NASCAR: Blaney y Penske se llevan la victoria en un Phoenix repleto de accidentes

Ryan Blaney tuvo que sobreponerse a numerosos contratiempos para llevarse la victoria este domingo en la carrera de la NASCAR Cup disputada en el Phoenix Raceway. El piloto estadounidense protagonizó una gran remontada tras sufrir problemas con dos neumáticos y terminó imponiéndose tras una intensa lucha final.

Blaney logró mantener a raya a Christopher Bell, que montaba cuatro neumáticos nuevos y cruzó la meta en segunda posición después de liderar 176 de las 312 vueltas de la prueba. Kyle Larson completó el podio, mientras que Ty Gibbs fue cuarto y Denny Hamlin terminó quinto.

Bubba Wallace, William Byron, Tyler Reddick, Michael McDowell y Erik Jones completaron las diez primeras posiciones.

Shane van Gisbergen, por su parte, logró remontar hasta la undécima posición pese a sufrir dos trompos, continuando con su progresión en circuitos ovales. La carrera contó con un total de 12 periodos de bandera amarilla, igualando el récord de la Nascar Cup en Phoenix.

Etapa 1 de la carrera de la Nascar Cup 2026 en Phoenix

Joey Logano lideró la salida desde la pole position, mientras que Carson Hocevar tuvo que abandonar su séptimo puesto en parrilla y salir desde el fondo tras cambiar el alternador antes de la carrera.

El equipo de Zane Smith fue observado realizando ajustes no autorizados el sábado y parte de la sanción consistió en tener que cumplir un "pass-through" bajo bandera verde al inicio de la carrera. Pese a ello, logró mantenerse durante un tiempo en la vuelta del líder antes de que los tres coches de Penske le alcanzaran.

Penske ocupó durante varias vueltas las tres primeras posiciones, pero Tyler Reddick, en su intento por lograr su cuarta victoria consecutiva, rompió ese dominio al adelantar a Austin Cindric.

Cuando los líderes se encontraron con tráfico lento rodando en paralelo, Blaney aprovechó la oportunidad para superar a su compañero de equipo y hacerse con el liderato, camino de la victoria en la primera etapa.

Christopher Bell adelantó a Reddick y Logano en los últimos compases para cruzar la meta en segunda posición, seguido de Logano, Reddick y Hamlin. Austin Cindric, Daniel Suárez, Ty Gibbs, William Byron y Ross Chastain completaron las diez primeras posiciones.

Blaney llegó a doblar hasta el 26º clasificado, mientras que Riley Herbst recibió el "free pass" durante el descanso de la etapa.

Joey Logano, Team Penske, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Foto: Sean Gardner / Getty Images

Etapa 2 de la carrera de la Nascar Cup 2026 en Phoenix

Bell salió primero del pit lane tras la parada en boxes, superando a los pilotos de Penske. Larson, que había arrancado desde la primera fila pero había caído fuera del top 10 al final de la primera etapa, fue sancionado por exceso de velocidad en el pit lane.

Bell se mantuvo al frente tras la reanudación, aunque los primeros problemas con los neumáticos aparecieron unas 30 vueltas después de comenzar la etapa. Kyle Busch golpeó el muro y regresó lentamente a boxes con el coche dañado. Al mismo tiempo, Shane van Gisbergen trompeó cuando rodaba entre los quince primeros tras sufrir un pinchazo.

Todo el pelotón pasó por boxes, pero Blaney tuvo que realizar una segunda parada para asegurarse de que las ruedas estaban bien apretadas. Antes de ese posible problema marchaba tercero. Wallace, por su parte, también tuvo que reiniciar desde la parte trasera tras ser sancionado por exceso de velocidad en el pit lane.

Brad Keselowski recibió el “free pass”. En la reanudación, Daniel Suárez perdió el control por el interior de Ryan Preece, se fue contra el muro y arrastró a Chase Elliott, que acabó trompeando. Josh Berry también sufrió ligeros daños en el morro, aunque todos los coches implicados lograron mantenerse en la vuelta del líder. Zane Smith, mientras tanto, consiguió recuperarse de la penalización inicial y obtuvo el “free pass” durante esa bandera amarilla. Además, una apuesta estratégica de Trackhouse con el “wave-around” devolvió a Connor Zilisch a la vuelta del líder.

En la siguiente reanudación, Joey Logano recuperó el liderato con un espectacular adelantamiento por el exterior sobre Bell. Sin embargo, Bell tenía mejor ritmo en tandas largas y volvió a ponerse al frente a medida que avanzaba la etapa.

Chase Briscoe superó a Tyler Reddick para colocarse tercero, pero poco después perdió una rueda y se estrelló con fuerza contra el muro exterior, lo que provocó una nueva bandera amarilla. Fue el primer piloto en retirarse definitivamente al garaje durante la carrera del domingo y ya no regresó a pista. Erik Jones recibió el "free pass".

Joey Logano, Team Penske, Ryan Blaney, Team Penske Foto: Meg Oliphant / Getty Images

Logano volvió a salir primero del pit lane tras la siguiente parada, mientras que los problemas con las ruedas continuaban para Blaney. El piloto de Penske había logrado remontar hasta situarse entre los diez primeros, pero tuvo que detenerse en el box de su compañero de equipo para que le apretaran otra rueda.

El siguiente incidente relacionado con los neumáticos lo protagonizó Noah Gragson, justo cuando Bell recuperaba el control de la carrera. Gragson se fue contra el muro tras sufrir un fallo en los frenos, lo que permitió a Van Gisbergen recibir el "free pass". Bajo esa misma bandera amarilla, Byron, Zilisch y McDowell también sufrieron pinchazos y tuvieron que entrar a boxes cuando el pit lane estaba cerrado. Cole Custer, además, golpeó algunos restos en la pista y tuvo que ser empujado detrás del muro.

Denny Hamlin formó parte de un pequeño grupo de pilotos que optaron por montar solo dos neumáticos, mientras que los compañeros de RFK Racing, Ryan Preece y Brad Keselowski, decidieron quedarse en pista. Su apuesta duró poco, ya que Hamlin se puso líder y ambos comenzaron a perder posiciones.

Bell adelantó después a Hamlin y se llevó la victoria en la segunda etapa. Tras él cruzaron la meta Hamlin, Logano, Chris Buescher, Wallace, Cindric, Hocevar, Reddick, Larson y Todd Gilliland.

Kyle Busch recibió el "free pass", lo que significaba que los 34 coches que seguían en carrera estaban nuevamente en la vuelta del líder. Para entonces, Noah Gragson, Cole Custer y Chase Briscoe ya se habían visto obligados a abandonar la prueba.

Etapa 3 de la carrera de la Nascar Cup 2026 en Phoenix

En la última parte de la carrera, Bell mantuvo el control durante muchas vueltas, hasta que Connor Zilisch perdió el control y provocó otra bandera amarilla tras tocarse con Ryan Preece.

Con los juegos de neumáticos empezando a escasear, algunos pilotos apostaron por estrategias diferentes. Bell montó dos neumáticos, mientras otros optaban por quedarse en pista.

En una de las reanudaciones más caóticas del día, Logano tocó a Ross Chastain en mitad del pelotón, provocando un accidente que también afectó a Anthony Alfredo y Austin Cindric.

Más adelante, Blaney empezó a presionar con fuerza a Bell por el liderato e incluso llegó a golpearle ligeramente por detrás intentando adelantarle. Sin embargo, un nuevo pinchazo y trompo de Van Gisbergen provocó otra neutralización justo antes de que completara la maniobra.

Con 25 vueltas para el final llegó una nueva bandera amarilla tras un pinchazo de Austin Dillon. En la parada posterior, muchos equipos optaron por montar solo dos neumáticos. Ty Gibbs salió primero de boxes, seguido por Blaney, mientras que Bell apostó por cuatro neumáticos y cayó hasta la octava posición.

La reanudación fue muy caótica, con un accidente múltiple en la parte trasera del pelotón en el que se vieron implicados Zane Smith, Ty Dillon y John Hunter Nemechek.

En el reinicio definitivo, Blaney empujó a Gibbs para separarse de Larson y poco después le adelantó para hacerse con el liderato. A partir de ahí, tuvo que defenderse de la remontada de Bell, que redujo la distancia rápidamente, aunque ya sin tiempo suficiente para intentar el adelantamiento.

Blaney cruzó finalmente la meta en primera posición tras una carrera llena de incidentes, culminando una remontada épica para el equipo Penske.

Resultados de la carrera de la Nascar Cup 2026 en Phoenix