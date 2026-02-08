Cómo la NASCAR ayuda a Estados Unidos a lograr un oro en los Juegos de invierno

La NASCAR no suele ser conocida como un deporte de invierno, pero ha decidido utilizar sus herramientas para ayudar al Team USA a ir más rápido en los Juegos Olímpicos de Invierno. El equipo de investigación y desarrollo de NASCAR está construyendo modelos virtuales de atletas olímpicos y creando versiones a escala real impresas en 3D para realizar pruebas en túnel de viento y análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD), con el objetivo de encontrar ajustes que permitan a los atletas ganar velocidad.

La relación entre NASCAR y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) se estableció a partir de una presentación de TotalSim, una empresa de ingeniería que trabaja con NASCAR en diversos proyectos de análisis CFD. El vicepresidente de rendimiento de vehículos de NASCAR, el Dr. Eric Jacuzzi, explicó que TotalSim pidió llevar a algunos atletas olímpicos y responsables del comité a visitar las instalaciones de I+D de NASCAR en Carolina del Norte, y durante esa visita el Dr. Jacuzzi se encontró con un conocido que trabajaba para el comité olímpico.

USA Luge conoce a la NASCAR

Ese conocido era Mike Levine, y su puesto en el departamento de Performance Pathways and Innovation del USOPC le llevó de forma natural a preguntar al Dr. Jacuzzi si NASCAR estaría interesada en evaluar a atletas olímpicos y sus herramientas con el objetivo de mejorar el rendimiento. USA Luge fue el grupo que más sentido tenía analizar, así que tras algunas conversaciones iniciales, el Dr. Jacuzzi viajó a sus instalaciones de entrenamiento en septiembre y rápidamente vio que NASCAR podía aportar desde el punto de vista del rendimiento.

Jacuzzi llevó el proyecto al vicepresidente ejecutivo de NASCAR, John Probst, quien no solo lo aprobó, sino que también comenzó a trabajar para incorporar recursos adicionales de proveedores de NASCAR en forma de herramientas de desarrollo de rendimiento. También involucraron al Chief Brand Officer, Tim Clark, para evaluar las oportunidades comerciales del proyecto, lo que finalmente llevó a NASCAR a cerrar un acuerdo de patrocinio y branding con USA Luge, además de la colaboración técnica.

Escaneado 3D de atletas olímpicos

Una vez establecida la relación, todo avanzó muy rápido. El Dr. Jacuzzi viajó en diciembre a una prueba de la Copa del Mundo de Luge en Park City, Utah, y puso en marcha de inmediato la parte de análisis técnico construyendo una estructura que permitía escanear en 3D a los atletas y sus trineos. Estos escaneos 3D están siendo convertidos en modelos que pueden analizarse mediante CFD y que, más adelante, se imprimirán en 3D para llevarlos al túnel de viento con pista móvil de WindShear y realizar un análisis aún más exhaustivo.

NASCAR recurrió de inmediato a su red de socios técnicos y contactó con Kevin Rau, de Digital Reality Scanning, para completar los escaneos de los atletas y sus trineos. NASCAR suele trabajar con Rau cuando un fabricante presenta una carrocería nueva o actualizada para realizar el escaneo y compararlo con el CAD presentado. Rau se mostró tan entusiasmado con el proyecto como NASCAR y ofreció una semana de su tiempo en Park City para escanear a todos los atletas y su equipamiento. El equipo de I+D de NASCAR construyó una estructura que transportaron a las instalaciones y que permitió a Rau escanear más fácilmente a los atletas y trineos sin necesidad de añadir marcadores.

Análisis CFD de atletas olímpicos

Estos escaneos 3D se convertirán en modelos tridimensionales que NASCAR analizará con la ayuda de TotalSim. El Dr. Jacuzzi explicó que existía una oportunidad de transferencia de conocimiento desde TotalSim, que trabajó con Honda para mejorar el rendimiento de los equipos olímpicos de bobsleigh y skeleton de Estados Unidos. Ingenieros de Honda ya han realizado pruebas con los atletas y su equipamiento en el túnel de viento del Honda Automotive Laboratories of Ohio (HALO), y el grupo de NASCAR cree que puede adoptar algunas de las mejores prácticas a través de TotalSim, siguiendo un proceso similar de creación de modelos CFD antes de pasar al túnel de viento.

TotalSim va a donar parte de su tiempo y recursos al proyecto de NASCAR, lo que consistirá principalmente en configurar los modelos iniciales para el grupo de I+D de NASCAR, de modo que puedan avanzar de forma más eficiente a la fase de iteración y comenzar a probar cambios.

Impresión 3D a escala real de atletas olímpicos

Una vez completado el análisis CFD, NASCAR planea imprimir en 3D modelos de la atleta de individual femenino y su trineo, así como de los atletas de dobles masculinos y su trineo, como punto de partida para el análisis. El Dr. Jacuzzi se mostró especialmente entusiasmado al revisar las normas y restricciones de algunas categorías y comentó que "el trineo de dobles masculinos es un poco el salvaje oeste, así que creemos que ahí podemos marcar una diferencia importante".

El laboratorio de impresión 3D recientemente inaugurado en el centro de I+D de NASCAR se utilizará para crear estas piezas, empleando las impresoras Stratasys F900 y Fortus 450mc para fabricar impresiones modulares de los atletas y los trineos. Estas piezas modulares permitirán llevar distintas iteraciones de los diseños al túnel de viento con pista móvil, de modo que puedan intercambiarse para probar diferentes formas o posiciones durante las pruebas.

Objetivos de la colaboración

La primera fase del análisis se centrará en mejorar la forma de los trineos para reducir la resistencia aerodinámica, y NASCAR espera estar en el túnel de viento con su primer modelo este verano para comenzar las pruebas. Las conversaciones iniciales mostraron que muchos de los diseños actuales de trineos se basan más en conocimiento tradicional que en análisis técnico, por lo que el Dr. Jacuzzi ve oportunidades de mejora inmediata del rendimiento simplemente replicando conceptos habituales en NASCAR, como reducir la altura de los trineos para disminuir la resistencia.

Miembros del equipo de aerodinámica de NASCAR, como Chris Popiela y Tracy Halpin, ya se han unido al Dr. Jacuzzi en el proyecto, y él espera que el grupo crezca rápidamente, ya que muchos están entusiasmados por trabajar en algo que se sale completamente de su ámbito habitual. El Dr. Jacuzzi también considera que el proyecto es beneficioso para NASCAR porque es muy diferente a lo que analizan a diario, lo que les ofrece la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva y les ayuda a pensar en soluciones aerodinámicas novedosas para los coches de carreras.

Según el Dr. Jacuzzi, se trata de una colaboración a largo plazo y el objetivo final es construir algo que permita a USA Luge diferenciarse del resto de competidores en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034 en Utah. Aunque Utah 2034 aún queda lejos, NASCAR se centrará en objetivos incrementales e irá iterando los diseños cada año hasta entonces, comenzando con la Copa del Mundo de Luge de 2026. El Dr. Jacuzzi no se detiene ahí, ya que esta misma semana viaja a Cortina d’Ampezzo, en Italia, para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, con el fin de observar al equipo de USA Luge y tomar notas para futuros análisis.