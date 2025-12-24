Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
NASCAR Cup

Brad Keselowski, piloto de NASCAR, sale del hospital tras ser operado

Keselowski tiene varias semanas para recuperarse completamente antes de volver a ponerse al volante de un coche de carreras

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Brad Keselowski, Roush Fenway Keselowski Racing Ford

El jueves de la semana pasada, el campeón de la NASCAR Cup Series en 2012 y copropietario del equipo RFK Racing, Brad Keselowski, sufrió una fractura en una pierna, mientras se encontraba de viaje por vacaciones, esquiando con su familia.

El piloto estadounidense fue operado con éxito y, tras unos días en el hospital, ha sido dado de alta. Keselowski ha prometido "trabajar sin descanso" para estar listo para competir al más alto nivel de las carreras de stock cars en 2026: cabe recordar que la temporada siempre empieza a principios de febrero en la principal competición estadounidense de motorsport.

"Ya saliendo del hospital y oficialmente en el camino de la recuperación", publicó Keselowski en sus redes sociales. "Agradecido por la increíble atención y por un viaje tranquilo a casa en mi Ford Expedition. Listo para estar en casa para las fiestas".

 

Keselowski, que conduce el Ford con el número #6, no se ha perdido una carrera de la principal categoría de la NASCAR desde que se convirtió en piloto a tiempo completo en 2010, incluso pese a sufrir una lesión en el tobillo durante la campaña 2011.

El veterano corredor tiene algo de tiempo para recuperarse antes de que comience oficialmente la nueva temporada. El Clash en el Bowman Gray Stadium que abre el curso es el 1 de febrero, pero cabe recordar que ese evento no cuenta para el campeonato, puesto que es una prueba de pretemporada. La 68ª edición de las 500 Millas de Daytona, la primera cita puntuable, se celebra dos semanas después, en esta ocasión el 15 de febrero.

Keselowski tiene 41 años y 36 victorias en la Cup Series. Sin embargo, él y todo el equipo RFK Racing no ganaron en 2025, y los tres coches se quedaron fuera de los playoffs por muy poco. Keselowski estuvo agónicamente cerca de varias victorias, y obtuvo tres segundos puestos, incluyendo la cita final por el título de Phoenix, cuando perdió el liderato en los últimos segundos de la carrera. 

Más de la NASCAR:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Larson, comprensivo con Hamlin tras el cruel final de la NASCAR

Mejores comentarios
Nick DeGroot
Más de
Nick DeGroot
NASCAR Phoenix: Kyle Larson gana el título en la prórroga y Blaney la carrera

NASCAR Phoenix: Kyle Larson gana el título en la prórroga y Blaney la carrera

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix II
NASCAR Phoenix: Kyle Larson gana el título en la prórroga y Blaney la carrera
NASCAR Martinsville: Byron gana y peleará por el título; Penske se queda sin opciones

NASCAR Martinsville: Byron gana y peleará por el título; Penske se queda sin opciones

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinsville II
NASCAR Martinsville: Byron gana y peleará por el título; Penske se queda sin opciones
NASCAR Cup: victoria para Briscoe y desastre de Hendrick en Talladega

NASCAR Cup: victoria para Briscoe y desastre de Hendrick en Talladega

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Talladega II
NASCAR Cup: victoria para Briscoe y desastre de Hendrick en Talladega

Últimas noticias

El equipo de GT de Max Verstappen cambia a Mercedes para 2026; Juncadella, piloto

El equipo de GT de Max Verstappen cambia a Mercedes para 2026; Juncadella, piloto

GTWE
GTWE GTWE
El equipo de GT de Max Verstappen cambia a Mercedes para 2026; Juncadella, piloto
Brad Keselowski, piloto de NASCAR, sale del hospital tras ser operado

Brad Keselowski, piloto de NASCAR, sale del hospital tras ser operado

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Brad Keselowski, piloto de NASCAR, sale del hospital tras ser operado
¿Cuántos puntos perdieron Norris, Verstappen y Piastri por errores propios o ajenos?

¿Cuántos puntos perdieron Norris, Verstappen y Piastri por errores propios o ajenos?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Cuántos puntos perdieron Norris, Verstappen y Piastri por errores propios o ajenos?
Ducati sufrió un robo en su sede; el material, valorado en 200.000 euros, hallado

Ducati sufrió un robo en su sede; el material, valorado en 200.000 euros, hallado

MotoGP
MGP MotoGP
Ducati sufrió un robo en su sede; el material, valorado en 200.000 euros, hallado

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros