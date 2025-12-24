Brad Keselowski, piloto de NASCAR, sale del hospital tras ser operado

El jueves de la semana pasada, el campeón de la NASCAR Cup Series en 2012 y copropietario del equipo RFK Racing, Brad Keselowski, sufrió una fractura en una pierna, mientras se encontraba de viaje por vacaciones, esquiando con su familia.

El piloto estadounidense fue operado con éxito y, tras unos días en el hospital, ha sido dado de alta. Keselowski ha prometido "trabajar sin descanso" para estar listo para competir al más alto nivel de las carreras de stock cars en 2026: cabe recordar que la temporada siempre empieza a principios de febrero en la principal competición estadounidense de motorsport.

"Ya saliendo del hospital y oficialmente en el camino de la recuperación", publicó Keselowski en sus redes sociales. "Agradecido por la increíble atención y por un viaje tranquilo a casa en mi Ford Expedition. Listo para estar en casa para las fiestas".

Keselowski, que conduce el Ford con el número #6, no se ha perdido una carrera de la principal categoría de la NASCAR desde que se convirtió en piloto a tiempo completo en 2010, incluso pese a sufrir una lesión en el tobillo durante la campaña 2011.

El veterano corredor tiene algo de tiempo para recuperarse antes de que comience oficialmente la nueva temporada. El Clash en el Bowman Gray Stadium que abre el curso es el 1 de febrero, pero cabe recordar que ese evento no cuenta para el campeonato, puesto que es una prueba de pretemporada. La 68ª edición de las 500 Millas de Daytona, la primera cita puntuable, se celebra dos semanas después, en esta ocasión el 15 de febrero.

Keselowski tiene 41 años y 36 victorias en la Cup Series. Sin embargo, él y todo el equipo RFK Racing no ganaron en 2025, y los tres coches se quedaron fuera de los playoffs por muy poco. Keselowski estuvo agónicamente cerca de varias victorias, y obtuvo tres segundos puestos, incluyendo la cita final por el título de Phoenix, cuando perdió el liderato en los últimos segundos de la carrera.