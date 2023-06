MXGP Sumbawa: Prado, segundo en Indonesia para seguir líder

Jorge Prado no falla en el Mundial de Motocross. El piloto español llegaba este fin de semana al circuito de Sumbawa, en Indonesia, con la no fácil tarea de no fallar, para aprovechar la ausencia de Jeffrey Herlings, su principal rival por el título que se lesionó en el pasado Gran Premio de Alemania, y seguir aumentando su distancia en la general en su persecución por el título de la categoría reina, ya que el neerlandés no pudo estar ni en esta cita asiática, ni lo estará en la siguiente.

Así las cosas, el gallego no falló en su cita con los buenos resultados y llevó su GasGas hasta la segunda posición del Gran Premio en Somota. Únicamente le faltaron dos puntos para vencer a Romain Febvre, el francés de Kawasaki, que acabó adjudicándose la victoria final.

Y ello a pesar de que Jorge Prado empezó tan bien como siempre. El #61 consiguió ganar la primera manga del día, a pesar de que fue cuarto en la carrera de clasificación del sábado y de que no pudo conseguir ninguno de los dos Holeshot del domingo, como acostumbra. El pacense pronto se colocó a rueda de Febvre y se mantuvo detrás de él a la espera de que cometiera un error, algo que sucedió en la parte final de la Race 1. Así, Jorge pudo conseguir el triunfo, uno más en primeras mangas de 2023, que se le están dando especialmente bien.

Sin embargo, en la segunda carrera Prado ya no pudo plantear batalla a Febvre. El galo dominó la manga de principio a fin y se escapó hacia el triunfo. Prado, por su parte, se vio superado al término de la Race 2 de Jeremy Seewer, lo que le relegó a la tercera plaza y a la segunda en la tabla del Gran Premio.

El español, que acusó el calor en el trazado, relató así cómo le fue el día: "Ha sido un duro pero buen fin de semana. Hacía mucho calor, con mucha humedad y la pista estaba muy delicada. No se podía perder la concentración. Estoy muy contento porque hemos podido sumar muchos puntos, subir de nuevo al podio y mantener el liderato. Habrá que seguir así, buscando victorias y acabando siempre encima de la moto".

Por otra parte, cabe destacar que el otro español de la categoría, Rubén Fernández, llevó su Honda hasta la quinta y la sexta plaza en la primera y segunda manga, respectivamente, después de remontar en la Race 2 por una caída. El gallego acabó sexto del Gran Premio.

En la general, Prado sigue líder, con 505 puntos, 101 más que Romain Febvre, que hereda la segunda posición. Herlings baja hasta la tercera, con 386, mientras que Rubén Fernández queda cuarto, cerca del multicampeón, con 374.