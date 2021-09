¡Prado se coloca segundo del MXGP 2021 en Turquía!

El piloto español de KTM empieza a encarar su tercera temporada en la categoría reina del Mundial de Motocross tras la octava cita del calendario, el GP de Turquía.

Allí, Jorge Prado volvió a codearse con los mejores de la especialidad en el circuito de superficie dura y logró la pole position con 0,400 segundos de ventaja sobre Glenn Coldenhoff (Yamaha) en la primera cita tras las vacaciones de verano.

En la primera carrera, aguantó con un gran ritmo, antes de tener que defenderse de Romain Febvre (Kawasaki) y claudicar finalmente ante el ataque de su compañero Jeffrey Herlings. Eso sí, el segundo puesto del gallego le valió para meterle un buen puñado de puntos al líder del campeonato, Tim Gajser (Honda HRC).

En la segunda manga, el esloveno se recuperó y adelantó al español para escaparse en cabeza hacia una abultada victoria. Por detrás, Prado tuvo que pelear intensamente con Tony Cairoli, que se fue al suelo, y Herlings, que finalmente logró pasar a su compañero español y acabar segundo. Esto le valió para ganar el Gran Premio por delante de Prado y el propio Gajser.

Pero el gallego de KTM acaba este domingo en la segunda posición de la general, a solo 13 puntos de Gajser con 10 citas por delante.

"Estoy muy contento, ha sido un gran día, he hecho la pole, he salido bien, he liderado muchas vueltas con muy buen ritmo y solo he tenido que ceder ante estos chicos que iban realmente deprisa. He tenido un toque con Cairoli y después él se ha caído al chocar con unas protecciones que yo he podido esquivar y él no ha visto; me alegro de que no se haya hecho daño. Con ganas ya de que llegue el miércoles para mejorar en la siguiente...", comentó Prado.

Resultados de la carrera 1 del MXGP 2021 en Turquía

Resultados de la carrera 2 del MXGP 2021 en Turquía

En MX2, el vigente campeón del mundo, Tom Vialle (KTM), se reencontró por primera vez con la victoria después de su lesión de principios de verano, tras ganar la primera manga y ser segundo en la de la tarde detrás del líder de la general, Maxime Renaux.

El español Rubén Fernández solo pudo ser octavo en la general del gran premio, tras ser 6º en la primera manga y acabar 11º tras una fuerte caída. Por otra parte, el joven Gerard Congost sumó su primer punto mundialista al acabar 19º en la segunda manga.

La siguiente cita del Mundial de Motocross 2021 es el próximo miércoles 8 de septiembre en el mismo circuito, con el GP de Afyon.

Así queda el Mundial de MXGP 2021 tras el GP de Turquía

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 243 Tim Gajser Honda HRC 320 2 61 Jorge Prado KTM 297 3 3 Romain Febvre Kawasaki 293 4 222 T. Cairoli KTM 284 5 84 Jeffrey Herlings KTM 274 6 91 Jeremy Seewer Yamaha 234 7 41 Pauls Jonass GasGas 200 8 259 Glenn Coldenhoff Yamaha 197

Así queda el Mundial de MX2 2021 tras el GP de Turquía

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 959 Maxime Renaux Yamaha 314 2 101 Matteo Guadagnini KTM 277 3 93 Jago Geerts Yamaha 262 4 14 Jed Beaton Husqvarna 237 5 70 Rubén Fernández Honda 229 6 188 Thibault Benistant Yamaha 228 7 711 Rene Hofer KTM 216 8 74 Kay de Wolf Husqvarna 210