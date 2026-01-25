Button, interesado en una carrera de camionetas de NASCAR tras su retirada

El campeón del mundo de la Fórmula 1 en 2009, Jenson Button, lo ha conseguido todo. Ha alcanzado la cima del Gran Circo, se ha proclamado campeón de Super GT, ha competido en la 24 Horas de Le Mans y en la NASCAR Cup Series, ¡e incluso ha pilotado un stock car de la NASCAR en Le Mans!

El año pasado, anunció sus planes de retirarse tras la prueba final del Mundial de Resistencia 2025, las 8 Horas de Baréin. Pero, como todos los pilotos, la competición no se puede dejar de lado así como así. Sigue corriendo con algunos coches históricos y antiguos, y durante la retransmisión de las 24 Horas de Daytona en Peacock (plataforma de la televisión estadounidense NBC), expresó su deseo de competir en otra cosa.

Hablando con Marty Snider y Steve Letarte, Snider le preguntó si realmente lo tenía todo finiquitado con el automovilismo profesional. "Bueno, acabas de hablar de que la NASCAR va a San Diego", dijo con una sonrisa, provocando las risas de los presentes. "Es mi carrera local ahora [el inglés vive en la zona de Los Ángeles]. ¿Alguien tiene un camión [Trucks, tercera categoría de la NASCAR] que quiera que conduzca?".

Más tarde añadió: "Si tiene volante y palanca de cambios, allí estaré... Así que sí, me encantaría correr una carrera de camiones si es posible".

La NASCAR llevará sus tres divisiones nacionales (Cup Series, O'Reilly Auto Parts Series y Trucks Series) a la base naval de Coronado el fin de semana del 19 al 21 de junio, donde se disputará una carrera en un nuevo circuito urbano, en una base militar activa en San Diego.

Jenson Button, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Button tiene cierta experiencia en la NASCAR, y no solo en la famosa participación del Garaje 56 en Le Mans. El inglés de 46 años participó en tres carreras de la Cuo durante la temporada 2023, todas ellas en circuitos urbanos. Salió en 24ª posición y terminó 18º en Austin, se clasificó en un impresionante 8º puesto en el circuito urbano de Chicago antes de terminar 21º, y su última participación fue en el circuito de Indianápolis, donde salió en 31ª posición y terminó 28º.

Sin duda, es posible que se incorpore a la parrilla, y seguramente a varios equipos de la Truck Series les encantaría tener a un campeón del mundo de F1 al volante. También está el camión estrella de Kaulig Racing, con Ram presionando para traer a grandes nombres para pilotar su coche #25 durante todo el año. Tony Stewart, miembro del Salón de la Fama de la NASCAR, está listo para hacer un regreso sorpresa a la competición con ese camión en la apertura de la temporada en Daytona, así que tal vez Button debería llamar a Matt Kaulig.

El buen amigo de Button y copiloto de Garage 56, Jimmie Johnson, tiene un calendario parcial este año en la NASCAR, y el siete veces campeón ya había anunciado sus planes de correr tanto en la Truck Series como en la Cup Series en San Diego.

Más de la NASCAR: NASCAR Cup La NASCAR vuelve al formato Chase en 2026 para elegir al campeón