El Clash de la NASCAR vuelve a retrasarse por una nevada histórica

Las históricas nevadas en Carolina del Norte han obligado a la NASCAR a posponer, una vez más, su carrera de exhibición de pretemporada. En un principio, el Cook Out Clash en el Bowman Gray Stadium debía celebrarse entre el sábado y el domingo.

Sin embargo, debido a un ciclón explosivo que ha dejado casi 30 centímetros de nieve en toda la región, la NASCAR Cup Series ha tenido que cambiar sus planes varias veces. El Clash se redujo a un evento de un solo día, para el domingo, antes de que se aplazara todo al lunes. Y aunque la tormenta ya ha pasado y el cielo está despejado, la nieve sigue ahí, y llevará tiempo limpiar todas las carreteras. También está el problema del hielo, ya que la temperatura seguirá oscilando por encima y por debajo de los cero grados en los próximos días.

Como resultado, la NASCAR ha pospuesto el evento hasta el miércoles, retrasándolo otros dos días, mientras Winston-Salem y el resto de Carolina del Norte esperan a que las temperaturas suban un poco más y se derrita la nieve y el hielo.

"Debido a los efectos del histórico clima invernal en toda la región de Carolina del Norte, el Clash se ha reprogramado para el miércoles 4 de febrero", se pudo leer en un comunicado del circuito. "La NASCAR sigue trabajando en una estrecha colaboración con la ciudad de Winston-Salem y el Departamento de Transporte de Carolina del Norte. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para celebrar un evento seguro".

El vicepresidente ejecutivo de NASCAR y el director de innovación de Racing Innovation Officer, Ben Kennedy, publicó el siguiente comunicado: "La madre naturaleza nos ha dado todo lo que tenía, pero la seguridad siempre es lo primero. El Clash se celebrará ahora el miércoles, lo que dará tiempo a la ciudad para centrarse en las necesidades de la comunidad y garantizar un viaje más seguro para los aficionados y los equipos. Nosotros trabajando sin descanso para preparar el circuito de Bowman Gray. ¡Nos vemos en The Madhouse!".

Según 'AccuWeather', las temperaturas alcanzarán una máxima de casi 4 grados el lunes, y de 6 el martes y el miércoles. Sin embargo, la temperatura volverá a bajar por debajo de cero grados centígrados por la noche y, actualmente, hay posibilidad de lluvias para la nueva jornada de carreras. La NASCAR ya ha trabajado para despejar la pista, pero muchas partes del estado siguen paralizadas, y varias carreteras son prácticamente intransitables.

Nuevos horarios del Clash de la NASCAR 2026 para el miércoles 4 de febrero

19:30h para España: entrenamientos libres y clasificación

22:30h para España: Last Chance Qualifier (Carrera de repesca)

0:00h para España: carrera del Clash de la NASCAR