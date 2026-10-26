NASCAR Cup Talladega II

"Estoy contento de estar vivo": así fue el aterrador accidente de Joey Logano en la NASCAR

La carrera de la NASCAR Cup Series en Talladega se paró con bandera roja tras un violento accidente en el que se vieron implicados varios coches, con Joey Logano volcando.

Nick DeGroot

Publicado: 26 oct 2026, 8:37

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La carrera de la NASCAR Cup en el Talladega Superspeedway se suspendió de inmediato tras un aterrador accidente, en el que Joey Logano dio varias vueltas de campana y Riley Herbst sufrió un impactante choque contra el muro interior.

Se mostró inmediatamente la bandera roja cuando solo quedaban cinco vueltas para el final, y los equipos de seguridad comenzaron a trabajar para volver a poner el coche de Logano en su posición natural.

Logano luchaba por el liderato de la carrera cuando su coche se desvió ligeramente tras un choque en el trióvalo. Perdió el control y dio vueltas de campana en la pista tras chocar con Hocevar, quedando completamente boca abajo. El coche se deslizó por la pista sobre el techo y, afortunadamente, nadie chocó contra el #22 del Team Penske.

Varios coches quedaron destrozados en la colisión múltiple. Herbst se estrelló contra el muro exterior, aparentemente sin frenos, chocando con extrema fuerza. Salió con cautela de su vehículo, pero pareció haber quedado sin aliento.

El accidente, en la vuelta 183, afectó a Logano, Herbst, Hocevar, Austin Cindric, Brad Keselowski, Daniel Suárez, AJ Allmendinger, Chris Buescher, Chase Briscoe, Berry, Erik Jones, Ricky Stenhouse, Alex Bowman, Connor Zilisch y Shane Van Gisbergen, con al menos 15 coches dañados.

"Sinceramente, aún no he visto la repetición, aunque… Supongo que aquí la tenemos", dijo Logano a las puertas del centro médico del circuito, antes de ver las imágenes. "Veamos qué ha pasado aquí. Me está empujando al final de esta curva. ¿Y luego va a empujar en el trióvalo, quizá? Sí, parece que me dieron un pequeño empujón en el lugar equivocado. Y en ese momento, fue un auténtico momento al estilo 'Talladega Night'. Es como: 'Oh, no, estoy boca abajo, esto no pinta bien'".

"No puedo dar las gracias lo suficiente al equipo de seguridad. Hicieron un trabajo increíble al enderezar el coche. Aguantó muy bien. La última vez que volqué, la jaula antivuelco se me aplastó contra la cabeza. Y esta vez, no vimos que se deformara en absoluto. Agradezco lo que ha hecho la NASCAR. Gracias al equipo de seguridad por sacarme de allí sano y salvo; ha habido algunos golpes muy fuertes en esta carrera. Sí, simplemente estoy feliz de estar vivo".

Herbst y el resto de pilotos implicados también fueron examinados y dados de alta en el centro médico. Herbst apareció más tarde con una escayola en la muñeca izquierda y declaró a la NBC: "Sí, estoy bien. Ha sido un accidente grave, pero solo quiero dar las gracias a 23XI y a Toyota por su apoyo. Ha sido un año de altibajos, por decirlo suavemente. Así que pensé que teníamos opciones al final. Nos quedamos un poco rezagados, pero remontamos y, al final, nos vimos envueltos en ese accidente".

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