NASCAR: Hamlin derrota a Elliott para ganar la carrera de Las Vegas

El pasado otoño, Denny Hamlin alcanzó un hito en su carrera al lograr su victoria número 60 en la NASCAR Cup en el Las Vegas Motor Speedway, un triunfo que dedicó emocionado a su padre. Desde entonces, sin embargo, el piloto estadounidense ha tenido que afrontar meses muy duros: primero llegó una amarga derrota en la lucha por el título y, durante el parón invernal, perdió a su padre en un incendio que afectó a la vivienda familiar mientras éste se encontraba delicado de salud.

Pero este domingo, Hamlin regresó a lo más alto en Las Vegas. El piloto de Joe Gibbs Racing volvió a cruzar el Victory Lane del óvalo de Nevada para celebrar su 61ª victoria en la categoría, la primera además en lo que va de temporada 2026.

"Sabía que me iba a llevar unas semanas volver a sentirme con ganas de pilotar" explicó Hamlin al recordar cómo tuvo que regresar a las carreras tras todo lo ocurrido. "En las últimas semanas he recuperado la pasión, he vuelto a centrarme. Y estas son grandes oportunidades para nosotros".

El estadounidense también quiso acordarse de su familia en un momento tan especial.

"Al final, este es un deporte muy familiar. Mi familia ha hecho muchísimos sacrificios para ayudarme a llegar hasta aquí. Ahora tengo a tres generaciones de Hamlin siguiéndome y apoyándome. Es fantástico que mi madre haya podido ver esto. Sé que mi padre sigue ahí arriba diciendo: '¡ese es mi chico!'. Ha sido un día increíble".

Por detrás del ganador, Chase Elliott cruzó la línea de meta en segunda posición, con William Byron completando el podio. Christopher Bell terminó cuarto, mientras que Ty Gibbs cerró el top cinco.

El top 10 lo completaron Chris Buescher, Kyle Larson, Chase Briscoe, Bubba Wallace y Brad Keselowski.

Watch: Victorious Hamlin celebrates 'family sport' of racing

Etapa 1 de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Las Vegas

Denny Hamlin se colocó líder en los primeros compases de la carrera tras superar a Christopher Bell, mientras que en la zona media del pelotón Shane van Gisbergen estuvo a punto de ver cómo su carrera terminaba de forma prematura. El neozelandés tocó a Erik Jones y su coche se cruzó en plena pista, aunque logró salvar la situación mientras se deslizaba hacia la parte baja del óvalo.

El resto del primer segmento se disputó sin neutralizaciones, lo que obligó a los equipos a realizar paradas en boxes con bandera verde. En ese proceso, Justin Allgaier y Chase Briscoe fueron sancionados por exceso de velocidad en el pit lane, lo que les hizo perder la vuelta del líder. No fueron los únicos en esa situación, ya que varios pilotos quedaron doblados mientras los coches de Joe Gibbs Racing dominaban con claridad el inicio de la carrera.

En la lucha por la cabeza, Bell terminó superando a Hamlin mientras ambos se abrían paso entre el tráfico, y poco a poco comenzó a escaparse cuando su compañero empezó a perder ritmo. El piloto estadounidense llegó a doblar hasta el coche que rodaba en 21ª posición, y se llevó así la victoria en el Stage 1 por delante de Kyle Larson, Hamlin, Ty Gibbs, Bubba Wallace, William Byron, Ryan Preece, Chase Elliott, Ryan Blaney y Tyler Reddick.

Por su parte, Riley Herbst, que rodaba en la 22ª posición, recibió el free pass, lo que le permitió recuperar la vuelta del líder.

Etapa 2 de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Las Vegas

Durante la pausa entre segmentos, el equilibrio de fuerzas cambió de forma repentina, pasando del dominio de Joe Gibbs Racing al de Hendrick Motorsports. Tanto Ty Gibbs como Denny Hamlin fueron sancionados por exceso de velocidad en el pit lane, lo que les obligó a salir desde la parte trasera del pelotón. Eso dejó a Christopher Bell enfrentándose en la resalida a un trío de coches de Hendrick.

Bell mantuvo un intenso duelo rueda a rueda con Kyle Larson, antes de que Chase Elliott se metiera por el interior y la pelea pasara a ser de tres en paralelo, una situación que estuvo a punto de terminar en contacto. Poco después, William Byron se sumó a la batalla, empujando a Larson hacia delante y poniendo fin a esa lucha por la cabeza.

A mitad del segundo segmento llegó otra ronda de paradas en boxes con bandera verde. En ese momento, tanto Todd Gilliland como el vigente ganador de la carrera, Josh Berry, fueron sancionados por exceso de velocidad en el pit lane, algo especialmente costoso para el piloto del coche número 21.

Con el paso de las vueltas, Larson trataba de doblar a Kyle Busch, que ya estaba dos vueltas por detrás, pero el piloto de Richard Childress Racing se resistía. Ambos llegaron incluso a rozarse ligeramente cuando Busch tocó el muro, lo que abrió la puerta para que Byron superara a su compañero de equipo y se llevase la victoria en el segundo segmento.

La tensión no terminó ahí. Un frustrado Busch llegó a golpear ligeramente a Larson al entrar en la curva 3. Mientras tanto, en la zona media del pelotón, Carson Hocevar tuvo que entrar en boxes por un pinchazo, y además excedió la velocidad en el pit lane, complicando todavía más la carrera del equipo del coche número 77.

Finalmente, Byron se llevó el Stage 2 por delante de Larson, Bell, Bubba Wallace, Hamlin, Tyler Reddick, Chris Buescher, Ryan Preece, Elliott y Austin Cindric.

Por su parte, Ross Chastain, que rodaba en la 19ª posición, recibió el free pass, lo que le permitió recuperar la vuelta del líder.

Etapa 3 de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Las Vegas

En el segmento final, Denny Hamlin tomó el control de la carrera, recuperándose de la sanción por exceso de velocidad que había sufrido anteriormente. Sin embargo, en medio del tráfico perdió momentáneamente el liderato frente a William Byron, justo antes de que llegara la primera —y única— bandera amarilla natural de toda la carrera.

El incidente lo provocó Connor Zilisch, que trompeó al intentar evitar a un más lento Ricky Stenhouse Jr., dañando además el morro de su coche número 88.

La neutralización también perjudicó a Ryan Blaney y Austin Cindric, que se encontraban en el pit lane en ese momento y perdieron toda su posición en pista debido al momento en el que apareció la amarilla.

Tras las paradas, Christopher Bell salió líder de boxes, aprovechando la ventaja estratégica de contar con el pit box número 1. Mientras tanto, Chase Briscoe recibió el free pass después de haber pasado 172 vueltas fuera de la vuelta del líder, y rápidamente comenzó a remontar posiciones.

En la resalida, Hamlin volvió a abrirse paso hasta alcanzar a su compañero de equipo y recuperó el liderato, una posición que ya no volvería a perder. Chase Elliott intentó recortar la distancia en las últimas vueltas, pero no logró acercarse lo suficiente como para disputar la victoria.

La carrera dejó también tensión tras la bandera a cuadros, con un enfrentamiento entre Daniel Suarez y Ross Chastain, que fueron compañeros de equipo en Trackhouse Racing entre 2022 y 2025.