estrategias diferentes. Bell montó dos neumáticos, mientras otros optaban por quedarse en pista.

 

En una de las reanudaciones más caóticas del día, Logano tocó a Ross Chastain en mitad del pelotón, provocando un accidente que también afectó a Anthony Alfredo y Austin Cindric.

Más adelante, Blaney empezó a presionar con fuerza a Bell por el liderato e incluso llegó a golpearle ligeramente por detrás intentando adelantarle. Sin embargo, un nuevo pinchazo y trompo de Van Gisbergen provocó otra neutralización justo antes de que completara la maniobra.

Con 25 vueltas para el final llegó una nueva bandera amarilla tras un pinchazo de Austin Dillon. En la parada posterior, muchos equipos optaron por montar solo dos neumáticos. Ty Gibbs salió primero de boxes, seguido por Blaney, mientras que Bell apostó por cuatro neumáticos y cayó hasta la octava posición.

La reanudación fue muy caótica, con un accidente múltiple en la parte trasera del pelotón en el que se vieron implicados Zane Smith, Ty Dillon y John Hunter Nemechek.

En el reinicio definitivo, Blaney empujó a Gibbs para separarse de Larson y poco después le adelantó para hacerse con el liderato. A partir de ahí, tuvo que defenderse de la remontada de Bell, que redujo la distancia rápidamente, aunque ya sin tiempo suficiente para intentar el adelantamiento.

Blaney cruzó finalmente la meta en primera posición tras una carrera llena de incidentes, culminando una remontada épica para el equipo Penske.

Resultados de la carrera de la Nascar Cup 2026 en Phoenix 

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono
1 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 312

3:32'11.109

   11 65  
2 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 312

+0.399

3:32'11.508

 0.399 11 54  
3 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 312

+2.175

3:32'13.284

 1.776 11 36  
4 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 312

+2.608

3:32'13.717

 0.433 11 36  
5 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 312

+2.914

3:32'14.023

 0.306 11 47  
6 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 312

+3.563

3:32'14.672

 0.649 12 37  
7 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 312

+4.569

3:32'15.678

 1.006 14 32  
8 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 312

+5.039

3:32'16.148

 0.470 11 39  
9 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 312

+5.694

3:32'16.803

 0.655 12 28  
10 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 312

+6.086

3:32'17.195

 0.392 11 27  
11 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 312

+6.304

3:32'17.413

 0.218 14 26  
12 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 312

+6.413

3:32'17.522

 0.109 11 26  
13 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 312

+6.709

3:32'17.818

 0.296 10 24  
14 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 312

+7.126

3:32'18.235

 0.417 11 30  
15 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 312

+7.223

3:32'18.332

 0.097 10 22  
16 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 312

+7.532

3:32'18.641

 0.309 11 21  
17 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 312

+8.422

3:32'19.531

 0.890 15 20  
18 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 312

+9.141

3:32'20.250

 0.719 13 19  
19 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 312

+9.230

3:32'20.339

 0.089 11 18  
20 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 312

+9.627

3:32'20.736

 0.397 11 21  
21 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 312

+9.779

3:32'20.888

 0.152 11    
22 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 312

+9.896

3:32'21.005

 0.117 12 15  
23 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 312

+10.089

3:32'21.198

 0.193 14 14  
24 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 312

+10.504

3:32'21.613

 0.415 10 13  
25 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 312

+14.084

3:32'25.193

 3.580 13 12  
26 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 311

+1 Vuelta

3:32'36.461

 1 Vuelta 15 11  
27 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 294

+18 Vueltas

3:20'11.422

 17 Vueltas 15 10 Accidente
28 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 286

+26 Vueltas

3:32'23.592

 8 Vueltas 13 10  
29
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 281

+31 Vueltas

3:12'11.753

 5 Vueltas 13 8 Suspensión
30 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 254

+58 Vueltas

2:53'23.934

 27 Vueltas 13 11 Accidente
31 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 253

+59 Vueltas

2:49'51.927

 1 Vuelta 10 23 Accidente
32
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 253

+59 Vueltas

2:49'52.733

 0.806 10 5 Accidente
33
A. Alfredo Hendrick Motorsports
 48 Chevrolet 217

+95 Vueltas

2:30'27.403

 36 Vueltas 10   Accidente
34 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 216

+96 Vueltas

2:21'53.619

 1 Vuelta 8 13 Accidente
35 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 159

+153 Vueltas

1:38'34.504

 57 Vueltas 7 2 Radiator
36 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 155

+157 Vueltas

1:35'02.193

 4 Vueltas 6 1 Accidente
37 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 131

+181 Vueltas

1:18'36.162

 24 Vueltas 5 1 Accidente
Ver resultados

