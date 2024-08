MXGP Suecia: Prado se exhibe y recorta distancias con el líder

El campeonato se pone al rojo vivo después de la última cita, en la que Jorge Prado cosechó un meritorio doblete en la pista de Uddevalla. El español mostró su absoluta superioridad y subió a lo más alto del podio para recortar distancias con respecto al líder de la clasificación general, un Tim Gajser que está ahora a 17 puntos.

El vigente campeón del mundo fue segundo en los entrenamientos y en la clasificación, pero ya mostró de lo que podría ser capaz. Así pues, el domingo se quitó la careta para lograr el triunfo en las dos mandas en el trazado sueco, con remontada en una y dominio en la otra, además de que fue en el lugar en el que se llevó el título de MX2 por segunda ocasión.

La primera carrera fue de las mejores del gallego, puesto que desde el medio del pelotón empezó a adelantar a todos para al final colocarse al frente. Eso hizo que le quitara muchas unidades a Jeffrey Herlings, que fue quinto después de correr la misma suerte que Jorge Prado en la salida, pero incapaz de superar a los demás.

Tras su actuación, el español dijo: "¡Qué carrera! Estoy muy contento, he hecho una salida muy mala, reaccionando lento en la valla, y después he tenido que remontar muchas posiciones, pasando a todo el mundo, no era fácil pasar y había pocas banderas azules, así es muy peligroso adelantar a los doblados".

En la segunda manga no soltó el liderato desde el inicio, y nadie se acercó a él, mientras que sus rivales, el neerlandés y el esloveno, se tuvieron que conformar con la segunda y tercera plaza, lo que se traduce en que la desventaja en la general es de 17 unidades: "Estoy muy contento con esta victoria ganando las dos mangas. Han sido dos solidas pruebas en las que me he sentido muy bien en la pista, y eso que estaba muy complicada, estoy muy feliz".

"Un gran fin de semana, tenía que rodar al 100 % para ganar aquí y lo he hecho. En la segunda he podido ponerme primero en la primera curva, hacer muy buenas vueltas de inicio y mantener la ventaja para no tener sustos con los doblados", continuó. "Gran victoria, y ahora volvemos a la arena a intentarlo también allí".

La siguiente cita será el próximo fin de semana, con la prueba neerlandesa, donde empezará el último tramo del mundial.

